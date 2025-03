“ฟิตเนส เฟิรส์ท” อัดบิ๊กอีเวนต์ริมเจ้าพระยา รายย่อยเปิดฟิตเนสอื้อแต่เดี้ยงไม่น้อย

ผู้จัดการรายวัน 360- ฟิตเนสใหม่ทะลัก แต่ก็ถอดใจรายทางไม่น้อย เกมส์นี้วัดกันที่บริการ รักษาฐานเดิม “ฟิตเนส เฟิรส์ท” โชว์เก๋าเคลมสมาชิกมากที่สุด 6.5 หมื่นคน เพิ่มใหม่อีก 2-3 พันคนต่อเดือน ล่าสุดรวมพลัง 3 ยักษ์แทกทีมจัดใหญ่ ”TUFF 2025“ ดันไทยสู่ฮับสุขภาพเอเชีย คาดขายบัตรได้ 8,000 ใบ ดันรายได้โตต่อเนื่อง 5-10%นางอรวรรณ เกลียวปฏินนท์ หัวหน้าทีมการตลาด บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังโควิดหรือตั้งแต่ปีพ.ศ.2565 เป็นต้นมา ธุรกิจให้บริการฟิตเนสไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภค ที่รู้ว่าตนชื่นชอบอะไร ชอบออกกำลังกายแบบไหน ทำให้มีบริการฟิตเนสเกิดใหม่ถึง 25% ส่วนใหญ่จะเป็นแบบขนาดเล็ก ให้บริการแบบเป็นเซกเม้นท์ย่อยแทน แต่ในระหว่างทางนอกจากมีจำนวนเกิดใหม่ก็จริง แต่ก็มีปิดตัวไปมากด้วยเช่นกันสำหรับฟิตเนส เฟิรส์ท ให้บริการมากว่า 20 ปี เป็นฟิตเนสแบบครบวงจร มีเทรนเนอร์ในรูปแบบฟูลไทม์กว่า 1,600 คน ถือว่ามากที่สุดและเป็นจุดแข็งของเรา เพราะเป็นกลุ่มที่มีทักษะความรู้ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีจำนวนสาขาทั้งหมด 35 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 30 สาขา ต่างจังหวัด 5 สาขา ด้วยฐานสมาชิกที่แอกทีฟกว่า 65,000 คน เฉลี่ยเข้ามาใช้บริการ 7.6 ครั้ง/ เดือน และมีสมาชิกใหม่เฉลี่ยอีก 2,000-3,000 คน/เดือน เป็นสิ่งที่เราจะเน้นรักษาไว้“เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะรักษาไว้ มากกว่าเรื่องขยายสาขาหรือเน้นรายได้ในสถานการณ์แบบนี้ แต่จะเน้นเพิ่มบริการใหม่ๆ เช่น สปอร์ตเพื่อการรักษา มั่นใจว่าปีนี้ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ที่ 5-10% เช่นปีที่ผ่านๆ มา”อย่างไรก็ตามพบว่า ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น มองหาประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าจดจำ ส่งผลให้ปีนี้ทางฟิตเนส เฟิรส์ท พร้อมจัดงาน TUFF 2025 ขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังปีก่อนประสบความสำเร็จสูงด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คน จากทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของ ฟิตเนสและการออกกำลังกายแบบกลุ่มโดยการจัดงาน The Uitimate Fitness Force 2025 (TUFF 2025) ในปีนี้ เป็นความร่วมมือของ 3 พันธมิตร คือ Fitness First Thailand, ICONSIAM และ Les Mills Asia Pacific เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฟิตเนสและสุขภาพแห่งเอเชีย ซึ่งได้ขยายขนาดและความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนคลาสและพื้นที่จัดงานเพิ่มเป็นเท่าตัวพร้อมด้วยพันธมิตรระดับโลกที่มาร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางฟิตเนสและสุขภาพแห่งเอเชียอย่างแท้จริง นำเสนอประสบการณ์การออกกำลังกายใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจาก Les Mils แบรนด์ผู้นำด้านโปรแกรมออกกำลังกายระดับโลก ที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วโลก ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับคลาสออกกำลังกายยอดนิยมของ Les Mils ไม่ว่าจะเป็น BODYPUMP, BODYSTEP, BODYCOMBAT, RPM, BODYJAM, LESMILLS DANCE, BODYBALANCE, Les Mills Pilates และอีกมากมาย รวมถึง Red Hot Dance Ignition คลาสซิกเนเจอร์สุดมันส์จาก Fitness First ที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้ขยับร่างกายไปกับจังหวะเพลงสุดเร้าใจ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 7-8 มิถุนายน 2568 ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คน แบ่งเป็นไทย 80% และต่างประเทศ 20%“การจัดงาน TUFF 2025 ในปีนี้ ไม่ใช่เพียงแค่งานกรุ๊ปฟิตเนส แต่นี่คือแพลตฟอร์มระดับโลก มุ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงการออกกำลังกายเข้ากับไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมั่นว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมฟิตเนสในประเทศไทย และทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักออกกำลังกายจากทั่วโลกต่อไป” นางอรวรรณ กล่าวด้านนายไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ICONSIAM มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนเมือง ซึ่งการร่วมจัดงาน TUFF 2025 ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฮับด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ ICONSIAM ในฐานะ Global Destination ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็น จุดหมายปลายทางแห่งปรากฏการณ์ระดับโลก“การจัดงานนี้ถือเป็นงานออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย กับการรวมตัวของเหล่าผู้รักการออกกำลังกายจากทั่วทุกมุมโลกสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในการออกกำลังกายที่ผสานความท้าทาย ความสนุก และแรงบันดาลใจ ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงาม ซึ่งจะเป็นอีเวนท์สำคัญที่จะดึงดูด ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศที่ต้องการเปิดประสบการณ์การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้ ณ ICONSIAM และกิจกรรมครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการออกกำลังกายของเอเชีย“ นายไพรัช กล่าว.