“น่าอยู่” ปิดระดมทุนพรีซีรีส์ A เตรียมขยายทั่วไทย ปักธงต่างประเทศปี 2572

กล่าวว่า “น่าอยู่ มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ ซื้อ-ขาย, เช่า แบบบ้าน-รับสร้างบ้าน แบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้เช่าและผู้ประกอบการ ด้วยจุดแข็งของโมเดลธุรกิจที่เป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูลอัพเดต ครบถ้วน แม่นยำ พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุด และยังมีพาร์ทเนอร์แข็งแกร่งโดยมีทีมงานในพื้นที่ เข้าใจ-รู้ลึก-รู้จริง ภายใต้แบรนด์ น่าอยู่ อาทิ อุบลน่าอยู่ และขอนแก่นน่าอยู่ที่นอกจากจะช่วยลดเวลาค้นหาข้อมูล และช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นให้กับผู้หาที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีการให้ความรู้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ที่ต้องการหาบ้านในแต่ละจังหวัดเพื่อต่อยอดทำธุรกิจอสังหาฯ จากการจัดงาน “น่าอยู่สัญจร สัมมนาคนสร้างบ้าน” ตลอด 3 ปี มีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจฯ เข้าร่วมฟังกว่า 1,200 ราย อีกทั้งการรุกทำแคมเปญการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ผ่านมา ทำให้มียอดจองแล้วกว่า 1,800 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์มแล้วกว่า 8 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดหัวเมืองของไทย ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก และเชียงรายความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยให้เราสามารถพุ่งเป้าไปที่การพัฒนา และต่อยอดการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ กลุ่มนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเชื่อมโยงทุก Ecosystem ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มแข็งครอบคลุมครบจบในที่เดียว พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2570 จะขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และในปี 2572 บุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก IMF World Economic Outlook ที่ระบุว่า อาเซียนจะเติบโตเฉลี่ย 4.7% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกกล่าวว่า “ขณะเดียวกันทั้ง เรายังได้รุกเข้าสู่บริการใหม่ “บ้านพร้อม” เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนายหน้า ที่ช่วยให้นายหน้าทำงานได้ง่ายรวดเร็วและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการช่วยยกระดับวงการนายหน้าอสังหาฯ และก่อสร้างของไทยอีกด้วย จากกลยุทธ์ธุรกิจที่กล่าวมา ผมเชื่อมั่นว่า “น่าอยู่” จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศให้คึกคักมากยิ่งขึ้น”ด้านกล่าวว่า “NVEST Venture เล็งเห็นศักยภาพของรูปแบบธุรกิจผ่านโมเดลแฟรนไชส์ที่สามารถเติบโตได้จริงในธุรกิจกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยด้วยทีมงานที่แข็งแกร่ง เปี่ยมด้วยแพชชั่น และได้รับการสนับสนุนจากเอสซีจี NVEST Venture จึงพร้อมติดอาวุธให้ “น่าอยู่” ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงิน และโครงสร้างการดำเนินงาน เข้ามาเสริมศักยภาพให้แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์นี้ได้ส่งมอบโซลูชันให้ลูกค้าออนไลน์ได้สะดวก โดนใจมากยิ่งขึ้น สามารถขยายธุรกิจไปทั่วประเทศและพร้อมบุกตลาดต่างประเทศ ในฐานะสตาร์ทอัพสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม ยังมองหาโอกาสในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพ อาทิ ธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในท้ายที่สุด”กล่าวว่า “น่าอยู่ มีความโดดเด่นมากเรื่อง Business Model และ Service ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการขยายการให้บริการแบบมีโฟกัสทีละจังหวัด โดยมีทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในพื้นที่เป็นอย่างดี และเป็นฐานสำคัญของการขยายตัวเข้าในแต่ละจังหวัดได้ในเชิงลึกเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน อีกทั้ง Allkons อยู่ในธุรกิจก่อสร้างจึงเห็นโอกาสในการต่อยอด และส่งเสริมให้เกิด Synergy กับทั้งสองบริษัท เช่น การเพิ่มสินค้าและช่องทางการขายไปยังกลุ่มตัวแทน เจ้าของบ้าน หรือ กลุ่มคนที่ต้องการหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกลุ่มผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการอีกด้วย”ด้านเปิดเผยว่า “เอสซีจีได้จัดโครงการ ZERO TO ONE by SCG สนับสนุนให้พนักงานที่มีความมุ่งมั่น มีแพชชั่น และมีไอเดีย พัฒนาเป็นสตาร์ทอัพ สร้างธุรกิจตามความต้องการของตลาด และ “น่าอยู่” เป็นหนึ่งในทีมงานเอสซีจีที่มีคุณภาพและมีศักยภาพจนสามารถสร้างโมเดลธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และได้รับเงินลงทุน Seed Round จากเอสซีจี เมื่อปี 2554นอกจากนี้ เอสซีจี ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าถึงเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ที่มีครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อขยายธุรกิจ พื้นที่การให้บริการของน่าอยู่ การร่วมมือผ่านเครือข่ายธุรกิจต่าง ๆ ของเอสซีจี เช่น เครือข่ายร้านค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน และวัสดุก่อสร้าง เครือข่ายผู้รับเหมา รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังพร้อมประสานงานกับผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างของเอสซีจีรวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าปลายทางในท้ายที่สุด”