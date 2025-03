“เถ้าแก่น้อย” ปั้นWoWNut ถั่วลายเสือคั่ว พืชเศรษฐกิจGIแม่ฮ่องสอนเป้า100 ล.ปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “WoW Nut by Taokaenoi” ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือคั่ว พืชเศรษฐกิจจาก จ.แม่ฮ่องสอน ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (GEOGRAPHICAL INDICATION) เหมาะสำหรับการเป็น Healthy Snack เปิดตัวอย่างเป็นทางการ มาพร้อมแมสคอทเสือสุดน่ารัก น้อง ไนเกอร์ (Naiger)ภายในงานมี ต๊อบ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางกิติยาพร สาธุเสน ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นเกียรตินอกจากนั้นในงานยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วลายเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จาน ถ้วย กระบอกน้ำ และผลิตภัณฑ์นมจากถั่วลายเสือ เป็นกิมมิคให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัส เถ้าแก่น้อย ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ 3 GO ประกอบด้วย GO FIRM, GO BROAD และ GO GLOBALโดยแบรนด์ “WoW Nut by Taokaenoi” ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือคั่ว เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ GO BROAD ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แผนกลยุทธ์ Everywhere Every moment ที่เน้นการขยายตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสแน็คที่เชื่อมโยงกับสาหร่ายเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะช่วงหลังโควิด-19 ที่ตลาดขนมขบเคี้ยวได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สแน็คประเภทถั่วก็ได้รับความนิยมจนขึ้นเป็น Top 3 ในกลุ่มขนมขบเคี้ยว และยังถือเป็น Healthy Snack ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยต๊อบ เล่าว่า “จุดเริ่มต้นของ WoW Nut ถั่วลายเสือคั่ว เกิดจากที่ เถ้าแก่น้อย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าที่นี่มีพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจคือ ถั่วลายเสือ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ซึ่งเป็นเครื่องหมายการรับประกันว่าถั่วลายเสือจากแหล่งนี้คุณภาพสูง มีความพรีเมียม มีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น และต้องปลูกใน 4 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น พร้อมกับในระหว่างนั้นได้รับรู้ปัญหาของเกษตรกรที่มีความยากลำบากและขัดสนรวมถึงได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ จึงเกิดความตั้งใจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น เพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG (Environment, Social และ Governance) โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน 4 แกนหลัก คือ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ นำมาซึ่งรายได้ เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เราสนับสนุนให้ปลูกถั่วลายเสือที่มีคุณภาพ อีกทั้งได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นกว่า 200 ไร่นอกจากนี้เถ้าแก่น้อยยังรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราใช้เวลากว่า 1 ปี ในการพัฒนาสูตร และกระบวนการผลิต โดยทีม R&D (Research and Development) ที่มีความชำนาญของเถ้าแก่น้อยเข้ามาดูแล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยแต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้เต็มที่ พร้อมทั้งวางแผนการตลาดสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักภายในประเทศ และขยายไปยังต่างประเทศ รวมถึงการร่วมกับกรมป่าไม้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเผาป่า เพราะถั่วลายเสือสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่จัดการแล้วและมีวงจรการปลูกที่ยั่งยืนWoW Nut ถั่วลายเสือคั่ว นับว่าเป็น Healthy Snack น้องใหม่ เหมาะอย่างยิ่งกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ เช่น โปรตีนสูง อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุ รวมถึง ใยอาหาร นอกจากนั้นกระบวนการผลิตใช้วิธีการคั่วตามแบบฉบับเดิม ไม่ใช้การทอด ไม่มีคอเลสเตอรอล และ มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยWoW Nut ตั้งเป้าไว้ประมาณ 70 - 100 ล้านบาท สำหรับประเทศไทย ในปี 68 และอนาคตมีแผนจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ที่เถ้าแก่น้อยมีฐานเดิมอยู่แล้ว ทั้งภูมิภาคอาเซียนและจีน ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่และนิยมทานถั่วลายเสืออยู่แล้ว ซึ่ง WoW Nut ไม่เป็นแค่เพียงผลิตภัณฑ์ที่เถ้าแก่น้อยได้คัดสรรสิ่งที่ดี มีประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เถ้าแก่น้อยมุ่งหวังในการสร้างคุณค่าคืนให้กับสังคม เพื่อพิสูจน์ว่าธุรกิจสามารถพัฒนาให้เติบโต ไปพร้อมกับการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าคุณภาพ สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทย" ต๊อบ กล่าวนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการร่วมมือกับ WoW Nut นี้ว่า “ในจุดเริ่มต้นเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของปลูกถั่วลายเสือมากนัก จนทางเถ้าแก่น้อยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ ร่วมมือกับทางจังหวัด เข้าไปช่วยส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจากเดิมมีเกษตรกรเพาะปลูกเพียง 88 รายเท่านั้น เพิ่มขึ้นมาเป็น 207 รายในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ GI มีการรับรองทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนยวม, อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย“ทางคุณต๊อบ ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลาย ๆ คนในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากความยากลำบากแค่ไหน แต่ในปัจจุบันเถ้าแก่น้อยเติบโตขึ้นอย่างมาก จนสามารถผลักดันธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และขยายไปยังต่างประเทศได้ ในฐานะตัวแทนของชาวแม่ฮ่องสอน รู้สึกยินดีและขอบคุณที่ทางเถ้าแก่น้อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของถั่วลายเสือ และเป็นผู้ให้โอกาสรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรในจังหวัด”จากสถิติรายได้ปีใน 2567 ที่เถ้าแก่น้อยเข้าไปส่งเสริมการปลูกถั่วลายเสือ ชี้ชัดว่า มีการเติบโตสูงขึ้นถึง 197% โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำบ่อสะเป่ มีรายได้ 7,667,470 บาท สมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึง 164,755 บาทต่อคน ซึ่งสูงกว่ารายได้ของชาวบ้านทั่วไปเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 81,182 บาทต่อคน จึงทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรหันมาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนของตนเองกันมากขึ้น เน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างอาชีพที่มั่นคง รายได้ที่แน่นอน ไม่ต้องออกไปหางานทำในจังหวัดอื่น และอยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกถั่วลายเสือ ช่วยทำให้อัตราการเผาทำลายซากวัชพืชลดลง เพราะเกษตรกรไม่ต้องเผาเตรียมแปลงในการเพาะปลูกอีกต่อไป เนื่องจากสามารถไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปได้ทันที และลำต้นหรือเปลือกถั่วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์แปรรูปได้หลากหลายชนิด อาทิ ปุ๋ย อาหารสัตว์ เชื้อเพลิงชีวมวล และถ่านชีวภาพ รวมถึงนำเส้นใยจากลำต้นมาทำกระดาษรีไซเคิล หรือ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จาน ถ้วย กระบอกน้ำ ได้อีกด้วย“เชื่อว่าที่ผ่านมายังมีคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้รับประทานถั่วลายเสือ คุณภาพดี พรีเมียม มาตรฐานจาก GI ของแม่ฮ่องสอน เพราะไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนอกจากสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้น แต่เถ้าแก่น้อยนับเป็นเจ้าแรกที่ผลักดันด้านการตลาดโดยนำถั่วลายเสือสุดพรีเมียม จากแม่ฮ่องสอนไปส่งต่อให้กับคนทั้งประเทศได้สัมผัสแล้ววันนี้” นายอุดมศักดิ์ กล่าวด้าน นางกิติยาพร สาธุเสน ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “ความสำคัญของเครื่องหมาย GI (GI-Geographical) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นตรารับรองของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบให้สินค้าที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ ลักษณะเฉพาะ หรือเอกลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ“ความแตกต่างของตราสัญลักษณ์ GI ทั่วไป จะต้องเพาะปลูกและมีกระบวนการผลิตในพื้นที่เท่านั้น แต่สัญลักษณ์ GI บนผลิตภัณฑ์ WoW Nut ถั่วลายเสือคั่ว ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกแบบพิเศษขึ้นมาใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นผลิตภัณฑ์ ที่นำวัตถุดิบไปผลิตยังโรงงานที่ได้มาตรฐานนอกพื้นที่ได้ WoW Nut จึงเป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ใช้โลโก้ GI นี้ เมื่อเห็นโลโก้นี้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ถั่วลายเสือคั่ว ทุกเม็ดเป็นสินค้ามีคุณภาพ มาจากบ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ขึ้นทะเบียนของ GI อย่างถูกต้องแน่นอน” นางกิติยาพร กล่าว