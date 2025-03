"บิทคับ" บุกตลาด Longevity จัด StayGold Meetup สร้างสังคมรักสุขภาพ

งาน StayGold Meetup ของบิทคับ กรุ๊ป จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รวมตัวอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพแนวหน้าของประเทศมาร่วมแบ่งปันแนวทางดูแลสุขภาพในหลากหลายด้าน นำทีมโดย- ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด- หมอฟรัง นรีกุล เกตุประภากร แพทย์, KOL และเจ้าของธุรกิจ- หมอท๊อป นันทพล พงศ์รัตนามาน แพทย์และเจ้าของช่อง Doctor Top Channel- แม็กซีน อินทิพร แต้มสุขิน เจ้าของช่อง Maxdicine Channelนอกจากนี้ ภายในงานนำเสนอนวัตกรรมด้านสุขภาพให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบร่างกาย พร้อมคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา รวมถึงการตรวจแมะ (การจับชีพจรของแพทย์แผนจีน) และคำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบทางการแพทย์แผนจีน จากปราชญา เวลเนส สหคลินิก อีกด้วยท๊อป จิรายุส เผยที่มาของการจัดงานสัมมนา StayGold Meetup ที่โฟกัสให้ความสำคัญกับคำว่า “Longevity” หรือหนทางสู่การมีอายุที่ยืนยาว ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การมีอายุยืนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวด้วย โดย Health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีนั้น สำคัญยิ่งกว่า Life span หรือช่วงชีวิตโดยรวมเสียอีกเบื้องหลังของงานในครั้งนี้คือประสบการณ์ที่เจอกับตัวของ ท๊อป จิรายุส ที่เปิดเผยว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมา เขาเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่อง Work Life Balance แต่ความจริงได้เปลี่ยนไปเมื่อสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือน จนตัดสินใจหันมาทุ่มเทให้กับการดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ซึ่งได้ลงทุนไปมากกว่า 5 ล้านบาทกับการดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ใช่แค่การกินอาหารคลีนหรือออกกำลังกายทั่วไป แต่เพราะมี Bryan Johnson นักธุรกิจเทคโนโลยีชื่อดังผู้ทุ่มเงินกว่า 2 ล้านเหรียญต่อปีเพื่อศึกษาการชะลอวัย เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ที่ส่งอิทธิพลให้ ท๊อป จิรายุส ก้าวเข้าสู่วงการ Health Tech และการดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่การบำรุงสุขภาพผม, การทำ Thermage FLX (เทคโนโลยียกกระชับใบหน้าแบบไร้เข็ม), Aura Ring (แหวนอัจฉริยะติดตามคุณภาพการนอน), Whoop (นาฬิกาวัดพลังชีวิตและการฟื้นฟูร่างกาย), Egg Sleep (เตียงอัจฉริยะที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับร่างกายเพื่อการนอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) ฯลฯไฮไลท์สำคัญของงาน คือ ช่วงเสวนา “Forever Forward: The Longevity Revolution 2025” ที่ชวนผู้มีความรู้สายสุขภาพมาแชร์ทริคของการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพร่วมกัน โดย ท๊อป จิรายุส เริ่มต้นด้วยกฎ 6 ข้อ หรือ “6 Power Laws” ที่ตนได้มาหลังจากหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง ซึ่งมี 6 เรื่อง ดังนี้1.การพักผ่อน - การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพที่ดี2.การเลือกทานอาหาร - การเน้นโภชนาการที่สมดุลและตรงกับความต้องการของร่างกาย3.การออกกำลังกาย - การหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ4.การดื่มน้ำ - การดื่มน้ำที่เพียงพอต่อวัน คือ หัวใจสำคัญของกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ดี5.การมีสังคมที่ดี - ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มความสุขและอายุขัยที่ยืนยาว6.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวนอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงบทบาทของเทคโนโลยี AI และ Quantum Computing ที่กำลังเข้ามาปฏิวัติวงการ Health Care อย่างมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าคนที่อายุต่ำกว่า 40 ปีในปัจจุบัน จะมีโอกาสอยู่ถึง 120 ปี หากรู้จักการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเลยทีเดียวด้าน หมอฟรัง นรีกุล จะเน้นการผสมผสานความรู้ทางการแพทย์เข้ากับไลฟ์สไตล์ โดยแนะนำให้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ทำได้จริง พร้อมย้ำว่า "ธรรมชาติไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง" หลายคนมักเข้าใจว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาติมักจะดี ปลอดภัย และมีประโยชน์ อย่างเช่น ความเชื่อที่ว่า “ไขมัน” เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง หากเราศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะพบว่า ไขมันมีทั้งชนิดดีและชนิดเลว สิ่งที่เราต้องทำคือ การเลือกรับประทานให้ถูกต้องและอย่างพอประมาณ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การศึกษาให้ดี และพิจารณาว่าเหมาะสมกับ Lifestyle ของเราหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของตัวเราเองส่วน แม็กซีน Maxdicine ได้แบ่งปันแนวคิดสำคัญ "You aren't what you eat but you are what you digest." คุณไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่กินเข้าไป แต่เป็นสิ่งที่ร่างกายย่อยและนำไปใช้ได้จริงต่างหากที่สำคัญ พร้อมแนะนำให้เริ่มต้นวันด้วยการเขียนสิ่งที่จะทำลงในสมุด แทนการหยิบมือถือ ภายใต้แนวคิด "Small Act But Big Impact" เพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายจากสิ่งง่าย ๆ ให้ร่างกายได้ปรับตัวสำหรับแพทย์สายสุขภาพ หมอท๊อป เพจ Doctor Top มากับแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่าง "ยาที่ดีที่สุดคือยาที่เราไม่ต้องกิน" และสุขภาพที่ดีต้องออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำคมว่า "เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มดูแลสุขภาพคือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือตอนนี้" ดังนั้น ยังไม่สายเกินไปที่ทุกคนจะหันมาดูแลสุขภาพกันงาน StayGold Meetup ไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวครั้งเดียว แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ผสานแนวคิด Longevity เข้ากับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา และปราชญา เวลเนส สหคลินิก ร่วมมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีให้กับผู้ร่วมงานทุกคนอีกด้วยจะได้เห็นว่าแนวคิด Longevity ไม่ได้หมายถึงแค่การมีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้น แต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เพราะการมีอายุยืนโดยปราศจากสุขภาพที่แข็งแรงย่อมไม่ใช่ทางออกที่หลายคนต้องการ สิ่งสำคัญคือการดูแลร่างกายและจิตใจให้สมดุล เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเต็มไปด้วยพลังและความสุข สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอมมูนิตี้สายสุขภาพและกิจกรรมในครั้งถัดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage “StayGold.”