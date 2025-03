Q-CHANG จัดแคมเปญฮอตพลิกโฉม SUMMER TIME เปลี่ยนฤดูร้อนให้เป็นฤดูซ่อมบ้าน พร้อมนำทีมแบ็คอัพทุกปัญหาบ้านให้คนไทย

Q-CHANG (คิวช่าง) เผยฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการตรวจสอบซ่อมแซมปัญหาในบ้านเพื่อเตรียมพร้อมกับทุกฤดู พร้อมจัดแคมเปญพลิกโฉม SUMMER TIME เปลี่ยนฤดูร้อนให้เป็นฤดูซ่อมบ้าน นำทีมช่างคุณภาพแบ็คอัพทุกปัญหาบ้านในหน้าร้อนให้คนไทย ภายใต้แนวคิด #ไม่โหลดร้อนนี้จะโหลดร้อนไหน การันตี “แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดกลุ่มแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่าง” จากผลวิจัย Thailand’s Most Admired Brand จาก BrandAge ถึง 3 ปีซ้อน ให้ลูกค้าอุ่นใจในทุกการบริการเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน อากาศประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นทุกปี ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่เกิดปัญหาภายในบ้านที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งแอร์ที่ควรเย็นกลับไม่เย็น ฝุ่นสะสมจนต้องรีบทําความสะอาด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมรับการใช้งานหนัก การล้างถังซักผ้าที่เต็มไปด้วยคราบที่มองไม่เห็น ไปจนถึงงานรีโนเวชั่นและซ่อมหลังคารั่วจากพายุฤดูร้อน ซึ่ง Q-CHANG (คิวช่าง) พร้อมเป็นแบ็คอัพให้คุณด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกปัญหาเรื่องบ้าน ให้คุณหมดกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก กรรมการบริหาร Q-CHANG กล่าวว่า “เราต้องการให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องบ้าน ซึ่งฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูแลบ้านเพื่อพร้อมรับทุกฤดูกาลโดย Q-CHANG (คิวช่าง) พร้อมเป็นแบ็คอัพให้กับทุกครอบครัว โดยยังคงมุ่งมั่นตามแนวคิดหลักของแบรนด์ “WE'VE GOT YOUR BACK” ให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และปล่อยเรื่องบ้านให้ Q-CHANG ช่วยดูแล”Q-CHANG แพลตฟอร์มที่รวบรวมช่างฝีมือคุณภาพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการครอบคลุมงานเกี่ยวกับบ้านอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง งานซ่อมแซม หรือแม้แต่การปรับปรุงและต่อเติมบ้าน ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการกว่า 300,000 ราย โดยมียอดผู้ใช้บริการรวม 111,343 งาน ซึ่งมียอดดาวน์โหลดเเอปพลิเคชัน Q-CHANG กว่า 108,518 ครั้งในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการให้บริการจาก Q-CHANG แล้ว ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงบริการผ่านพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย อาทิ SCG Home, Urbanice, Shopee, Lazada, NocNoc และ Q-CHANG Shop Service ที่ตั้งอยู่ในร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ โดยสร้างยอดขายผ่านแพลตฟอร์มสูงกว่า 616 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาทั้งนี้การให้บริการของคิวช่างแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ Home Service บริการดูแลและบำรุงรักษาบ้าน เช่นการล้างแอร์ ล้างเครื่องซักผ้า และการทำความสะอาดบ้านทั่วไป, Home Installation บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น การติดตั้งแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ประตูรั้วอัติโนมัติ ฉนวนกันความร้อน และระบบกรองอากาศภายในบ้าน, Home Improvement บริการต่อเติมและซ่อมแซมบ้าน เช่น ซ่อมหลังคารั่ว ทาสี ซ่อมฝ้า ต่อเติมโรงรถ กันสาด และงานรีโนเวทห้อง หรือปรับปรุงห้องน้ำ และ EZYBUILT บริการออกแบบ-ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ Fit-in ครบวงจรQ-CHANG ขยายบริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และเปิดสาขา Q-CHANG Shop Service กว่า 70 สาขาทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่เชียงรายถึงยะลา และใช้บริการได้ง่ายผ่านเเอปพลิเคชัน Q-CHANG ที่มาพร้อมประสบการณ์ที่ดี4 ชัวร์ ตั้งเเต่ดาวน์โหลด ได้แก่ จองง่ายชัวร์ เลือก จอง จ่าย ง่ายเพียง 4 คลิก, หาช่างได้ชัวร์ด้วยระบบจัดการ matchทีมช่างในพื้นที่ของลูกค้า พร้อมรองรับการบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ, ช่างไม่ทิ้งงานชัวร์ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะงานได้ 24 ชั่วโมง และรับประกันทุกงานชัวร์ มีประกันคุณภาพเพิ่มเติมหลังจบงาน พร้อมการันตี“แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่าง” ผ่านผลวิจัย Thailand’s Most Admired Brand จาก BrandAgeถึง 3 ปีซ้อน ให้ลูกค้าอุ่นใจในทุกบริการโดย Q-CHANG ได้จัดโปรโมชั่นต้อนรับซัมเมอร์สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนคำสั่งซื้อมากที่สุด รับฟรี Voucher ที่พักสุดหรู5 ดาว ที่ Veranda Resort & Villas Hua Hin Cha Am ห้อง Veranda Deluxe พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน (2 วัน 1 คืน)มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท* เพียงจองบริการช่างผ่านแอปฯ Q-CHANG ยิ่งจองมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก! โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 เท่านั้น! (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นตลอดทั้งหน้าร้อนให้ลูกค้ารอติดตามผู้ที่สนใจใช้บริการ Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ครอบคลุมทุกบริการเรื่องบ้านครบจบในที่เดียว สามารถนัดหมายจองใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน Q-CHANG หรือทางเว็บไซต์ www.q-chang.com โทร. 02-821-6545 หรือ Line: @q-chang หรือติดต่อทาง Q-CHANG Shop Service ทั่วประเทศ