MBK จับมือ ไทยเวียตเจ็ท เปิดเพลง Fly For Love แจก MBK Welcome Gift

จับมือกันมอบประสบการณ์สุด Exclusive อย่างต่อเนื่อง สำหรับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สายการบินเวียตเจ็ท ไทยแลนด์ สานต่อแคมเปญ MBK x THAI VIETJETAIR Fancy Friday ตอกย้ำความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านบริการ ส่งมอบประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางกับการต้อนรับและบริการที่อบอุ่นเป็นมิตรจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตลอดจนการใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศไทยกับการชอปปิ้งที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ The Best Tourist Destination ครบครันในที่เดียวด้วยร้านค้าของที่ระลึกทั่วไทย ร้านอาหารไทยยอดนิยม และ Street Food เจ้าดัง อีเวนต์การแสดงโขนและการแข่งขันมวยไทยที่นำเสนอความเป็นไทยถูกใจทัวริสต์เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าใจกลางกรุงที่ครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก การันตีด้วยรางวัล Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2024 ประเภทกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว “Things to do in Bangkok” จาก Tripadvisor แพลตฟอร์มแนะนําการเดินทางท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ เวียตเจ็ท ไทยแลนด์ ได้รับรางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ อวอร์ด จาก อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ แมกกาซีน นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นแนวหน้าของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ยกให้เป็นสายการบินที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นมิตรมากที่สุด (Most Passenger Friendly Cabin Crew 2024)กิจกรรม MBK x THAI VIETJETAIR Fancy Friday ประเดิมครั้งแรกของปีกับเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารบนเที่ยวบิน VZ2303 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ ซึ่งต้อนรับผู้โดยสารด้วยเพลง Fly For Love จากทีมพนักงานลูกเรือ สร้างบรรยากาศสนุกสนานตั้งแต่เริ่มเดินทาง และต่อด้วยกิจกรรมการมอบของขวัญสุดพิเศษจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ MBK Welcome Gift ประกอบไปด้วย ยาดม Soft Power ที่ต่างชาติชื่นชอบ ทั้งซื้อใช้เองและเป็นของฝาก ซึ่งศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รังสรรค์ยาดมที่มีการออกแบบกลิ่นลิขสิทธิ์พิเศษเฉพาะ, Luggage Sticker Set สุดน่ารักสะท้อนความเป็นไทยและความเป็นเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ส่วนลดจากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำในศูนย์การค้าฯ ซึ่ง MBK Welcome Gift เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินดังกล่าวเป็นอย่างมากบรรยากาศตลอดการทำกิจกรรมสุด Exclusive ในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทางจากภูเก็ตจนถึงจุดหมายปลายทางกรุงเทพมหานครฯ โดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนให้ได้รับความประทับใจอย่างสูงสุด ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ