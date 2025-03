1 เม.ย.นี้ครบ 113 ปีสถาปนา "กรมทางหลวง" ชวน ปชช.ชมนิทรรศการผลงานความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านงานทาง

กรมทางหลวงสถาปนาครบรอบ 113 ปี วันที่ 1 เม.ย.นี้ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานความรู้และนวัตกรรม กรมทางหลวง 2568 (DOH KM FESTIVAL 2025) พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฟรีตลอดงานนายอภิรัฐ ไชย์วงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2568 นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 113 แล้วนั้น ในปีนี้ยังมีความพิเศษโดยกรมทางหลวงจะมีการจัดนิทรรศการ DOH KM FESTIVAL 2025 “ทางหลวงก้าวหน้า นวัตกรรมก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านงานทาง ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการนำความรู้ต่าง ๆ ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสนับสนุนและเอื้อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการจัดการความรู้ของกรมทางหลวงสำหรับกิจกรรมภายในงาน DOH KM FESTIVAL 2025 ประกอบด้วย บูทการแสดงผลงานนวัตกรรมกรมทางหลวงที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค บูทการนำเสนอเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงบูทการนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม จากคณะทำงานพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร (KBS Teams)นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ AI Workshop หัวข้อ “การใช้ AI ในงานทาง” ได้แก่ AI for Road Safety แพลตฟอร์มการจราจร AI อัจฉริยะ, AI for KBS ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยสรุป สังเคราะห์ เปรียบเทียบ บทความ งานวิจัยได้อย่างง่ายดาย, AI for Multimedia การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับทำนองเพลง ตัวละครอวาตาร์ การพากย์เสียง และการตัดต่อจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดย AI เป็นต้น พร้อมสนุกกับการแปลงโฉมตัวเองกับ AI Photo Booth และร่วมลุ้นรางวัลกับการประกวดการแต่งกายในธีม AI อีกด้วยทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเช้าชมฟรีตลอดงานพร้อมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกภายในงาน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกระทรวงการต่างประเทศ) ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น.