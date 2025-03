“ไฮเออร์” รุกร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ผนึก “อ๊อตเทริ” ชิงตลาด 1.6 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไฮเออร์ เดินหน้าขยายฐานตลาดเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมในไทยครั้งแรกด้วยการจับมือกับ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย ‘Otteri Wash & Dry’ เพื่อนำผลิตภัณฑ์เครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมของแบรนด์ไฮเออร์เข้าสู่ร้านสะดวกซัก Otteri อย่างเต็มรูปแบบรายแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ และคนที่มีเวลาจำกัด โดยเริ่มดำเนินการในร้านสะดวกซัก Otteri ที่เปิดทำการในปี 2568 เป็นต้นไป พร้อมตั้งเป้าวางแผนกระจายเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมไปยังร้านสะดวกซักเพิ่มเติมกว่า 230 สาขาในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศกัมพูชา 20 สาขา และลาว 2 สาขา ในปี 2568มร. ต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจร้านสะดวกซัก หรือร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 9.4% ต่อปี จนถึงปีพ.ศ. 2571 สอดคล้องกับธุรกิจร้านสะดวกซักในประเทศไทยใน 2-3 ปีที่ผ่านมามีศักยภาพการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยตลาดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักในไทยที่ขณะนี้มีมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตราว 20-30% ต่อปี จากปัจจัยหนุนทั้งการขยายตัวของเมือง รวมถึงเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบและต้องการบริการที่ช่วยประหยัดเวลาทั้งนี้ เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจและตอกย้ำการเป็นผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก ไฮเออร์จึงได้เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม และกิจการร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ ‘Otteri Wash & Dry’ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 1,250 สาขา และมีฐานผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ อีกทั้งยังขยายไปที่ประเทศกัมพูชา 10 สาขาโดยการนำเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมของแบรนด์ไฮเออร์เข้าสู่ร้านสะดวกซัก ‘Otteri Wash & Dry’ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของไฮเออร์ในการขยายฐานลูกค้าใหม่และเจาะกลุ่มตลาดเครื่องซักผ้าเพื่อการพาณิชย์ในไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมศักยภาพของแบรนด์ในด้านบริการและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันระหว่างไฮเออร์และเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่นต่อไปสำหรับเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมที่ไฮเออร์ได้นำเข้าสู่ร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry’ มีทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น WHPL9FV0124P ความจุ 10 กิโลกรัม และรุ่น WHPL15FV0124P ความจุ 15 กิโลกรัม ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 15 ปี พร้อมด้วยติดตั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกว่าที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีกำไรในการประกอบกิจการมากขึ้น อีกทั้งยังมีความแรงของถังปั่นที่สูงมากถึง 500G (Gravity Force) ช่วยลดการอบน้ำของผ้าได้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้ลดระยะเวลาในการอบผ้า คุณสมบัติที่ประหยัดน้ำและพลังงานทำให้ช่วยลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังใช้งานได้สะดวกครบจบในเครื่องเดียว และถือเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าคอมเมอร์เชียลของไทย ตอบโจทย์คนยุคใหม่ในเรื่องสะดวกซัก มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนในร้านซักประสบความสำเร็จมากขึ้น“ความร่วมมือในครั้งนี้ ไฮเออร์มุ่งมั่นพัฒนาและขยายการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ภายใต้แนวคิด More Creation, More Possibilities ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยในระบบนิเวศ Internet of Things (IoT) ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันและครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต โดยคาดหวังว่าเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรม 2 รุ่นที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสร้างความประทับใจและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น” ทั้งนี้ บริษัทฯตั้งเป้าวางแผนกระจายเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมไปยังร้านสะดวกซักเพิ่มเติมกว่า 230 สาขาในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศกัมพูชา 20 สาขา และลาว 2 สาขา ในปี 2568” มร. ต่ง เจี้ยนผิง กล่าวด้าน นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานบริหาร บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ‘Otteri Wash & Dry’ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับทางกับไฮเออร์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจร้านสะดวกซักในประเทศไทย ท่ามกลางตลาดสะดวกซักที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในอีกระดับ กับการนำเครื่องซักอบผ้าคุณภาพสูงจากไฮเออร์เข้ามาใช้ในร้านสะดวกซัก ‘Otteri Wash & Dry’ ทั้ง 2 รุ่น โดยจะเริ่มดำเนินการในร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry’ ที่เปิดทำการในปี 2568 เป็นต้นไป และจะขยายไปยังพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศต่อไป“ เรามั่นใจว่าเครื่องซักอบผ้าจากไฮเออร์ทั้ง 2 รุ่นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าคนสำคัญของ Otteri และเรายังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งในกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการและลูกค้าแฟรนไชส์ซี” นายกวิน กล่าว