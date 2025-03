รพ.นวเวช เปิดตัวแอปNavavej Plus ส่งแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โรงพยาบาลนวเวช” ก้าวสู่ปีที่ 5 อย่างมั่นคง เดินหน้ายุทธศาสตร์ปี 68 ผ่านแคมเปญ “สุขภาพดีเพราะมีหมอเป็นเพื่อนบ้าน” ยกระดับการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ กลุ่มแม่และเด็ก หัวใจ สมอง ตลอด 24 ชม.พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Navavej Plus และแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล มุ่งสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นกลุ่มเพื่อนบ้านที่อาศัยในรัศมีพื้นที่ 6 เขตรอบโรงพยาบาล พร้อมตั้งเป้าเติบโตไม่น้อยกว่า 30%นายณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลนวเวช วางเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลที่ชุมชนไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่น พร้อมตั้งเป้าหมายต่อไปในการเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับเพื่อนบ้านแบบครบวงจรทั้งสามเจน คือ รุ่นเด็ก รุ่นพ่อแม่ และรุ่นปู่ย่าตายาย ที่ผ่านมาเราจึงเดินหน้าพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้นวเวชขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนด้านการดูแลสุขภาพและการรักษา โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปที่อื่น”ปี 2568 ในโอกาสโรงพยาบาลก้าวสู่ปีที่ 5 ได้ประกาศแคมเปญ “Healthy Neighborhood by Navavej: สุขภาพดีเพราะมีหมอเป็นเพื่อนบ้าน” เพื่อตอกย้ำความพร้อมในการดูแลและส่งมอบบริการด้านสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมที่เข้าใจผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ 6 เขตรอบโรงพยาบาล ได้แก่ เขตบึงกุ่ม คลองสามวา ลาดพร้าว คันนายาว บางเขน และบางกะปิ ให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลที่ไกลจากที่พักอาศัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้แคมเปญดังกล่าว โรงพยาบาลนวเวชได้วางยุทธศาสตร์หลักเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการรักษาและการบริการ ด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ความเป็นเลิศด้านการรักษา (Clinical Excellence) ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ (Service Excellence) ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการ (Corporate Efficiency) และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร (Knowledge Management and Competency Development) ส่งผลให้ในปัจจุบัน โรงพยาบาลนวเวชมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยและมีทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นแผนกบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ แผนกสุขภาพผู้หญิง แผนกสุขภาพเด็ก แผนกหัวใจและทรวงอก และแผนกโรคระบบสมอง อีกทั้งโรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษาให้กับผู้เข้าใช้บริการทุกท่านที่เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านเพื่อให้มีสุขภาพดี อุ่นใจไปกับทีมแพทย์ พยาบาล ที่พร้อมให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้พัฒนาและยกระดับบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่• ทีมแพทย์ที่พร้อมให้การดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ แผนกบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ แผนกสุขภาพผู้หญิง แผนกสุขภาพเด็ก แผนกหัวใจและทรวงอก และแผนกโรคระบบสมอง มุ่งมั่นดูแลสุขภาพเพื่อนบ้าน สามารถเข้ารับบริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไกลจากบ้าน รวมถึงบริการพิเศษรถพยาบาลฉุกเฉินที่พร้อมให้บริการในพื้นที่ 6 เขตรอบโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย• ศูนย์แม่และเด็ก 24 ชั่วโมง (Maternal Fetal and Newborn Care Center) ให้บริการดูแลสุขภาพผู้หญิงและลูกน้อยครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอดบุตร ไปจนถึงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง 15 ปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในศูนย์ฯ มีทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทย์ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ, โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, โรคระบบทางเดินหายใจ, พัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น เพื่อให้บริการคลอบคลุมทุกด้านของสุขภาพแม่และเด็ก นอกจากนี้ ศูนย์แม่และเด็กยังมีแผนกทารกแรกเกิดวิกฤติ (NICU) ที่สามารถดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งจะช่วยให้คนในชุมชนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และทารก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสร้างความมั่นใจให้ครอบครัวว่าลูกน้อยได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกช่วงวัย• โรงพยาบาลนวเวช ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณภาพการรักษา และมาตรฐานการให้บริการ การรับรองนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่คนในชุมชนว่าโรงพยาบาลมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีบุคลากรที่ผ่านการประเมินคุณภาพ และให้บริการด้วยกระบวนการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล• แพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล Personalised Check Up Program แผนตรวจสุขภาพที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่สามารถเช็คสุขภาพร่างกาย เพื่อคัดกรองค้นหาความผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียด และเพิ่มโอกาสป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ในอนาคต ซึ่งแพ็กเกจนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเลือกการตรวจได้เอง โดยในแพ็กเกจจะมีการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไป 36 รายการ + การตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกเฉพาะทางที่เลือกได้ พร้อมบริการติดตามผลเลือด 2 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย• แอปพลิเคชัน Navavej Plus สื่อกลางระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการเรียกใช้งานรถพยาบาลฉุกเฉิน แจ้งปฏิทินนัดหมายแพทย์ การดูผลตรวจสุขภาพ การชำระเงินค่าใช้บริการ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งในโอกาสฉลองก้าวสู่ปีที่ 5 นี้ ผู้ที่ดาวน์โหลดใช้งานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568 จะได้รับฟรี E-Coupon มูลค่า 350 บาท ใช้แทนเงินสดเมื่อมารับบริการ และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไม่น้อยกว่า 10,000 รายสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลนวเวชมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2567 เติบโตมากกว่า 30% โดยเฉพาะกลุ่มแม่และเด็กที่มีอัตราผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด และจากการสำรวจพบว่าผู้เข้าใช้บริการกว่า 90% มีความประทับใจและพึงพอใจในบริการ และกลับมาใช้บริการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยซ้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อประกอบกับปัจจัยส่งเสริมด้านทำเลที่ตั้งของนวเวชที่อยู่ใจกลางย่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวคนรุ่นใหม่ โรงพยาบาลนวเวชจึงคาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการณ์เติบโตต่อเนื่องในปี 2568โรงพยาบาลนวเวชมีผลประกอบการที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยโลเคชันที่ได้เปรียบ มีการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มากด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลายสาขาความชำนาญ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบริการที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ทำให้ตอบโจทย์และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนในการเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง” นายณัฐพล กล่าว