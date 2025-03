"ซันโทรี่" ยก 'ไทย' ตลาดหลักกลุ่ม APAC เปิดวิชั่น CEO หญิงคนแรก

การตลาด – เปิดวิชั่น “มากิโกะ โอโนะ” CEO ผู้หญิงคนแรก ของ “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด” นำทัพขับเคลื่อน SBF สู่ผู้นำโลกเครื่องดื่มต่อเนื่อง ยกภูมิภาค APAC เป็นตลาดสำคัญ โหมเงินลงทุนโฟกัสไปยัง ไทย และ เวียดนามมากิโกะ โอโนะ (Makiko Ono) ประธานและประธานจ้าหน้าที่่บริหาร “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด” (Suntory Beverage & Food) หรือ SBF (President and CEO of Suntory Beverage & Food (SBF ) บริษัทในเครือของ Suntory Holdings Limited และเป็นผู้ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “ 100ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก” ของนิตยสาร Forbes ในปี 2566-2567เธอดำรงตำแหน่งนี้เมื่อปี 2566 หลังจากที่ทำงานในซันโทรี่มานานกว่า 40 ปี ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากเธอเป็นผุ้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และเป็นผู้หญิงคนแรกที่บริหารบริษัทญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 217.6 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวมีซีอีโอผู้หญิงน้อยกว่า 1%เป็นกล่าวว่า ตลาดเอเชียแปซิฟิก หรือ เอแพค (APAC) เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำคัญแห่งหนึ่งของ SBF และเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคตอย่างมาก เมื่อเทียบกับตลาดภูมิภาคอื่นๆที่ SBF ทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้แน่นอนว่า ด้วยขนาดของประชากร ความต้องการของตลาด อำนาจของกำลังซื้อ การเปิดรับสินค้าใหม่ๆ เป็นปัจจัยสนับสนุนการทำตลาด APAC นั่นเององค์การสหประชาชาติโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้จัดทำรายงานประชากรและการพัฒนาแห่งเอเชีย-แปซิฟิก 2023 (Asia-Pacific Population and Development Report 2023) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลก 60% หรือประมาณ4,300 ล้านคน ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างจีนและอินเดีย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.2 พันล้านคนในปี 2050 คาดว่าประชากรวัยแรงงานซึ่งมีอายุระหว่าง 15-64 ปีจะมีจำนวนประมาณ 3.3 พันล้านคนในช่วงกลางทศวรรษ 2030 ประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีคาดว่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัวจาก 697 ล้านคนในปี 2023 เป็น 1.3 พันล้านคนในปี 2050 อายุคาดการณ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 42.9 ปีในปี 1950 เป็น 74.9 ในปี 2023 อย่างไรก็ตามอายุคาดการณ์เฉลี่ยแตกต่างกันสูงในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้แผนการลงทุนทั่วโลกด้วยงบประมาณมากกว่า 2,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 68,000-70,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2567 – 2569 นี้ เป้าหมายหลักจึงมุ่งไปที่ ตลาด APAC ที่มีแผนการลงทุนต่อเนื่องเพื่อการสร้างฐานธุรกิจให้มั่นคงและเติบโตอย่างไรก็ตามหากมองลึกลงไปกว่านั้น มากิโกะ ย้ำว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน2ประเทศกับเวียดนาม ถือเป็นตลาดหลักสำคัญดาวรุ่งของ SBF ในภูมิภาค APAC นี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีฐานการผลิตของกลุ่มอยู่แล้วกับสินค้าบางกลุ่ม บางแบรนด์แม้ว่าประเทศไทย จะยังคงเป็นรองเวียดนามในแง่ของยอดขายรวมสุทธิ ( NSV ) ที่ทำได้เป็นสัดส่วนประมาณ 36% ของยอดขายรวมตลาด APAC แต่ก็มีศักยภาพและโอกาสไม่แพ้เวียดนามเหมือนกันมากิโกะ โอโนะ กล่าวถึงตลาดประเทศไทยด้วยว่า สำหรับตลาดประเทศไทย ทาง SBF ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และแนวโน้มตลาดของผู้บริโภคชาวไทย เช่น การเพิ่มความหลากหลายของรสชาติ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคุณสมบัติด้านการดูแลสุขภาพในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์แบรนด์ ที่พัฒนาสูตรที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย เช่น แบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคาร์โนซีนและวิตะมินบี12 รวมถึงเครื่องดื่มแบรนด์รังนกและแบรนด์วีต้า แอสตาแซนธิน ที่นำเสนอนวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นอกจากนั้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟพร้อมดื่ม ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตพิเศษตามแบบฉบับของซันโทรี่ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวัตถุดิบใบชาและเมล็ดกาแฟที่่พิถีพิถัน กระบวนการสกัดที่ดึงเอารสชาติ กลิ่นหอมละมุน และความเข้มข้นของวัตถุดิบออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งพัฒนาสูตรที่ไม่มีน้ำตาลและน้ำตาลน้อยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและรสชาติที่โดนใจ เช่น ทีพลัสสูตรไม่มีน้ำตาล ทีพลัสฮันนี่เลมอน ทีพลัสบราวน์ซูการ์ และกาแฟบอสแบล็คสูตรไม่มีน้ำตาล และ บอสยูซุแบล็ค เป็นต้นซันโทรี่ ภายใต้การนำของแผนกวิจัยอันแข็งแกร่งของ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ผ่านความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย โดยมุ่งให้บุคคลากรที่มีศักยภาพของไทยเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และพัฒนาโภชนาการศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตอบสนองต่อแนวโน้มประชากรสูงวัยในประเทศและความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นSuntory Beverage & Food มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกช่วงวัย จากแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพองค์รวมและโภชนาการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2568 ที่จะเห็นการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพจิตและการบรรเทาความเครียด รวมถึงแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพโดยปัจจุบัน ประเทศไทยและสิงคโปร์ ได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” และคาดว่าจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุขั้นสุด” ภายในทศวรรษหน้า ดังนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นตลาดสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศไทย ไต้หวัน และมาเลเซียการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจหลักที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญ โดยจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์นี้ Suntory Beverage & Food จึงลงทุนในโรงงานผลิตและศูนย์กระจายสินค้ามาตรฐานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในประเทศออสเตรเลียและเวียดนาม ซึ่งถือเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ตลอดจนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและประหยัดน้ำ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองคือ การเติบโตของกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ที่มีกำลังซื้อสูงในยุคดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าดึงดูดใจ ดังนั้น SBF จึงเน้นสร้างประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดึงดูดกลุ่ม Gen Z ให้มากขึ้นจึงเป็นไปได้ว่า ในอนาคตจากนี้ จะมีการขยายไลน์สินค้าเข้ามาทำตลาดในไทยมากขึ้น ทั้งในไลน์เดิมที่มีอยู่แล้ว กับสินค้ากลุ่มใหม่ที่บริษัทแม่มี แต่ยังไม่ได้เข้ามาทำตลาดในไทยกลุ่มธุรกิจที่ “มากิโกะ โอโนะ” ดูแลทั่วโลกหลักๆคือ กลุ่มซอฟท์ดริ้งค์ ซึ่งประกอบด้วย บอส กาแฟพร้อมดื่ม , ชาพร้อมดื่ม ทีพลัส, ฟังชันนัล เช่น แบรนด์ซุปไก่, น้ำดื่ม, เครื่องดื่มคาร์บอเนต , เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่ และน้ำผลไม้ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นตลาดใดหรือสินค้าแบรนด์ใดที่่บริหารอยู่ กลยุทธ์สำคัญ 4 ประการที่ มากิโกะ ยึดถือปฎิบัติมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ นั่นก็คือ1. กลยุทธ์แบรนด์ ( Brand Strategy)2. การปรับโครงสร้างของธุรกิจ ( Business Structural Transformation)3. ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ( Diversity, Equity, Inclusion หรือ DE&I)4. ความยั่่งยืน (Sustainability) โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้บริโภค และการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลกดูเหมือนว่าปัจจัยที่ 3 จะอยู่นอกเหนือเรื่องของธุรกิจ แต่ก็เป็นการบริหารการจัดการด้านบุคคลและความเสมอภาคเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นสถานที่แห่งความเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน คือ หนึ่งในพันธกิจสำคัญที่ ซีอีโอหญิง คนนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2566ซีอีโอ หญิง กล่าวว่า “ หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ได้เดินทางไปยังสาขาในประเทศต่างๆ รวมถึงสำนักงานขาย ซึ่งมีพนักงานผู้หญิงในระดับบริหารน้อยมาก เพื่อร่วมพูดคุยและเปิดโอกาสให้พวกเธอได้แสดงศักยภาพ”เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่่ช่วยให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากถึง 150% และผลักดันให้เป้าหมายด้าน DE&I เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งนี้ SBF ได้ก่อตั้งสภาส่งเสริม DE&I เมื่อปีพ.ศ 2566โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในตำแหน่งผู้จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายขายและฝ่ายผลิต ซึ่งนโยบายของ SBF ที่ตั้งเป้าหมายให้ 30% ของพนักงานในระดับผู้จัดการเป็นผ้ํูหญิงภายในปี พ.ศ. 2573ในส่วนของ SBF ประเทศไทย ความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมในองค์กรสะท้อนให้เห็นจากการมีสัดส่วนผู้หญิงในระดับผู้จัดการ 40% มีพนักงานหญิงทั่วทั้งองค์กรมากถึง 60% รวมถึงมีผู้หญิงที่อยู่ในกลุุ่มผู้บริหารสูงสุดถึง 50%ในขณะที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่ โค ประเทศไทย มีสัดส่วนพนักงานระดับผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงสูงถึง 51% แล้วเมื่อมองในแง่การบริหารธุรกิจ บอสหญิง รายนี้ ก็เข้มข้นไม่แพ้กัน “เมื่อมองไปข้างหน้า เราจะผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ด้วยการใช้จุดแข็งที่เรามีร่วมกันภายในองค์กร พร้อมยึดแนวคิด ‘Gemba’ หรือการลงพื้นที่จริง เพื่อที่จะเข้าใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างแท้จริง”ทั้งนี้กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและประสบความสำเร็จอยางมาก กระทั่งกลายเป็นรากฐานที่สำคัญทำให้ ธุรกิจก่้าวหน้าและมั่นคงมาได้ถึงทุกวันนี้ ด้วยกลยุทธ์ของ SBF ในการเข้าไปร่วมทุนหรือซื้อกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งในแง่ การผลิต การตลาด การทำซัพพลายเชนต่างๆจะเห็นได้ว่ามีการเดินเกมนี้มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 ในตลาดอเมริกา ที่เข้าไปซื้อกิจการของ PEPCOM ตามมาด้วยในปีค.ศ. 1999 ที่เข้าร่วมมือกับกิจการของเป๊ปซี่ในตลาดอเมริกาขณะที่ในญี่ปุ่น บริษัทแม่เองนั้น ก็เคลื่อนไหวเข้าซื้อJapan Beverage ในช่วงปี ค.ศ.2015ส่วนในตลาดยุโรป ปีค.ศ. 1990 ทาง SBF ก็เข้าซื้อ Orangina Schweppes ส่วนปีค.ศ. 2013 ซื้อกิจการแบรนด์เครื่องดื่มอังกฤษ เช่น Lucozade และ Ribena ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซันโทรี่ในตลาดโลกสำหรับในภูมิภาค APAC มีความเตลื่อนไหวมากทีสุด คือการเข้าซื้อ Cerebos Pacific Limited ในปี ค.ศ.1990 ซึ่งเป็นก้าวแรกของซันโทรี่ในตลาดเอเชีย โดยซันโทรี่ได้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาช่วยผลักดันให้แบรนด์ (BRAND’S) กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมในภูมิภาค,, ในปีค.ศ. เข้าซื้อ Frucor , ปีค.ศ. 2013 คือดีลซันโทรี่เป๊ปซี่โค“ การเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละประเทศในแต่ละตลาดว่าเป็นอย่างไร เราก็เปิดกว้างกับทุกโมเดลในการรุกธุร กิจ” มากิโกะ กล่าวย้ำสำหรับภาพรวมทั่วโลกของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (Suntory Beverage & Food / SBF ) พบว่า ในปี2567 มีรายได้รวมทั่วโลกประมาณ 1.1หมื่นล้านดอลลาร์ ( 1.1 Billion US หรือประมาณ 3.74 แสนล้านบาท) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำมาได้โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากในประเทศญี่ปุ่นเอง 44% รองลงมาคือ รายได้จากกลุ่ม APAC ที่อีกมุมหนึ่งคือมากที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่น ด้วยสัดส่วนรายได้ 24% ส่วนยุโรปตามมาอันดับที่สาม ด้วยสัดส่วนรายได้ประมาณ 21% ซึ่งห่างจากกลุ่ม APAC ไม่มากนัก ส่วนอเมริกา รั้งท้ายสุด ด้วยสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 11%ขณะที่รายได้รวมของซันโทรี่กรุ๊ป ทั้งหมด ในปี 2567 มีประมาณ 20 Billion US มาจาก 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารสัดส่วนมากที่สุด 55% กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ กลุ่มสุขภาพกับและอื่นๆ โดยมาจากรายได้ในประเทศญี่ปุ่น 48% และจากทั่วโลกนอกญี่ปุ่น 52%สิ่งสำคัญภายใต้การบริหารของซีอีโอหญิงคนนี้ ยังสะท้อนออกมาให้เห็นถึงเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในแต่ละกลุ่มภูมิภาคที่วางไว้ ที่เติบโตมากกว่า ตลาดรวมทั้งหมดทุกพื้นที่ คือในตลาดประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าเติบโตของยอดขายในแต่ละปี (ปี 2566 – 2569 ) ที่ 2% ขณะที่ตลาดรวมในญี่ปุ่นเอง คาดว่าเติบโนเพียง 1% เท่านั้นในตลาด APAC ทาง SBF ตั้งเป้ามีการเติบโตในช่วงปี 2566 – 2569 โดยเฉลี่ยมากถึง 9% ขณะที่ตลาดรวมคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง5%-6% เท่านั้น ซึ่งนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างดีว่า APAC จะเป็นตลาดดาวรุ่งในตลาดยุโรป SBF คาดการณ์ว่าจะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยช่วงปี 2566 – 2569 ประมาณ 5% มากกว่าตลาดรวมที่คาดว่าจะโตเพียง 2%-3% เท่านั้นในตลาดอเมริกา SBF คาดการณ์ว่าการเติบโตเฉลี่ยช่วงปี 2566 – 2569 จะมีประมาณ 5% มากกว่าตลาดรวมที่คาดว่าจะโต 3%-4%ทั้งนี้วางเป้าหมายภายในปี 2573 ยอดขายรวมของกลุ่ม 2.5 ล้านล้านเยน เป็นเป้าหมายการเติบโตแบบเร่ง ผ่านการมุ่งนำเสนอสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม และการขยายตลาดในประเทศใหม่ที่มีศักยภาพ