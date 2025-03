มิสทิน เปิดตัวกันแดดเวอร์ชั่น 2025 MISTINE Aqua V ไร้สารกันเสีย กล้าท้าแดดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ในยุคที่การสุขภาพผิวเป็นสิ่งต้นๆที่ทุกคนต้องดูแลมากขึ้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนการป้องกันแสงแดดจากรังสี UV ที่อันตรายจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุด!!!ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ที่ไม่เพียงแต่ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB แต่ยังที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหากพูดถึงสารกันเสียแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย และยิ่งต้องมาใช้กับร่างกายอาจทำให้เกิดการวิตกกังวล ทุกคนคงเคยสงสัยว่ามีอยู่ในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ความงามไปทำไม? ก็เพื่อยับยั้งการเจริญโตของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ความงามเสียง่าย และมีอายุใช้งานที่นานขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยหลายสาร เช่น Parabens, Phenoxyethanol เป็นต้น และหากสารกันเสียถูกผิวของเราจะเป็นอย่างไรจากการศึกษาอาการผื่นแพ้สัมผัสของอเมริกาเหนือ (North American Contact Dermatitis group) รายงานผลการศึกษาสารในเครื่องสำอาง ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ว่าสารกันเสียเป็นสารที่ทำให้ผู้ใช้เกิด การแพ้ มีผื่นแพ้ และระคายเคือง เป็นอันดับที่สองรองจากน้ำหอม หรือสารแต่งกลิ่นหอม ซึ่งสารกันเสียที่พบการแพ้ได้บ่อย ได้แก่ Parabens, Formaldehyde, imidazolidinyl urea , Methylchloroisothiazolinone, Phenoxyethanol ทั้งนี้อาการแพ้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งสารกันเสียเป็นสารที่มักจะพบในผลิตภัณฑ์ความงามทั่วไปและอาจทำให้เกิดการสะสมในผิวหนังผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่อย่างไร้สารกันเสีย (Zero Preservative) จากมิสทินผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ In Vitro tested ทดสอบในร่างกายมนุษย์ว่าสามารถป้องกันแดดได้จริง ผ่านการทดสอบ Dermatologically tested ทดสอบทางแพทย์ผิวหนัง และผ่านการทดสอบจากจักษุแพทย์ อ่อนโยนต่อดวงตา ไม่มีส่วนผสมของสารระคายเคือง (9 Free) Mineral oil ,Petrolatum , Ethyl alcohol , Fragrance , PABA ,Colorant , Oxybenzone , Octinoxate , Preservatives ใช้ได้ไร้กังวลแม้ผิวแพ้ง่ายและยังได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรม Ultra-light texture เหมาะสำหรับผิวหน้าและผิวกาย เนื้อบางเบา เกลี่ยง่าย ซึมไว เบาสบายผิว ไม่ทิ้งความเหนอะหนะ และยังเป็น Tone-up ปรับผิวให้ กระจ่างขึ้น ทั้งยังสามารถป้องกันผิวจากรังสี UV ได้ถึง 99% มาพร้อมกับสารสกัดบำรุงผิว Brightening with 3% , Vitamin B3 และ Niacinamide ประสิทธิภาพสูง ช่วยฟื้นบำรุงผิว พร้อมเผยผิวกระจ่างใสล็อคความชุ่มชื่น ยาวนาน 24 ชั่วโมง แม้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดกันแดด MISTINE Aqua V ไร้สารกันเสีย (Zero Preservative) รวมถึงกันแดดมิสทินทุกรุ่น ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) บน Packaging ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อปะการังและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Oxybenzone.หรือ Benzophenone-3 (BP-3), Octinoxate หรือ hylhexyl methoxycinnamate, 4-Methylbenzylid .Camphor.(4MBC) , Butylparaben และสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อปะการังบนผลการวิจัยที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามหลักสากลทั่วโลก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นที่ตั้ง ซึ่งมิสทินเป็นกันแดดแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สวยแบบรักษ์โลก สวยแบบสบายใจของจริงพร้อมกล้าท้าแดดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าเครื่องสำอางชั้นนำในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเครื่องสำอางใกล้บ้านคุณและร้าน MISTINE BEAUTY SHOP หรือง่ายๆ ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ shopee : https://bit.ly/3Dcv5Nx , Lazada : https://bit.ly/3EWNGxI , Tiktok : https://bit.ly/3EY5gl0 หากกำลังมองหาผลิตภัณฑ์กันแดดที่ปลอดภัยและได้ผลจริง ผลิตภัณฑ์กันแดด MISTINE Aqua V ไร้สารกันเสีย (Zero Preservative) เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด!!!