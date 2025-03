SHISEIDO เปิดตัว NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum สูตรใหม่ พร้อมแนวคิด “Freedom from age”

จากความสำเร็จอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ULTIMUNE Power Infusing Serum มีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของแบรนด์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง และครองตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันดับ 1 ในตลาด Prestige Skincare ในประเทศไทย ซึ่งตลาด Prestige Skincare มีมูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท ในปี 2024 ส่งผลให้ SHISEIDO เลือก ULTIMUNE เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของแบรนด์ เพื่อสะท้อนจุดยืนในการผสานศาสตร์และศิลป์ (Art & Science) เข้ากับนวัตกรรมการดูแลผิวพร้อมเดินหน้าสร้างนิยามใหม่ให้กับการดูแลผิว ด้วยการนำเสนอแนวคิด “Freedom from age” เพื่อลบภาพจำของผลิตภัณฑ์ Anti-aging ในแบบเดิม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคยอมรับและเฉลิมฉลองการเติบโตของตนเองในแต่ละช่วงวัย ด้วยคอนเซปต์ Slow-aging Serum ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนากว่า 30 ปีโดยความร่วมมือระหว่าง SHISEIDO และ CBRC (Cutting-edge Bio Research Center) ศูนย์วิจัยผิวหนังชั้นนำของญี่ปุ่นภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร นำโดย ปาริชาติ วีระเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด และ นุชวี กิตติตระกูล ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ชิเซโด้ ประเทศไทย พร้อมด้วยแขกคนสำคัญของแบรนด์ SHISEIDO วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Friend of SHISEIDO คนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วี วิโอเลต วอเทียร์ Friends of SHISEIDO ประเทศไทย และแขกคนพิเศษของแบรนด์ นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ ที่มาร่วมพิธีเปิด พร้อมโชว์สุดพิเศษ รวมถึงการแสดงร่วมกันครั้งแรกบนเวทีของ วิน เมธวิน และวี วิโอเลต ท่ามกลางสื่อและ Influencer อีกหลากหลายท่านเข้าร่วมงานSHISEIDO ยังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Prestige Beauty ผ่านกลยุทธ์การทำงานแบบ Customer First พร้อมปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภค และการพัฒนาแบรนด์บนพื้นฐานของศาสตร์และศิลป์อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยแผนการตลาดในอนาคต SHISEIDO เตรียมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จภายใต้ Brand Statement ใหม่ “Move Beauty Beyond Limits” เพื่อสร้างนิยามใหม่ของความงามที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติร่วมค้นหาอิสระแห่งวัยไปกับ NEW ULTIMUNE | Journey of Freedom ได้ตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม 2568 ที่ พาร์ค พารากอน เปิดมุมมองใหม่ของการดูแลผิวและประสบการณ์ความงามเหนือขีดจำกัดไปกับ SHISEIDO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษมากมายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: @ShiseidoThailand ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ SHISEIDO ทุกสาขา | SHISEIDO Official Website และ Official Store บน Central Online, Lazada และ Shopee สามารถศึกษาข้อมูลสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์ NEW ULTIMUNE ได้ที่ https://new.express.adobe.com/webpage/k9gtlUI5A2xsu