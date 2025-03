ปตท.จ่อผนึกซันโยฯผลิตสินค้ารักษ์โลก ชูกลยุทธ์ C3 เร่งปรับพอร์ตสู่Net Zero

ปตท. จับมือ Sanyo Chemical พันธมิตรญี่ปุ่น เดินหน้าผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน พร้อมชูกลยุทธ์ C3 Approach เพื่อปรับพอร์ตสู่Green Business ช่วยให้กลุ่มปตท.บรรลุเป้าหมาย "Net Zero" ปีค.ศ. 2050นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปตท. กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปีค.ศ.2050 ซึ่งกลุ่มปตท.มีการปล่อยคาร์บอนราว 50 ล้านตัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จะใช้กลยุทธ์ C3 Approach ประกอบด้วย Climate-resilience business โดยเป็นการปรับพอร์ตโฟลิโอให้ไปสู่Green Business มากขึ้นลดการใช้ฟอสซิลลงในเหมาะกับช่วงเวลา และบริหารต้นทุนลดลง โดยได้ลงทุนพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(GPSC) การถอนตัวจากธุรกิจเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซีย และลงทุนในGreen Product ร่วมกับพันธมิตรอย่างซันโย เคมิคอล จำกัดในการผลิตสินค้าเกรดพิเศษและไบโอพลาสติกCarbon conscious business โดยใช้เทคโนโลยีในการลดการปล่อยคาร์บอนโดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยปตท. กำหนดMissionX ช่วยลดคาร์บอนและยังเพิ่มกำไร หรือใช้วิธีลงทุนClean EnergyCoalition-co creation and collective efforts for all ถือเป็นจิ๊กซอสำคัญทำให้ปตท.เข้าสู่ Net Zero ภายใต้ความร่วมมือ ส่วนสำคัญที่จะไปให้ถึงเป้า Net Zero เน้นการลงทุน 2โครงการใหญ่ทั้งโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) และการใช้ไฮโดรเจน ทั้งนี้ ปตท.จะร่วมมือกับ Sanyo Chemical ในการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกัน โดยซันโยฯเสนอมา4-5 ผลิตภัณฑ์ที่ปตท.สนใจก่อนหน้านี้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือPTTGC จับมือพันธมิตรญี่ปุ่นทั้ง Sanyo Chemical และ Toyota Tsusho จัดตั้งบริษัท GC Polyols เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายโพลีออลส์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตโพลียูรีเทนในพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย PTTGC 82.1%, SCI 14.9% และ TTC 3%นอกจากนี้ กลุ่มปตท.จะใช้เทคโนโลยีในการเก็บคาร์บอนจากอากาศมากักเก็บในสภาพของเหลวก่อนส่งไปกักเก็บในพื้นที่ใกล้ฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปริมาณดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 10 ล้านตันต่อปี โดยปตท.ทำหน้าที่สร้าง infrastructureนายรัฐกร กล่าวว่า ปัจจุบัน ปตท.อยู่ระหว่างเร่งผลักดันธุรกิจใหม่ด้าน CCS ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในโครงการนำร่องที่แหล่งอาทิตย์ ซึ่งจะกักเก็บคาร์บอนได้ราว 1 ล้านตันคาร์บอนในหลุมก๊าซฯที่ไม่มีก๊าซธรรมชาติแล้ว คาดว่าจะเห็นโครงการCCS ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีค.ศ. 2035 ก่อนไฮโดรเจนที่เบื้องต้นจะเป็นการนำเข้าไฮโดรเจนเข้ามาผสม 5% ในก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าปีค.ศ. 2030