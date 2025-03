อายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศสนับสนุนด้านโภชนาการชมรมว่ายน้ำสิงห์ มุ่งยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทย

ในการลงนามสัญญาให้การสนับสนุนชมรมว่ายน้ำสิงห์ ยังมี The Flex นวดนักกีฬา (The Flex massage for sports) อีกหนึ่งพันธมิตรที่เข้ามาเสริมทัพสร้างความพร้อมให้นักกีฬาด้วยโปรแกรมนวดทางการกีฬา เพื่อรักษาสภาพร่างกายนักกีฬาให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดเต็มกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแบบเจาะลึกที่นักกีฬาต้องรู้ผ่านเทคนิคการสร้างสรรค์ Winning Meals หรือ มื้ออาหารแห่งชัยชนะ ทั้งวิธีการเลือกรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางด้านกีฬา กินโปรตีนเท่าไหร่ถึงเพียงพอ อาหารที่เป็นขุมพลังระหว่างการฝึกซ้อม ก่อน-ระหว่าง-และหลังการแข่งขัน และพิเศษสุดกับกิจกรรมเวิร์คชอปสอนทำอาหารตามแบบฉบับ Winning Meals ง่าย ๆ ที่นักกีฬาสามารถนำไปทำเองได้ในระหว่างฝึกซ้อม ระหว่างการแข่งขัน หรือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และมีพลังงานเหมาะกับการเล่นกีฬา และที่สำคัญคือ ได้รสชาติที่อร่อยและคุ้นเคย เพราะอาหารที่อร่อยจะทำให้นักกีฬารู้สึกมีความสุขในการทานอาหารมากขึ้นด้วยกล่าวว่า “อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย รู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาของชมรมว่ายน้ำสิงห์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Amino Science ของบริษัทฯ ที่พัฒนาสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับคนรักสุขภาพและนักกีฬาอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะมิโนไวทัล(aminoVITAL) เราจึงมั่นใจว่า จะช่วยให้นักกีฬาบรรลุเป้าหมายทางการกีฬาได้ดีขึ้น”กล่าวเสริมว่า “ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ขอขอบคุณบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ให้การสนับสนุนด้านโภชนาการทั้งด้านความรู้และผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬาอย่างเต็มที่ เมื่อนักกีฬาได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ก็จะช่วยเติมพลังและฟื้นฟูร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้อย่างดี พร้อมรับมือทุกความท้าทาย และพิชิตความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป”