NGG JEWELLERY จับมือ CHUANG ASIA SEASON 2 เจาะกลุ่มตลาดเอเชีย เปิดตัวกังหันแห่งความฝัน “Windmill Dreamers”

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ“NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ เปิดเผยว่าล่าสุดบริษัทได้จับมือกับรายการ CHUANG ASIA SEASON 2 เปิดตัวสินค้าใหม่ Windmill Dreamers กังหันแห่งความฝัน เอาใจแฟนคลับที่ชื่นชอบรายการ ดาราศิลปิน รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าที่มีดีไซน์สวยและพิเศษไม่เหมือนใคร Windmill Dreamers กังหันแห่งความฝัน สร้อยคอพร้อมจี้รูปกังหันหมุนได้ ประดับด้วยหิน Garnet สีแดงล้ำค่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและความรัก รวมถึงความเคลื่อนไหวของกังหันเปรียบเสมือนพลังแห่งชีวิตที่หมุนไปสู่ความสำเร็จโดยเฟสแรกได้เปิดตัวกังหันพร้อมสร้อยคอจี้กังหัน Windmill Dreamers บรรจุในกล่องสวยหรูดีไซน์พิเศษเฉพาะโปรเจคนี้ โดยวางจำหน่ายเพียง 3,990 บาท เท่านั้น และ Jacket Cover แผ่นทอง Gold ingot 0.1 กรัม ชุด The Infinite Journey of Dream จะมีการวางจำหน่ายทั้งหมด 7 แบบ ราคา 1,390 บาท ทั้งนี้ราคานี้ได้รวมแผ่นทอง 0.1 กรัมแล้ว“ความร่วมมือกับรายการ CHUANG ASIA SEASON 2 ในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับทั้งในประเทศ และต่างประเทศเนื่องจาก CHUANG ASIA เป็นหนึ่งในรายการที่ประความสำเร็จเป็นอย่างสูง เป็นรายการไอดอลเซอร์ไววัลเมกะโปรเจกต์ระดับอินเตอร์ ที่ในรอบออดิชันมีผู้สมัครเข้าร่วมรายการกว่า 9,000 คนจากทั่วโลก ในซีซั่นแรก ส่งผลให้รายการครองอันดับหนึ่งคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ของ We TV ในทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังสร้างปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มด้วยสถิติ Social Engagement ที่มากถึง 82 ล้านครั้ง จากการถูกพูดถึงผ่านแฮชแท็กต่างๆติดเทรนด์ทั้งในไทย และเทรนด์โลก อีกทั้งยังสร้างสถิติยอดผู้ชมรายการในทุกแพลตฟอร์มสูงถึง 2.5 พันล้านวิว ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงความบันเทิงที่มีคุณภาพแห่งเอเชียทั้งนี้ NGG เองภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหญ่ในระดับเอเชีย รายการ CHUANG ASIA SEASON 2 จะเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยสร้างการรับรู้ และขยายกลุ่มลูกค้าให้รู้จักแบรนด์ NGG JEWELLERY ครอบคลุมทั่วทั้งตลาดเอเชีย โดยหวังผลเพื่อเป็นการขยายตลาดเอเชีย ทั้งไทย จีน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทย ”ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวนอกจากนี้ เป็นการนำกลยุทธ์การตลาดด้วยพรีเซนเตอร์ที่เป็น Influencer ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งกระจายช่องทางสินค้าครอบคลุม ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนและตลาดเอเชียอื่นๆ การร่วมมือกับ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในทุกช่องทางทั้งสื่อในประเทศ และสื่อต่างประเทศ ทำให้โอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งหลังจากการประกาศผลรอบชนะเลิศ ก็จะมีการทำ Exclusive Collection โดยได้รับเกียรติจาก Massimo Zucchi ดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกับแบรนด์ระดับโลก มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับผู้ชนะเลิศทั้ง 7 คน ซึ่งสินค้าทุกชิ้นจะใช้พลอยธรรมชาติ สีต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบอีกด้วยท่านสามารถร่วมสัมผัสความพิเศษของสินค้าใหม่ Windmill Dreamers กังหันแห่งความฝัน และ Jacket Cover แผ่นทอง Gold ingot 0.1 กรัม ชุด The Infinite Journey of Dream ได้แล้วที่ NGG Jewellery อาณาจักรเครื่องประดับ ทอง เพชร อัญมณี และนาฬิกา ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสามารถสั่งซื้อ และสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง LINE OA: @NGG Jewellery และ www.nggjewellery.com