กนอ.ปั้น “มาบตาพุดคอมเพล็กซ์” โมเดลจัดการกากของเสียอุตฯเบ็ดเสร็จ

กนอ.ขับเคลื่อนนโยบายจัดการของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่ “มาบตาพุดคอมเพล็กซ์” สู่เป้าหมาย "Closed Loop-Zero Waste to Landfill" เน้นจัดการกากอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จภายในพื้นที่ ลดปัญหาลักลอบทิ้งกาก ยกระดับมาตรฐานจัดการของเสีย มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero-เศรษฐกิจหมุนเวียนนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะรักษาการผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ว่า กนอ.ให้ความสำคัญเรื่องการทำพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Symbiosis) จนถึงการจัดการของเสียในวงจรแบบปิด (Closed Loop) ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการกากของเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการจัดการของเสียอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย (Net Zero) และเศรษฐกิจหมุนเวียน“ขณะนี้ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ได้ใช้ระบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบ Closed Loop Recycling (การรีไซเคิลแบบปิดวงจร) และ ลดขยะฝังกลบให้เหลือศูนย์ ( Zero Waste to Landfill )เพื่อเป็นโมเดลตัวอย่างที่จะขยายไปสู่นิคมฯ อื่นๆ ทั่วประเทศ”นายสุเมธ กล่าวว่า ภายในปี 2568 จะมีการขับเคลื่อนอีกหลายกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดการของเสียภายในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ อาทิ การตั้งศูนย์จัดการทรัพยากร ที่จะเป็นศูนย์ในการสนับสนุน พัฒนา และควบคุมในภาพรวม, พัฒนารูปแบบเชิงธุรกิจของศูนย์และแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-Center & Platform), ศึกษาและออกแบบแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Waste Flow Analysis & Master Plan), สนับสนุนเทคโนโลยีจัดการของเสียในวงจรแบบปิด, ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ กนอ.มีอำนาจในการจัดการกากอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ลดขั้นตอนการติดตาม - ขออนุญาต และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเชื่อมโยงข้อมูลในปี 2569 จะขยายกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไปใน 14 นิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ.ดำเนินการเอง ซึ่งระหว่างปี 2570-2575 กนอ.จะร่วมลงทุนกับเอกชนสร้าง CE-Center และ ศูนย์รวบรวมขยะอุตสาหกรรม (CE-Transfer Station) ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และ 14 นิคมอุตสาหกรรมทั้งนี้ มีรายงานปริมาณของเสียอันตรายใน 28 นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีจำนวน 560,464 ตัน/ปี ขณะที่ปริมาณของเสียอันตรายในกลุ่มพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ มีจำนวน 183,363 ตัน/ปี