ไทยลู้บเบส รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นายภูพิงค์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เป็นผู้แทน บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB) บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product : CFP) จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปีนี้ ประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ไขพาราฟิน น้ำมันยาง น้ำมันยางมลพิษต่ำ และยางมะตอย ซึ่งถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวเพิ่มเติมจากปีก่อนหน้าการได้รับประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นจากความมุ่งมั่นดำเนินงาน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไทยออยล์ตาม Net Zero Pathway เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ต่อไป