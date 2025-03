ปตท.กำเงิน1.6หมื่นล.ซื้อหุ้นคืน เรียกความเชื่อมั่นดันราคาหุ้นเหนือ31บ. ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่นพัฒนาไฮโดรเจน-CCS

เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2040 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปีค.ศ. 2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายประเทศ 15 ปีนั้น ปตท.กำหนดจุดยืนเป็นแกนหลักของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage : CCS) และการใช้ประโยชน์ไฮโดรเจน หากไม่มีโครงการดังกล่าวเชื่อว่าประเทศไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายNet Zeroได้





แจงเหตุไม่ตั้งงบProvisional

บิ๊กเซอร์ไพรส์! บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)หรือ PTT ประกาศซื้อหุ้นคืน 470ล้านหุ้น วงเงินไม่เกิน 16,000ล้านบาท เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปตท.เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2544 หวังเรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้น PTT ที่เคยดิ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2568 จนหลุด 30บาทและต่ำสุดอยู่ที่ 27บาทต่อหุ้น กลับขึ้นมายืนเหนือ 31 บาทได้อีกครั้งเหตุผลที่ปตท.ซื้อหุ้นคืนนั้น เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และที่สำคัญเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ว่าปตท.มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไร หลังจากปล่อยให้ราคาหุ้น PTT ปรับลดลงต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นมากดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มปตท.มีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ 4 แสนกว่าล้านบาท แบ่งเป็นของปตท. 1.24 แสนล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 16,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 470 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.65% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2568โดยราคาหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ซึ่งการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของปตท.อย่างแน่นอน เพราะปตท.มีกระแสเงินสดในมือมากถึง 124,194 ล้านบาทและมีกำไรสะสม 614,648 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะมีกระแสเงินสดรับในอีก 6เดือนข้างหน้า 63,944 ล้านบาท ขณะที่ปตท.มีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระใน 6เดือนข้างหน้าราว 84,345ล้านบาทในปี2567 กลุ่มปตท.ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเยอะ การลงทุน หลายโครงการไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ปตท.และบริษัทลูกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทบทวน และยุติการลงทุนในโครงการที่ขาดทุนจนต้องบันทึกด้อยค่าเป็นจำนวนมาก เชื่อมั่นว่าใน ปี2568 แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มปตท.จะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน หลังปลดภาระที่ถ่วงออกไปสำหรับงบลงทุน 5 ปีข้างหน้าของปตท.(ปี2568-72) วงเงินรวม 54,463 ล้านบาท เป็นงบการลงทุนในปีนี้ 25,627 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในธุรกิจหลักเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยลงทุนโครงการต่อเนื่องอาทิโครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 รวมถึงการขยายธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร เป็นต้นในปี2568 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนปตท.มุ่งสร้างความเข้มแข็งในองค์กร ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากแต่เพิ่มกำไรมากขึ้น อาทิ แผนMissionX- Operational Excellence ที่กลุ่มปตท.ตั้งเป้าหมายมีEBITDA Uplift ราว 30,000 ล้านบาท และDigital Transformation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2569ขณะนี้เดียวกัน เร่งเจรจาหาพันธมิตรต่างชาติมาเสริมแกร่งให้บริษัทในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี พร้อมยืนยันว่าพันธมิตรที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทลูก ไม่ว่าจะเป็นบมจ.ไทยออยล์ (TOP) บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) จะต้องทำให้บริษัทลูกแข็งแกร่งขึ้นโดยที่ปตท.ยังคงถือหุ้นใหญ่อยู่ ไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธมิตร พร้อมย้ำว่า ต่อให้ไม่มีพันธมิตรบริษัทลูกก็อยู่ได้ดร.คงกระพัน กล่าวว่า ในปีนี้ปตท.ไม่ตั้งงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) เหมือนที่ผ่านมา ถ้ามีโครงการใหม่ที่ดี ก็จะบรรจุอยู่ในงบการลงทุน 5ปีได้ทันที เพราะมีการรีวิวงบลงทุนทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งการตั้งงบ Provisional ปตท.จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาและสำรองเงินฯ ซึ่งปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ แล้วหวังทำกำไรดีในอีก 5ปีข้างหน้า แต่เสี่ยงสูงไม่เป็นไปตามคาดไว้ เหตุมีปัจจัยภายนอกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ฯลฯ ทำให้ตลาดเปลี่ยนไปส่วนนโยบายทรัมป์2.0 ที่หันมาเน้นการใช้พลังงานฟอสซิลนั้น สำหรับปตท.เห็นว่าก๊าซธรรมชาติยังมีการใช้ต่อเนื่องไปอีก30ปีข้างหน้าในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)ในปีค.ศ.2050ส่งPTTEPหัวหอกลงทุน”ไฮโดรเจน-CCS”ดังนั้นในช่วงแรกประเทศไทยต้องนำเข้าไฮโดรเจนมาใช้ก่อนในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะไฟฟ้าตามแผนPDP ที่ระบุให้โรงไฟฟ้าใช้ไฮโดรเจน 5%ในปีค.ศ.2030 ยอมรับว่าขณะนี้การผลิตไฮโดรเจนยังมีต้นทุนที่สูงมาก เพราะต้องใช้ไฟฟ้าแยกน้ำเพื่อให้ได้ไฮโดรเจน จึงไม่คุ้มที่จะลงทุนในไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนในไทย ในช่วงแรกจะเป็นการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ อินเดีย และตะวันออกกลาง ที่มีต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนต่ำ ทางปตท.มอบหมายให้บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เป็นหัวหอกในขยายการลงทุนผลิต Clean Hydrogen รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนโครงการผลิตไฮโดรเจนในต่างประเทศก่อน จนกว่ามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพผลิตไฮโดรเจนได้ราคาต่ำลง แข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ ทางปตท.ก็จะลงทุนโครงการไฮโดรเจนในไทยเพื่อป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการ CCS ปัจจุบัน PTTEPอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรมในแซนด์บ็อกซ์แหล่งอาทิตย์ ก่อนตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย(FID) ในปีนี้ จากนั้นจะใช้เวลาพัฒนาโครงการ 3ปี ก่อนดำเนินกระบวนการอัดกลับเก็บคาร์บอนในหลุมก๊าซฯเปล่าได้รวมประมาณปีละ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งต้นทุนที่แท้จริงยังไม่ชัดเจนนอกจากนี้ ปตท.จะหารือกับภาครัฐออกกฎระเบียบต่างๆให้ชัดเจน เพื่อใช้พื้นที่ในทะเลในการกักเก็บคาร์บอน โดยปตท.จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งถังและท่อในการเก็บคาร์บอนส่งไปฝังใกล้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เบื้องต้นปริมาณดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 10 ล้านตันต่อปี โดยกลุ่มปตท.มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯราว 50ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปัจจุบันโครงการ CCS ในสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จ เพราะภาครัฐให้เงินอุดหนุน จึงเป็นโอกาสดีที่PTTEP จะแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจก๊าซฯและโครงการCCS ในสหรัฐฯขณะที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดติดอันดับ 5 ของโลก ได้ประกาศเป้าหมายNet Zero ในปี2050 ทำให้บริษัทเอกชนญี่ปุ่นเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศญี่ปุ่นTakasago Hydrogen Park เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ยั่งยืน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 2022 ดำเนินการโดยบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวีย์ อินดัสทรี จำกัด (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. :MHI) ตั้งอยู่ที่จังหวัด Hyogo ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์การทดลองเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้งานเกี่ยวกับไฮโดรเจนที่ครบวงจรแห่งแรกของโลก โดยมีโรงงานสาธิตพลังงานไฮโดรเจนสำหรับกระบวนการผลิตไฮโดรเจนของ Takasago Hydrogen Park มีความหลากหลายและมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในศูนย์นี้ ประกอบไปด้วย1.กระบวนการ Electrolysis เป็นกระบวนการที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจน(H2) และออกซิเจน (O2)2.กระบวนการ Pyrolysis ที่เกิดจากการเผาไหม้มีเทน (CH4) เป็นกระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการทำให้วัสดุแตกตัว โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 500 ถึง 1,500 องศาเซลเซียส) ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนแข็ง โดยไม่ปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ และยังนำคาร์บอนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้3.กระบวนการ Solid Oxide Electrolysis Cells – SOEC ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ MHI เป็นเทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนโดยการใช้ไฟฟ้าแยกน้ำเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนผ่านทางกระบวนการ Electrolysis และใช้ความร้อน (อุณหภูมิประมาณ 700-1,000 องศาเซลเซียส) โดยจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ากระบวนการ Electrolysis แบบปกติทั้งนี้ MHI เป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมหนักและวิศวกรรม เชี่ยวชาญการผลิตGas Turbine โดยมีบริษัทพลังงานทั่วโลกว่าจ้างผลิตรวมทั้งไทยด้วยโดย MHI อยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนมาใช้ในGas turbine เพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งประสบความสำเร็จเบื้องต้นในการใช้ไฮโดรเจน 30%และคาดว่าจะพัฒนาให้สามารถใช้พลังงานไฮโดรเจนได้ถึง 100% ภายในปีค.ศ. 2030 เพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปส่วนบริษัทSanyo Chemical Industries (SCI )ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ สารเพิ่มประสิทธิภาพในน้ำมันหล่อลื่น วัสดุพิเศษ ฯลฯ โดยห้องปฏิบัติการที่ทำการวิจัยและพัฒนาที่ Katsura Research Laboratory มีการใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยทั้งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการทดลองและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดนายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปตท.มีความสนใจเรื่องการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน และ CCS ร่วมกับMHI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีเทคโนโลยีทั้งสองอย่าง เพียงแต่ CCS ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก โดยเพิ่มเริ่มต้นเจรจายังไม่ตัดสินใจส่วนSCI มีความร่วมมือกับPTTGCตั้งโรงงาน GC Polyols ในไทย ซึ่งSCIสนใจใช้วัตถุดิบBioจากไทยเพื่อต่อยอดผลิตสินค้า Green products ขณะเดียวกัน SCI เสนอ 4-5 ผลิตภัณฑ์ที่ปตท.สนใจทั้งนี้กลุ่มปตท.อยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมาย Net Zero ใหม่ เพื่อให้กลุ่มปตท.บรรลุ Net Zero ไปพร้อมกัน คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนเสนอบอร์ดเพื่ออนุมัติต่อไป