ANZWG รวมพลังสตรีผู้นำแห่งยุคใหม่ในงาน Leading Women’s Summit 2025 ใจกลางกรุงเทพฯ

งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท ซอย 24 เนื่องในวันสตรีสากล โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท มิดัส พีอาร์ (Midas PR) เพื่อยกย่องและสนับสนุนเสียงของผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายวงการกว่า 17 ท่าน ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ภายในงานใช้รูปแบบการสนทนาเชิงโต้ตอบแบบ ‘Rotating Round Table’ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 9 คน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในบรรยากาศที่เป็นกันเองวิทยากรที่เข้าร่วมงาน ได้แก่:- ฯพณฯ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์: เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย- ฯพณฯ ปิง คิตนีกอน (แคนาดา): เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย- ฯพณฯ มิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (ฟิลิปปินส์): เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย- คุณเก๋ ชลลดา (เมฆราตรี) สิริสันต์: ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice- นาวาอากาศเอกหญิง ชุลีพร สังข์มะนะ: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (RTARF)- คุณเจนนิเฟอร์ วิลลาโลโบส: หัวหน้าคณะสายงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Asset World Corporation)- คุณพาเมล่า หงสกุล: ที่ปรึกษาด้านความเป็นผู้นำและสื่อมวลชน- พ.ต.อ.ดร. อชิตา ตาครู: อาจารย์, วิทยากรรับเชิญ, ผู้ดูแลหลักสูตรร่วม- คุณ Lyn Kok: ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท Mula-X- คุณ Jasmine Ariff: Country Lead บริษัท AccelerAsia จำกัด (Pte. Ltd.)- คุณโม สีทับทิม: ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ The Happiness Planner- คุณ Rupali Babu: ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท BCX Design จำกัด (Pte. Ltd.)- คุณระพีพรรณ นาวีระ: ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Wine Aspect- คุณนภาลัย อารีสรณ์: ที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการ (Media Magination - Time Out, Koktail) และ อดีตบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Thailand Tatler- ดร.คาริน โลหิตนาวี: ผู้ก่อตั้ง และ Master Connector บริษัท มิดัส พีอาร์ และ ประธาน PRCA ประเทศไทย- คุณโอปอ (ปิยพร อภิชัยรักษ์): CEO ของ Senna Lab- คุณ Lynn Howard: นักยุทธศาสตร์ธุรกิจ, วิทยากรระดับสากล, นักเขียนผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมระดมทุนกว่า 100,000 บาท เพื่อจะนำไปบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (APSW - ที่หลบภัยฉุกเฉิน)สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพภายในงานได้ทาง Facebook page: https://www.facebook.com/events/623326226837285/?active_tab=discussion&locale=en_GB