อ.ศรีราชา ร่วมกับ ซีพีเอฟ จัดงาน CPF ZOO RUN มอบเงินสมทบกว่า 1 ล้านบาท แก่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีฯ -สวนสัตว์เขาเขียว

เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "CPF ZOO RUN. run for charity season#4" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดย ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ (CPF Running Club) ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิ่งมากกว่า 2,000 คน ซีพีเอฟนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า 1 ล้านบาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย, สนับสนุนเงินทุนแก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ในการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยมี นายศรีศักดิ์ สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมด้วยนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และชวนผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนของคนไทย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายในสวนสุขภาพ และที่สำคัญกิจกรรมยังจัดขึ้นในรูปแบบคาร์บอน นิวทรัล (Carbon Neutral) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกและจัดการของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น จึงขอชื่นชมหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และนักวิ่งทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ด้านกล่าวว่า ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลมาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและชุมชนรอบสถานประกอบการของซีพีเอฟใส่ใจการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และร่วมทำดีช่วยสร้างสังคมน่าอยู่ CPF Zoo Run เป็นอีกกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 'หมูเด้ง' ฮิปโปแคระ ที่ขึ้นแท่น Soft Power ขวัญใจชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของซีพีเอฟ ยังสอดคล้องกับแนวคิด 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ เป็นลำดับสุดท้าย"กิจกรรม CPF ZOO RUN เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มและดำเนินการโดยพนักงานสมาชิกชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากนักวิ่งและชาวศรีราชาให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยซีพีเอฟจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 ล้านบาท มอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน" นายบุญเสริมกล่าวสำหรับ กิจกรรมได้ร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ แบรนด์ซีพี (CP) ที่นำเมนูคุณภาพ อย่าง 'ชาบูหมูชีวา' มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อย, ซีพีแรม นำขนมจีบและซาลาเปามาเติมพลัง และยังมี ซีพี-เมจิ (CP-Meiji) ที่นำนมโปรตีนสูง มาบริการให้นักวิ่งและผู้ร่วมงาน ได้เสริมสร้างโปรตีนแก่ร่างกาย รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากข้าวตราฉัตร ที่สนับสนุนวัตถุดิบหลักภายในงาน นอกจากนี้แบรนด์ สมาร์ทฮาร์ท (SmartHeart) ที่มอบอาหารสุนัขและแมว เพื่อเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล หรือ CPF Run For Charity จัดขึ้นโดย สมาชิกชมรมซีพีเอฟ รันนิ่งคลับ ดำเนินมามากกว่า 30 ครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบแก่หน่วยงานสาธารณประโยชน์ในจังหวัดต่างๆ และมอบเงินสมทบทุนมากกว่า 17 ล้านบาทให้โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรภาครัฐ รวมถึงองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ สำหรับในปี 2568 ชมรมซีพีเอฟ รันนิ่งคลับ จะจัดกิจกรรม CPF Run For Charity อีกครั้ง ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา