ปตท.ส่งPTTEPนำร่องรุกธุรกิจไฮโดรเจน-CCS

ปตท.เดินหน้าธุรกิจไฮโดรเจน-โครงการCCS รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม ส่งปตท.สผ.นำร่องลงทุนโครงการไฮโดรเจนในต่างประเทศ และทบทวนเป้าNet Zeroกลุ่มปตท.ใหม่คาดสรุปชัดเจนเดือนมีนาคมนี้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกมีความท้าทายมากทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ดังนั้นปตท.จึงปรับตัวกลับมาทำในธุรกิจHydrocarbon ที่เชี่ยวชาญและถนัดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งหาแหล่งพลังงานในราคาที่เหมาะสม และทบทวนธุรกิจNon-Hydrocarbon โดยในปี2568ปตท.เน้นสร้างความมั่นคงและการเติบโตที่ดี ด้วยการลงทุนที่สร้างผลกำไรควบคู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดในอนาคต ปตท.มีแผนลงทุนในธุรกิจไฮโดรเจนและโครงการกักเก็บคาร์บอน (CCS) โดยปตท.ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนธุรกิจไฮโดรเจนในต่างประเทศโดยมอบหมายบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)หรือ ปตท.สผ.เป็นแกนนำในการลงทุน ซึ่งปัจจุบันประเทศที่มีต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนต่ำมีทั้งตะวันออกกลาง อินเดีย เป็นต้นอย่างไรก็ดี ปตท.ไม่สนใจทำธุรกิจไฮโดรเจนที่ใช้กับรถยนต์ แต่มุ่งเน้นไฮโดรเจนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันภาครัฐมีนโยบายนำไฮโดรเจรมาผสมในโรงไฟฟ้าก๊าซฯราว5%ในอนาคตตามแผนPDP เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯแม้ว่าราคาไฮโดรเจนในปัจจุบันมีราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น แต่เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าราคาไฮโดรเจนจะปรับตัวลดลง เมื่อผนวกกับนโยบายภาครัฐเตรียมออกกฎหมายจัดเก็บภาษีคาร์บอน กระตุ้นความต้องการใช้ไฮโดรเจนในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยทำให้ราคาแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นๆได้"ไฮโดรเจนจะเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่มีบทบาทสำคัญต่อการลดการปล่อยคาร์บอน ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในระยะแรกจะเริ่มจากการนำเข้าไฮโดรเจนมาทำตลาดก่อน”ส่วนโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage :CCS) เป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้กลุ่มปตท.และประเทศไทยสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์( Net Zero)ได้ โดยมีปตท.สผ.เป็นหลักในการทำโครงการนำร่องในแหล่งอาทิตย์ ขณะเดียวกันปตท.จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการดังกล่าวในอนาคตนอกจากนี้ กลุ่มปตท.อยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมาย Net Zero เพื่อให้กลุ่มปตท.บรรลุ Net Zero ไปพร้อมกัน คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเดิมแต่ละบริษัทในกลุ่มปตท.จะกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน( Carbon Neutrality) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)ที่แตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละบริษัท อาทิ ปตท.กำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 15 ภายในปี 2030 ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2040 และNet Zeroในปีค.ศ.2050 แต่ไออาร์พีซี (IRPC) กำหนดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปีค.ศ. 2030 Carbon Neutralityในปีค.ศ. 2050 และNet Zeroในปี 2060ทั้งนี้ ปตท. ตั้งงบลงทุน 5 ปี(ปี2568-2572)ประมาณ 55,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2568 กำหนดงบลงทุนอยู่ที่ 25,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนขยายธุรกิจก๊าซฯเป็นหลัก เน้นการลงทุนด้านโครงการพื้นฐาน ทั้งโรงแยกก๊าซฯ ท่อส่งก๊าซฯ และคลังรับ-จ่ายก๊าซฯ เป็นต้น และอีกส่วนจะเป็นการลงทุนในธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ (เทรดดิ้ง) ซึ่งจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ ปตท.มีความเชี่ยวชาญควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกำหนดแผนดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 ระยะประกอบด้วย ระยะสั้น มีโครงการ D1 (Domestic Products Mgmt)ที่ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมาณ 3,300 ล้านบาทต่อปี ภายใน 3 ปี จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในกลุ่มธุรกิจ(Synergy)ระหว่าง (TOP,GC,IRPC) ภายใต้โครงการP1 รวมถึงกำหนดแผนMissionX- Operational Excellence ตั้งเป้าหมายมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ภายในปี 2570 การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ โดยจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ภายใน 2 ปีระยะกลาง เน้นการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีแลการกลั่น(P&R) ซึ่งจะหาพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งด้านวัตถุดิบและตลาดเข้ามาร่วมธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น โดยที่ปตท.จะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจนี้ ล่าสุดมีพันธมิตรในต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุนหลายราย คาดว่ามีจะความชัดเจนในปีนี้นอกจากนี้ ปตท.ยังตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติของภูมิภาค (LNG Hub) เนื่องจากมีความพร้อมและความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานในธุรกิจนี้ ที่จะขยายตลาดออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ประมาณ 10-11 ล้านตัน จากปี2567 ที่นำเข้า 9.6 ล้านตันส่วนระยะยาว เน้นลงทุนระบบการดักจับและกักเก็บคาร์บอน(CCS) และไฮโดรเจน เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายคงกระพัน กล่าวว่า ราคาหุ้น PTT ที่ปรับตัวลดลงนั้นเกิดปัจจัยกดดันโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ภาพรวมตลาดดหุ้นไทยลดลงมาก แต่ปตท.มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี