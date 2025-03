AD X Matching คว้ารางวัลใหญ่จาก LINE Thailand ตอกย้ำความเป็นสุดยอดเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัล

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 18 มีนาคม 2568 – บริษัท แอด เอกซ์ แม็ทชิ่ง จำกัด (AD X Matching Co., Ltd.) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้ารางวัล LINE ADS AGENCY: BEST PERFORMANCE 2024 จาก LINE ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรที่สร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านแพลตฟอร์ม LINE ADSรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ AD X Matching ในการออกแบบกลยุทธ์โฆษณาที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงเสียงสะท้อนจากผู้บริหารคุณชลิต ธีระชิตกุล กรรมการผู้จัดการ AD X Matching กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ว่า “เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันโฆษณาดิจิทัลมาโดยตลอด เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ และรางวัลนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคน เราขอขอบคุณ LINE ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุน รวมถึงลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรา”ด้าน คุณนภาดา ธีระชิตกุล CEO ของบริษัท กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาที่มีคุณภาพ และนำเสนอโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”เกี่ยวกับ AD X MatchingAD X Matching เป็นบริษัทผู้ให้บริการโซลูชันการตลาดดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจาก LINE ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาอย่างเป็นทางการ โดยมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาผ่าน LINE Ads, LINE Official Account, LINE Today Ads, Sponsored Sticker, LINE MAN Ads และแพลตฟอร์มอื่น ๆ บน LINE เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ