กนอ.ผนึกธนาคารโลก จัด CEO Forum ขับเคลื่อนอุตฯไทยสู่ Net Zero

กนอ.ร่วมกับธนาคารโลก จัดงานสัมมนา CEO Forum: Industrial Decarbonization under Thailand's Low Carbon City Program เพื่อประกาศจุดยืนของภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ พร้อมชวนผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ Net Zeroนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.เปิดเผยว่า งานสัมมนา CEO Forum: Industrial Decarbonization under Thailand's Low Carbon City Program ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อประกาศจุดยืนของภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Industrial Decarbonization) และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทยภายในปี 2065 โดยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานในพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์ เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และนโยบายการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของภาคอุตสาหกรรมไทยในงานมีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์ ปัจจัยความสำเร็จ และโอกาสของอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ นายปวิช เกศวงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environmental Social Governance and Business Stakeholder Engagement, SCG, และนายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลก ผู้รับผิดชอบประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Best Practices ด้าน Decarbonization ในภาคอุตสาหกรรม” จากธนาคารโลก ซึ่งจะนำเสนอโอกาสสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินกลยุทธ์ลดคาร์บอน และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ภายในงานยังมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ“ในงาน CEO Forum ครั้งนี้ กนอ.ยังได้ถือโอกาสเชิญตัวแทนผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รวมถึงผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายและแนวทาง Net Zero ที่ไทยได้ประกาศกับนานาชาติด้วย”นายสุเมธ กล่าว