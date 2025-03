การบินไทย คว้าอันดับ 3 สายการบินยอดเยี่ยม จาก DestinAsian Readers’ Choice Awards 2025

การบินไทยได้รับการจัดอันดับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 และอีก 3 รางวัล จาก DestinAsian Readers’ Choice Awards 2025 นิตยสารท่องเที่ยว ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้รับการจัดอันดับ รางวัล Readers’ Choice Awards 2025 โดยนิตยสาร DestinAsian ได้แก่•สายการบินยอดเยี่ยม (Best Airlines) อันดับ 3•สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Airlines: Economy Class) อันดับ 3•สายการบินที่ให้บริการชั้นพรีเมียมยอดเยี่ยม (Best Airlines: Premium Class) อันดับ 4•โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (Best Frequent Flier Programs) อันดับ 5การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการให้บริการของการบินไทยอยู่ในระดับมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด การบินไทยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทั้งการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจต่อไปอนึ่ง รางวัล Readers’ Choice Awards 2025 จัดโดย Destin Asian ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 วางจำหน่ายในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกการประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 18 เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความเป็นเลิศในประเภทต่างๆ ด้วยการโหวตจากความพึงพอใจของผู้อ่านทั่วโลก โดยพิจารณาจากการบริการ ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของนักเดินทาง นำมาคัดเลือกและจัดอันดับเป็นรางวัลในประเภทต่างๆ อาทิ เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน โรงแรม โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน และธุรกิจเรือสำราญ เป็นต้น