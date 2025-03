เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ Peanuts Worldwide ดึง Snoopy & The Peanuts™ Gang บินลัดฟ้าสู่ไทย เติมสีสันซัมเมอร์สุดมันส์ ใน ‘Summer Invitation 2025’

กรุงเทพฯ – เพราะซัมเมอร์เป็นช่วงเวลาแห่งการให้รางวัลตัวเอง เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งเฟสทีฟแลนด์มาร์กระดับโลก ชวนทุกคนมาสนุกกับประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุดกับแคมเปญ ‘Summer Invitation 2025’ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2568 เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น ‘Global Summer Destination’ ดึง Snoopy & The Peanuts™ gang ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี เซ็นทรัลพัฒนา ยกขบวนความสุขที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ สร้างความสุขทุกเจเนอเรชันทำไมต้องเป็น Snoopy & The Peanuts™ Gang?The Peanuts gang ได้ครองใจผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 75 ปี ผ่านตัวละครอันเป็นที่รักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น Snoopy บีเกิ้ลจอมทะเล้นที่เต็มไปด้วยจินตนาการ Charlie Brown เด็กชายใจดีผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้ในยามเผชิญอุปสรรค Lucy สาวน้อยจอมแสบผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูง Linus เด็กชายผู้เฉลียวฉลาดที่มาพร้อมผ้าห่มคู่ใจ และ Woodstock นกน้อยสีเหลืองจอมซนที่เป็นเพื่อนซี้ของ Snoopy คาแรกเตอร์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวการ์ตูน แต่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ ความฝัน และแรงบันดาลใจ เติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงซัมเมอร์ให้กับแฟนๆ ชาวไทยมัดรวมไฮไลท์ห้ามพลาด ‘Summer Invitation 2025’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ• Snoopy & Charlie Brown Costume Character Meet & Greet โอกาสพิเศษให้คุณได้ใกล้ชิดกับตัวละครสุดน่ารักจาก Peanuts ไม่ว่าจะเป็น สนูปี้ (Snoopy), ชาร์ลี บราวน์ (Charlie Brown) และ ลูซี่ (Lucy) ที่ 20 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, วิลเลจ, บางนา, ลาดพร้าว, รามอินทรา, เวสต์วิลลล์, แจ้งวัฒนะ, พระราม 3, ปิ่นเกล้า, เวสต์เกต, นครปฐม, ศรีราชา, ภูเก็ต, นครสวรรค์, เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, โคราช, อุบล และขอนแก่น• Pattaya International Kite on the Beach 2025 ขบวนว่าวสุดอลังการที่เติมความน่ารักให้เต็มท้องฟ้า นำโดยไฮไลต์คาแรกเตอร์สุดเฟมัสที่ทุกคนหลงรักอย่าง Snoopy and the Peanuts™ มาสร้างสรรค์เป็นว่าวสุดคิวท์ ขนาดใหญ่กว่า 12 เมตร ได้แก่ สนูปี้ (Snoopy), ชาร์ลี บราวน์ (Charlie Brown) และ วู๊ดสต๊อก (Woodstock)• Snoopy Bouncy Adventure จับมือ Play Mondo ผู้นำด้านสนามเด็กเล่นอินเตอร์แอคทีฟ นำเสนอเครื่องเล่นสุดสนุกในธีม Snoopy และเหล่าผองเพื่อน ที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยสุดน่ารัก• Thailand-worth-a-trip Storytelling ชวนแฟนคลับ Peanuts มาประกวด story telling เล่าเรื่องเมืองไทยน่าเที่ยว จาก e-Postcard ที่ร่วมกับ Peanuts คาแรกเตอร์ที่ ลุ้นรับรางวัลพิเศษบัตรกำนัล Central Gift Voucher*ช้อปของขวัญสุดพิเศษฉลองซัมเมอร์ ได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศสำหรับสมาชิก The 1 ช้อปครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรวม 10 รางวัล* บัตรโดยสารเที่ยวบิน STARLUX X PEANUTS กรุงเทพฯ-ไทเป 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 58,800 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 588,000 บาท, ช้อปครบ 5,000 บาท* รับสิทธิ์แลกซื้อ snoopy Suitcase 16” มูลค่า 1,690 บาทลูกค้า Top Spenders ของแต่ละสาขา รับบัตรโดยสารเที่ยวบิน STARLUX x PEANUTS กรุงเทพฯ-ไทเป 2 ที่นั่ง รวม 39 รางวัล มูลค่ารวม 2.2 ล้านบาท*พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive รับเพิ่ม 8,000 พอยท์ เมื่อช้อปสะสมตลอดแคมเปญครบ 180,000 บาท (รวม 700 สิทธิ์) และ รับ 3 สิทธิ์ลุ้น "STARLUX X PEANUTS เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ไทเป 2 ที่นั่ง เมื่อช้อปทุก 1,000 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ (จากปกติสมาชิก The 1 รับ 1 สิทธิ์ลุ้น) เพียงแสดงสถานะ The 1 Exclusive และนำใบเสร็จมาที่จุดแลกของสมนาคุณช้อปคุ้มกว่าที่โซนร้านค้าที่ร่วมรายการ! สมาชิก The 1 รับเพิ่ม 1,000 พอยท์ + รับพอยท์คืนสูงสุด 1,000 พอยท์ ลงทะเบียนก่อนช้อปตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 21 พ.ค. 2568พิเศษลูกค้าชาวต่างชาติ รับ Welcome Package ฟรี มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ช้อปครบ 6,000 บาท รับกระเป๋า Good Goods Tote Bag เฉพาะ 10 สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์, วิลเลจเอาท์เล็ต, พระราม9, ภูเก็ต, พัทยา, มารีน่าเอาท์เล็ต, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, สมุย และหาดใหญ่ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th​*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท และร้านค้ากำหนด