เซ็นทรัลมิดไนท์เซลมาแล้ว อีเว้นต์ปาร์ตี้ชุดนอนชอปปิ้ง

ผู้จัดกาลรายวัน 360 - “ห้างเซ็นทรัล” ส่งเซลซิกเนเจอร์ที่ลูกค้ารัก “Central Midnight Sale” คัมแบค! เริ่ม 20 - 31 มี.ค. 68 พร้อมเซอร์ไพรส์ใหญ่! “Central Midnight Sale : The Late Night Club” อีเว้นต์ปาร์ตี้ชุดนอนสุดชิค ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม 28 มี.ค. 68 วันเดียวเท่านั้น! พร้อมขยายเวลาเปิดห้างให้ช้อปมันส์ยันเที่ยงคืนใส่เกียร์เดินหน้าแบบไม่มียั้ง สำหรับห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ล่าสุดเขย่าตลาดค้าปลีกและรีเทลของไทย ด้วยแคมเปญเซลระดับตำนาน “Central Midnight Sale” (เซ็นทรัลมิดไนต์เซล) ในคอนเซ็ปต์ #ดีลดีไม่ได้อยู่ในฝัน ตอกย้ำจุดแข็ง “รีเทลต้นแบบแห่งอนาคต ที่มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้รอยต่อพร้อมดีลที่ดีที่สุด” เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ โซเชียลคอมเมิร์ซอย่างสมบูรณ์แบบ และโปรโมชันสุดเร้าใจจากแบรนด์ชั้นนำ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% สินค้าเฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์ลดสูงสุด 70% และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอด 12 วันเต็ม! ระหว่างวันที่ 20 – 31 มี.ค. 68ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา, Central App และทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง ห้ามพลาด! กับไฮไลต์อีเว้นต์ “Central Midnight Sale : The Late Night Club” ร่วมสนุกในโมเม้นต์สุดเก๋แห่งปีสร้างปรากฏการณ์สวมชุดนอนมาช้อปปิ้ง!นางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เซ็นทรัลมิดไนต์เซลเป็นซิกเนเจอร์แคมเปญที่นักช้อปทั่วไทยตั้งตารอทุกไตรมาส เราดีใจที่ได้รับการ ตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้าทุกเจเนอเรชันเกินเป้าหมายที่วางไว้ทุกครั้ง ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากเราเพียงลำพัง แต่เกิดจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากทุกทีม ทั้งพนักงานหน้าร้าน พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำและบัตรเครดิต เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่พร้อมใจกันมอบดีลสุดพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราสำหรับเซ็นทรัลมิดไนต์เซลครั้งนี้ เราโฟกัสที่หัวใจของการช้อปปิ้ง นั่นคือ ต้องดีทั้งแบรนด์และโปรโมชัน การลดราคาอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป การคัดสรรสินค้าที่ลูกค้าชอบ และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นที่มาคอนเซ็ปต์ ‘ดีลดีไม่ได้มีในฝัน’ที่สำคัญเซ็นทรัลมิดไนต์เซลครั้งนี้ เรายังอยากสร้างโมเม้นต์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้ามากขึ้น ด้วยการชวนทุกคนสวมชุดนอนมาช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัลแล้วกลับบ้านตอนเที่ยงคืน ด้วยการจัดปาร์ตี้สนุกๆ ต้อนรับลูกค้า โดยลูกค้าที่สวมชุดนอนมาจะได้รับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมร่วมสนุกกับเหล่าดารา อินฟลูเอนเซอร์ ที่มาร่วมทำคอนเท้นต์และกิจกรรมต่างๆ ในงานอีกมากมาย ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ซึ่งเราขยายเวลาเปิดห้างให้ทุกคนมาช้อปได้ยาวๆ ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ตั้งแต่ 10.00 น. - เที่ยงคืนวันเดียวเท่านั้น เรามั่นใจว่าแคมเปญ เซ็นทรัลมิดไนต์เซลนี้จะสร้างการจดจำที่ดีจากลูกค้า เป็นไวรัลที่สร้างความคึกคักให้วงการค้าปลีกพร้อมกระตุ้นกำลังซื้อไปในตัวได้อย่างดีเยี่ยมตามเป้าหมายที่ 15%”ดีลห้ามพลาด! ในแคมเปญ “Central Midnight Sale” #ดีลดีไม่ได้อยู่ในฝัน ไม่ว่าจะเป็น• สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% สินค้าเฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์ลดสูงสุด 70% ครบครันทุกแบรนด์ชั้นนำ ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่ ทั้งบิวตี้ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ทุกชั้น ทุกแผนก• รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ, เครดิตเงินคืนจากบัตร และคูปองลดเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 11,500 บาท• ช้อปครบ 50,000 บาท/ใบเสร็จ ผ่านบัตร Mastercard รับทันที! บัตรของขวัญเซ็นทรัล 4,000 บาท เพิ่มความคุ้มไปอีกขั้น• ลดเพิ่ม 12% สูงสุด 500 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 3,000 บาท ผ่านทาง Central App และ www.central.co.th (ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม เวลา 22.00 น. - 02.00 น.)ปลุกกระแสสายช้อปปิ้งยามดึก เปิดประสบการณ์ Live Shopping บน TikTok Shop ถึงเที่ยงคืน มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบนอนสต็อป ผ่าน Live Shopping บน TikTok Shop (@centraldepartmentstore) ที่เปิดให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแบบเรียลไทม์ได้ยาวถึงเที่ยงคืน! ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักช้อปยุคใหม่ที่นิยมช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงเวลากลางคืน พร้อมกระตุ้นการตัดสินใจช้อป ผ่านดีลสุดพิเศษและไฮไลต์สินค้าสุดฮิต ผ่านการไลฟ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ช่วยสร้างความคึกคักและเพิ่มโอกาสทางการขายในทุกมิติล็อกคิวให้ไว เตรียมพุ่งตรงมาห้างเซ็นทรัลชิดลม กับเซอร์ไพรส์ใหญ่! ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นปาร์ตี้สุดฮอต• ปลุกพลังนักช้อปให้ออกมาจอยที่งาน “Central Midnight Sale : The Late Night Club” ในวันที่ 28 มี.ค.68 บริเวณลานเอเทรียม ชั้น G ห้างเซ็นทรัลชิดลม กิจกรรมเริ่ม 18.00 – 24.00 น. งานนี้เป็นปาร์ตี้ชุดนอนแห่งปีที่ต้องมาให้ได้ จัดเต็ม! กิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น• อัปเดตเทรนด์ใหม่! “Day-Jamas” – ชุดนอนที่ใส่ได้ทั้งวันชุดนอนไม่ใช่แค่ใส่นอนอีกต่อไป! เทรนด์ “Day-Jamas” กำลังมาแรงสุดๆ เปลี่ยนลุคชุดนอนให้ใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบแฟชั่นนิสต้า มาช้อปชุดใหม่พร้อมรับไอเดียแมตช์ชุดนอนให้ปัง! กับแฟชั่นโชว์สุดชิคที่จะให้คุณได้อินสไปร์ลุคเก๋ๆ พร้อมไอเทมพิเศษจากแบรนด์ดังที่นำมาให้ช้อปก่อนใคร• DJ สุดฮอต – โชว์สุดอลัง – ศิลปินสุดเซอร์ไพรส์ใส่ชุดนอนชิคๆ แล้วมาโยกให้สุดไปกับ DJ Performance สุดมันส์ พร้อมหนุ่มๆ Midnight Sale Troupe ที่จะทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยสีสัน! และพีคขั้นสุด! กับความสนุกจากหนุ่ม “ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” นักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์ปลาบนฟ้า และ We Are คือเรารักกัน ที่จะมาร้องเล่น เอนเตอร์เทนต์ความสนุก เนรมิตราตรีนี้ให้มีแต่ความฟินที่ไม่ได้อยู่แค่ในความฝัน!• สาย Instagramable ห้ามพลาด! ความสนุกที่พร้อมให้ทุกคนแชร์บนโลกโซเชียลกับกิจกรรม อาทิ• Strike a Pose สนุกไปกับ Photo Spots สุดชิค ที่พร้อมให้คุณได้ครีเอตลุคเก๋ ๆ อวดฟีดแบบตัวแม่!• Trend Alert ร่วมสนุกกับกิจกรรมจากแบรนด์ดัง ที่จะทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยสีสันและเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ• Sip & Socialize ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มสุดพรีเมียมที่ Luxe Galeria• Streetwear Lovers Assemble ตะลุย Sneaker Boulevard แหล่งรวมไอเทมเด็ดจากแบรนด์สตรีทสุดฮอตที่สายสตรีทตัวจริงต้องมาเช็คอิน!• Midnight Munchies แก๊งหิวดึกต้องลอง! อิ่มฟินไปกับ Late Night Food เมนูสุดพิเศษที่เสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ช้อปเพลินยันเที่ยงคืน• โปรแรงสุดคุ้มช้อปเพลินยันเที่ยงคืน Midnight Shopping คืนเดียวเท่านั้น• เพียงใส่ชุดนอนมาช้อปแล้วลงทะเบียนร่วมงาน 100 คนแรก รับฟรี! คูปองแทนเงินสดสูงสุด 500 บาทให้ไปช้อปฟินๆ โปรดดูรายละเอียดตามเงื่อนไข• รับ Cash Coupon จากห้างและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 33,000 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่แผนก Luxe Galerie• ลุ้นรางวัลใหญ่ เพียงช้อปครบ 3,000 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Central Gift Voucher รวมมูลค่า 150,000 บาท! แจกจริง 3 รอบตลอดคืน (ตามเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียด ณ จุดขาย)◦ สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ช้อปครบ 5,000 บาท/ เซลส์สลิป รับบัตรของขวัญ เซ็นทรัล 1,000 บาท (สิทธิ์จำนวนจำกัด) วันที่ 28 มี.ค.68 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น. เท่านั้น◦ รับฟรี! Midnight Mask Set (ของมีจำนวนจำกัด)*** โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามเงื่อนไขพบกับแคมเปญ “Central Midnight Sale” ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 68 – 31 มี.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา, Central App และช้อปต่อเนื่องได้หลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App ช้อปบนเว็บไซต์ www.central.co.th, ช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Call & Shop 1425 หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัล Facebook Page : Central Department Store