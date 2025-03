BIGXSHOW-SPI-LAZADA-Viu คิกออฟ “X THE LIVE” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ไลฟ์คอมเมิร์ซ

4 พันธมิตร ได้แก่ได้รวมพลังความร่วมมือกัน ซึ่งขอบเขตของความร่วมมือนี้ จะดำเนินการหาผู้สนับสนุนและเปิดตัวรายการรวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านสื่อ เพื่อโปรโมต และสร้างปริมาณการเข้าชมระหว่างการออกอากาศ รวมทั้งการบูรณาการระบบ และสนับสนุนข้อมูลระหว่างพันธมิตรในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้กดปุ่มเปิดตัว "X THE LIVE" ซีซัน 1 รายการ OTT สุดยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน BIGXSHOW แพลตฟอร์มคอมเมิร์ซเกตเวย์ ครั้งแรกของประเทศไทยกับเกมการแข่งขันไลฟ์ขายของสุดเร้าใจ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 3 วันเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคมนี้ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 2.4 ล้านบาท ที่มาพร้อมโอกาสสุดพิเศษในวงการไลฟ์คอมเมิร์ซกล่าวว่า “มั่นใจว่า X THE LIVE จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการไลฟ์คอมเมิร์ซของไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ในการนำอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาแข่งไลฟ์คอมเมิร์ซ และด้วยพันธมิตรที่เข้มแข็งจาก LAZADA และ Viu รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ทำให้เรามั่นใจว่าจะเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมและจะสร้างกระแส โดยเรามีแผนที่จะจัดในซีซัน 2 และ 3 ต่อไป อยากให้ติดตามกัน”กล่าวว่า “X THE LIVE ซีซัน 1 นี้ ได้รับการโปรดักชันระดับท็อปจากประเทศเกาหลีใต้ โดยทีมโปรดิวเซอร์และผู้กำกับ Running Man ทีมสร้างระดับโลก เตรียมชูโรงแบบจัดเต็มด้วย 24 เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และนักไลฟ์เซลล์ตัวท็อปแถวหน้าของไทย แบ่งเป็นไทย 18 คน เกาหลี 4 คน และมาเลเซีย 2 คน พร้อมมี แบมแบม-กันต์พิมุกต์ มาเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งทั้ง 24 ผู้เข้าแข่งขันต้องเจอกับโจทย์สุดแปลกใหม่ที่ไม่คาดคิด ท้าทายทุกขีดจำกัดของการขายออนไลน์ มีเพียงคนที่ขายเก่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดและคว้าชัยชนะไป ผู้ชมมั่นใจได้เลยว่ารายการนี้สนุกเข้มข้นแน่นอน”กล่าวว่า “ในฐานะผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาซาด้า มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนด้านอีคอมเมิร์ซของรายการ X THE LIVE อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการผสมผสานไลฟ์คอมเมิร์ซเข้ากับความบันเทิงอย่างแท้จริง โดยผู้ชมสามารถช้อปสินค้าต่าง ๆ จากรายการ X THE LIVE หรือแอปพลิเคชัน BIGXSHOW ผ่านแพลตฟอร์มของลาซาด้าได้อย่างไร้รอยต่อ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง”กล่าวว่า “Viu มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์อีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ของรายการ X THE LIVE อย่างเป็นทางการ โดยหลังจากที่จบการแข่งขันใน 3 วันแล้วจะมีการเผยแพร่คอนเทนต์ในหลากหลายสตอรี่ ในมุมที่แตกต่าง และนำมาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของ Viu ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใน 16 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการเผยแพร่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ Viu เท่านั้น และเชื่อมั่นว่าการรวมพลังและความแข็งแกร่งของพันธมิตร จะช่วยผลักดันให้ยอดของแอปพลิเคชัน BIGXSHOW มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”