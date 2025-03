เสริมความมั่นใจ! ฟอลคอนประกันภัยต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก Fairfax Financial Holdings และ Fairfax Asia ยืนยันพร้อมสนับสนุนการเติบโตของฟอลคอน ด้วยศักยภาพของกลุ่มบริษัท Fairfax

ฟอลคอนประกันภัย โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก Fairfax Financial Holdings และคณะผู้บริหารจาก Fairfax Asia ซึ่งได้เดินทางเยือนประเทศในกลุ่ม Fairfax Asia รวมถึงฟอลคอนประกันภัย ในประเทศไทย ครั้งนี้ฟอลคอนได้รับเกียรติจาก Mr. Brian Young, President, Fairfax Insurance Group, Mr. Gobinath Athappan, CEO, Fairfax Asia, Mr. Steve Yendall, CFO, Fairfax Asia และ Mr. Ravi Prabhakar, Regional Director, Fairfax Asia ร่วมประชุมกลยุทธ์และแผนการเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมอัปเดตข้อมูลด้านความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท Fairfax ตลอดจนคำมั่นในการสนับสนุนการเติบโตของฟอลคอนประกันภัยในทุกๆ ด้านMr. Brian Young ได้กล่าวถึงผลประกอบการของ Fairfax Financial Holdings ปี 2024 ว่า “Fairfax เติบโตโดดเด่นด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2024 กว่า 1,105,000 ล้านบาท เติบโต 13% มีกำไรจากการรับประกันภัยประมาณ 61,200 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังภาษี 132,600 ล้านบาท ปัจจุบัน Fairfax มีเงินทุนกว่า 964,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมกว่า 3,300,000 ล้านบาท นอกจากนี้ Fairfax ได้รับการปรับเครดิตเรตติ้งเป็น A+ จาก S&P พร้อมทั้ง Positive Outlook จาก S&P, Fitch และ AM Best ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือในระดับสากล อีกทั้งกลุ่ม Fairfax ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทประกันภัย Property & Casualty ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2024 กลุ่มบริษัท Fairfax ขึ้นมาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกลำดับที่ 393 ของ Fortune Global 500 อีกด้วย”กลุ่มบริษัท Fairfax มีพนักงานทั่วโลกกว่า 21,700 คน ให้บริการรับประกันภัยลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก Fairfax ใช้แนวทางการบริหารงานแบบ Decentralized เพื่อให้แต่ละบริษัทในกลุ่มสามารถกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และสามารถบริหารการรับประกันภัยในประเทศของตนเองได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างการบริหารนี้ช่วยให้บริษัทในกลุ่มทั่วโลกสามารถแข่งขันกับตลาดท้องถิ่นได้ โดย Fairfax มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวผ่านการขยายธุรกิจทั้งการเติบโตแบบ Organic และการเข้าซื้อกิจการแบบ “Fair & Friendly” นอกจากนี้ Fairfax ยังให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลสังคมในทุกประเทศที่บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจอยู่ โดยได้มีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนสังคมทั่วโลกมาแล้วเป็นเงินมากกว่า 16,320 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมาสำหรับผลประกอบการของฟอลคอนประกันภัยปี 2024 นั้น มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 3,500 ล้านบาท เติบโต 8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2023 ในขณะที่ภาพรวมตลาดประกันวินาศภัยที่เติบโตเพียง 0.5% โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์เติบโตโดดเด่นสูงสุด คิดเป็นสัดส่วน 56% รองลงมาเป็นประกันภัยทรัพย์สิน 19% ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 10% ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 9% ประกันภัยวิศวกรรม 4% และประกันภัยการขนส่งสินค้าและตัวเรือ 2% โดย ณ สิ้นปี 2024 ฟอลคอนมีทรัพย์สินรวมมากกว่า 5,200 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) อยู่ที่ 230% ทั้งนี้ในปี 2024 ฟอลคอนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา รวมกว่า 100 กิจกรรมต่อเนื่องนานกว่า 5 ปีการเดินทางเข้าเยี่ยมฟอลคอนประกันภัยของผู้บริหารระดับสูงของ Fairfax ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ถือหุ้นในการสนับสนุนการเติบโตของฟอลคอนในตลาดประกันวินาศภัยของไทย Fairfax และฟอลคอนยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการรับประกันภัย พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเป็นบริษัทประกันภัยที่ยั่งยืน และมั่นคงคู่สังคมไทยต่อไป