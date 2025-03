“พีเบอร์รี่ ไทย” X “บอนกาแฟ” เปิดตัว มาโคนิก (Mahlkönig The King of Grinders) 2 รุ่นใหม่ เบื้องหลังเพิ่มรสชาติที่คอกาแฟต้องลอง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568, กรุงเทพมหานคร - “พีเบอร์รี่ ไทย” จับมือ “บอนกาแฟ” พาไปสัมผัสรสชาติที่เหนือกว่า จัดงาน “Grinding to the Greatness” ชูนวัตกรรมสุดยอดเครื่องบดกาแฟสัญชาติเยอรมันนี “The King of grinder is Mahlkönig” ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพระดับโลก ครองใจผู้บริโภคนานกว่า 100 ปี การันตีจากผู้ใช้ทั่วโลก พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ Grind-by-Sync ผ่าน 2 โมเดลสุดพิเศษ E65W และ E80W GBS ให้คอกาแฟได้ยลโฉมก่อนใคร ณ ร้านบ้านเพื่อน บางกอกเคยสงสัยไหมว่า ทำไมกาแฟที่ชงจากเมล็ดกาแฟที่บดใหม่ ๆ ถึงมีรสชาติและกลิ่นหอมที่แตกต่างจากกาแฟที่บดไว้แล้ว คำตอบอยู่ที่เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่แค่เพิ่มความสะดวกสบาย แต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค Home Cafe ที่ต้องมีไว้ติดบ้านพีเบอร์รี่ ไทย และ บอนกาแฟ (ประเทศไทย) ซึ่งถือเป็น 2 บริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจกาแฟ จึงร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งพิเศษ จัดงาน “Grinding to the Greatness” เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการเป็น Mahlkönig : The King of Grinder ของแบรนด์ระดับโลกอย่าง เครื่องบดกาแฟ มาโคนิก (Mahlkönig) สัญชาติเยอรมันนี พร้อมกับเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมใหม่อันล้ำสมัย “Grind-by-Sync” 2 โมเดลล่าสุดอย่าง เครื่องบดกาแฟรุ่น E65W GBS และ E80W GBS ที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเสน่ห์ที่เรียกว่า ศิลปะแห่งรสชาติ จากเมล็ดสู่แก้วที่หอมกรุ่นเอาใจคนรักกาแฟ พร้อมจัดการแข่งขัน “Mahlkönig Barista Championship 2025” ประชันสุดยอดบาริสต้า สร้างแรงกระเพื่อมในวงการกาแฟและยกระดับมาตรฐานเครื่องบดกาแฟในประเทศไทยคุณชญากานท์ กัลยาณมิตร รองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จํากัด และ คุณรุ่งอรุณ คูหาเสน่ห์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทั้ง พีเบอร์รี่ ไทย และ บอนกาแฟ (ประเทศไทย) เป็นผู้นำเข้าสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร ด้วยฝีมือการคัดสรรคุณภาพแบรนด์สินค้าให้ได้ความพิเศษที่สุดสมกับเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยเฉพาะแบรนด์ระดับโลกอย่าง เครื่องบดกาแฟ มาโคนิก (Mahlkönig) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เราจับมือกัน ร่วมเปิดตัวเครื่องบดกาแฟ 2 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย The Sync System เป็นการก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการบดกาแฟ ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ทั้ง B2B และ B2C ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของกาแฟที่ชงออกมาทุกแก้วนั้นได้รับการควบคุมคุณภาพการบดกาแฟให้แม่นยำ สกัดรสชาติได้สม่ำเสมอ และมีความเร็วสูง เพื่อรองรับการชงกาแฟปริมาณมากได้อีกด้วยเปิดตัวเครื่องบดกาแฟ 2 รุ่น กับนวัตกรรมใหม่ Grind-by-Sync ผ่าน 2 โมเดลสุดพิเศษ E65W และ E80W GBS1. Mahlkönig E65W GBS (Grind-by-Sync) เป็นรุ่นที่ช่วยให้บาริสต้าสามารถควบคุมได้โดยตรง 1.โหมดปกติ ให้บาริสต้าตั้งค่าด้วยตัวเอง และ 2.โหมดซิงก์ ที่ใช้เทคโนโลยี Grind-by-Sync ช่วยซิงก์การทำงานระหว่างเครื่องบดและเครื่องชงกาแฟ สามารถควบคุมและตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน Mahlkönig Sync ทั้งแอปฯ บนมือถือและคอมพิวเตอร์ ทำให้ซิงก์ได้หลายเครื่องพร้อมกัน รวมถึงจัดการและดูข้อมูลการใช้งานแบบเรียลไทม์จากระยะใกล้และไกลได้ในทุก ๆ ที่ นอกจากนี้ ยังมีระบบปรับระยะห่างของเฟืองบดแบบไมโครเมตริกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้ความแม่นยำสูงสุด ซึ่งตัวเฟืองนี้ผลิตจากเหล็กกล้าพิเศษที่มีความแข็งแรงทนทาน ขนาด 65 มม. นั่นหมายความว่า เครื่องบดรุ่นนี้จะให้คุณภาพของช็อตกาแฟที่สมบูรณ์แบบในทุกแก้ว2. Mahlkönig E80W GBS (Grind-by-Sync) เป็นรุ่นที่ใช้เทคโนโลยี Grind-by-Sync ช่วยซิงก์การทำงานระหว่างเครื่องบดและเครื่องชงกาแฟเช่นกัน แต่ส่วนที่แตกต่าง คือ การเพิ่มขนาดของเฟืองบดเป็น 80 มม. เพิ่มพลังในการบดที่ละเอียดและสม่ำเสมอ และปริมาณที่มากขึ้นได้อย่างไร้กังวล เพราะความละเอียดช่วยให้แรงดันน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยาในเนื้อกาแฟ ช่วยให้เกิดกลิ่นอโรมาได้เต็มที่ ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี Grind-by-Sync ช่วยให้ทุกช็อตของเอสเปรสโซออกมาสมบูรณ์แบบทุกครั้ง ดังนั้น ร้านที่มีหลายสาขาสามารถตั้งค่าจากศูนย์กลางได้ หรือหากมองในมุมของการมอนิเตอร์ระยะไกล ร้านกาแฟและโรงคั่วสามารถติดตามการบดกาแฟได้แบบเรียลไทม์ ประหยัดเวลา ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ คุณสมบัติพิเศษของทั้ง 2 รุ่น ยังปรับระยะเฟืองบดด้วยไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก ทำให้สามารถปรับได้ในระดับไมโคร รวมทั้งมีเทคโนโลยีการตรวจจับระยะห่างของเฟืองบด ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร Disc Distance Detection (DDD) ช่วยให้ตั้งค่าระดับความละเอียดได้อย่างแม่นยำ และมีเทคโนโลยี Grind-by-Weight ที่มีความแม่นยําสูง สามารถจ่ายปริมาณกาแฟได้ตามน้ำหนัก ในส่วนของ with Gbs Enable นั้นจะใช้งานได้ผ่านเทคโนโลยี Sync โดยเชื่อมต่อผ่านระบบ Wireless ระหว่างเครื่องบด และเครื่องชงกาแฟ เพื่อให้แน่ใจว่าเอสเพรสโซทุกช็อตมีคุณภาพที่ดี และทุกคนสามารถทำซ้ำได้ในหลายสถานที่บนอุปกรณ์ตัวเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานแก่บาริสต้าคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยบาริสต้าจะได้ใช้เวลาที่เหลือนั้นพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นในโอกาสนี้ พีเบอร์รี่ ไทย และ บอนกาแฟ (ประเทศไทย) เชิญคอกาแฟร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี มาโคนิก (Mahlkönig) ไปด้วยกัน จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 กระทั่งปัจจุบันก้าวสู่การเป็น Mahlkönig : The King of Grinder กลายเป็นแบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องบดกาแฟ โดยเฉพาะเรื่องความพิถีพิถันในการออกแบบและผสมผสานเทคโนโลยี เป็นแบรนด์ที่ช่วยยกระดับฝีมือการชงกาแฟให้กับบาริสต้า ที่ทั่วโลกต่างให้ความยอมรับมาอย่างยาวนานอีกทั้ง ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลต์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ พีเบอร์รี่ ไทย จับมือ บอนกาแฟ (ประเทศไทย) คัดเลือกบาริสต้ามือทองจากทั่วสารทิศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “Mahlkönig Barista Championship 2025” เฟ้นหาสุดยอดบาริต้า จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 คน โดยมีรูปแบบการแข่งขัน 2 แบบ คือ เอสเปรสโซ (Espresso) และ ดริป (Drip) ชิงเงินรางวัล และผลิตภัณฑ์ รวมมูลค่ากว่า 133,000 บาท- รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 6,000 บาท ถ้วยรางวัล Mahlkonig พร้อมประกาศนียบัตร และเครื่องบดกาแฟมาโคนิก รุ่น E65W GBS จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 119,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล Mahlkonig และประกาศนียบัตร- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล Mahlkonig และประกาศนียบัตรสุดท้ายนี้ ลองเปิดใจให้รสชาติกาแฟที่หายไป แล้วจะพบว่าเบื้องหลังของเสน่ห์ความหอมจนตกหลุมรักรสชาติกาแฟที่กลมกล่อม มีจุดเริ่มต้นจากเครื่องบดกาแฟคุณภาพระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนใคร และสอบถามเพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จํากัด https://peaberrythai.com/ เฟซบุ๊ก : Peaberry Thai / อินสตาแกรม : peaberrythai / ไลน์ OA : @peaberrythai / โทรศัพท์: 02-6812424 และ บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด www.boncafe.co.th / เฟซบุ๊ก : Boncafe Thailand / อินสตาแกรม : boncafethailand / ไลน์ OA : @boncafethailand / โทรศัพท์ : 02 693 2570