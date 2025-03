TOA ย้ำความสำเร็จ - ผู้นำ GREEN MISSION ตัวจริง ทุบสถิติ! รับฉลากลดโลกร้อน (CFR) มากที่สุด 133 ผลิตภัณฑ์ จาก อบก.

ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจนี้ได้ก่อเกิดจากความมุ่งมั่นและการลงมือทำอย่างแน่วแน่ตามพันธกิจ GREEN MISSION ซึ่งมีเป้าหมายในการร่วมดูแลโลกของเราอย่างจริงจัง ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 7-GREEN อันเป็นรูปธรรม เราได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2568 ความพยายามนี้ได้ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ TOA ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน (CFR) เพิ่มเติมถึง 91 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสีทาอาคาร และอีก 2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแผ่นยิปซัม ส่งผลให้ปัจจุบัน TOA มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากลดโลกร้อน (CFR) รวมทั้งสิ้น 133 ผลิตภัณฑ์ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) มากถึง 320 ผลิตภัณฑ์ ทำให้ TOA เป็นผู้นำในตลาดสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างในฐานะบริษัทผู้ผลิตสีรักษ์โลก ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการก่อสร้างอาคาร และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากลดโลกร้อนครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่สีทาภายในที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่าง TOA Organic Care สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูงที่มอบความสวยงามทนทานอย่าง SuperShield สีทาภายในที่เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในบ้านอย่าง Duraclean และ Duraclean A Plus สีน้ำอะคริลิกยืดหยุ่นสูงอย่าง TOA 7in1 สีน้ำอะคริลิกที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศอย่าง 4SEASONS, 4SEASONS 5in1, TOA Shield-1 Nano, SUPERMATEX และสีรุ่น Expert 2 in 1 สีพร้อมใช้ที่รวมสีทับหน้าและรองพื้นอยู่ภายในกระป๋องเดียว รวมถึงผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และ TOA Industrial Lacquer สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ที่พร้อมเนรมิตบ้านและเฟอร์นิเจอร์ของคุณให้สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมTOA ยังคงยืนหยัดและเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย NET ZERO เพราะเราเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน