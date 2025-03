LINE ดึงกูรู เปิดกลยุทธ์ยุคดิจิทัล สร้าง “แบรนด์-ตลาด”

LINE for Business จัดงาน BOOTCAMP DAY อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “อัพสกิล สร้างแบรนด์ ปั้นยอดขายด้วย LINE” มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล พร้อมเปิดกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์สำหรับ SME ยุคใหม่ ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่รวบรวมกูรูด้านการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ชั้นนำของไทย มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สำคัญช่วยให้ SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนนายรัฐธีร์ ฉัตรดำรงค์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่า GDP ของไทยจะเติบโตขึ้น 2.9% ในปีนี้ ถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่เมื่อมองในภาคธุรกิจหลายส่วนยังคงเผชิญความท้าทายอย่างหนัก จากอัตราการปิดตัวลงของนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนถึงปัจจัยความท้าทายหลากหลายที่เกิดขึ้น ทั้งจากกำลังซื้อที่ลดลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ต้นทุนดำเนินงานที่สูงขึ้น การแข่งขันในช่องทางออนไลน์ที่รุนแรง และการนำเข้าสินค้าราคาถูก โดยเฉพาะจากจีน ที่เพิ่มขึ้นถึง 10.34% ในปี 2024 ทำให้ SME ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมLINE เชื่อว่าการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและแตกต่างเป็นกลุทธ์สำคัญในการรับมือความท้าทายเหล่านี้ จึงจัดงาน BOOTCAMP DAY ขึ้นเพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการตลาดระดับแนวหน้าของไทย จุดประกายแนวคิดให้ SME สร้างแบรนด์ได้อย่างแข็งแกร่ง โดย LINE พร้อมเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนทั้งการสร้างแบรนด์ และสร้างยอดขาย ด้วยเครื่องมือครบวงจรที่ SME สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการใช้งาน LINE ในกลุ่ม SME นอกเหนือจาก LINE Official Account (LINE OA) และ LINE Ads แพลตฟอร์มโฆษณาบน LINE ที่มีอัตราการใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้ว LINE ยังมีฟีเจอร์และเครื่องมืออื่นๆ มากมาย ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแง่มุมการสร้างแบรนด์ อาทิ “พรีเมียมไอดี” เครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าเป็นที่จดจำ ค้นหาได้ง่าย และสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถช่วยเพิ่มจำนวนเพื่อนบน LINE OA ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่า“ริชเมนู” ฟีเจอร์บน LINE OA สร้างเมนูช่องทางลัดให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลร้านค้า สินค้า/บริการที่ต้องการได้ง่าย รวดเร็วทันใจ ลดขั้นตอนการค้นหา ช่วยให้เกิดออร์เดอร์และยอดขายเพิ่มขึ้นได้ถึง 19 เท่า รวมไปถึงการใช้ “LINE Ads” เป็นช่องทางในการลงโฆษณาบน LINE เพื่อสร้างภาพจำและกระตุ้นความสนใจให้สินค้า/บริการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยพบว่า ร้านค้าที่สร้างชิ้นงานโฆษณาได้สะดุดตา ใช้คำกระตุ้นได้น่าสนใจ สามารถเพิ่มอัตราการคลิก (CTR) ได้สูงกว่าปกติถึง 3 เท่า ตัวอย่างเหล่านี้ ชี้ให้เห็นถึงการเลือกใช้เครื่องมือบน LINE เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ น่าประทับใจได้อย่างง่าย ช่วยให้ SME สร้างแบรนด์ สร้างการเติบโตบนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายรวิศ หาญอุตสาหะ CEO ศรีจันทร์ และ Mission To The Moon นักสร้างแบรนด์ชื่อดัง วิทยากรของงาน ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ SME ไทยไม่ควรมองข้าม เพราะเป็น ‘กุญแจสำคัญในการวางรากฐานให้ธุรกิจมีตัวตนที่ชัดเจน โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ’ เมื่อถูกสื่อสารไปยังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็นความเชื่อมั่นและความผูกพันในระยะยาวโดย ’การสร้างแบรนด์จะแตกต่างจากการตลาด’ การสร้างแบรนด์ คือ การกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนของธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและสิ่งที่แบรนด์ต้องการส่งมอบให้ลูกค้า ในขณะที่การตลาดจะเน้นกระตุ้นการซื้อและสร้างผลลัพธ์ในระยะสั้น แม้สองสิ่งจะสอดคล้องกันแต่ SME ควรมองคุณค่าของแบรนด์ให้ลึกซึ้งกว่าตัวสินค้าและบริการ โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไปสู่การสร้างจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับธุรกิจในระยะยาวตามมาด้วยสองผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ประเทศไทย นายกวินทร์ สวัสดิ์ศรี หัวหน้าทีม LINE OA Campaign & Communication และ นายจิรพัฒน์ เดชดนู หัวหน้าทีม LINE Ads Product & Marketing Strategy ยังได้นำเสนอแนวคิด “3+1L” ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างแบรนด์สำหรับ SME ไทย ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ (Look) ภาษาของการสื่อสาร (Language) และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-Term Relationship) และใช้เครื่องมือบน LINE อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ในเชิงการสร้างแบรนด์และสร้างยอดขายไปพร้อมกัน“Look” ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้ารับรู้และจดจำ ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบต่างๆ เช่น โลโก้ สี ฟอนต์ และดีไซน์ที่สะท้อนตัวตน คาแรคเตอร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนในทุกๆ การสื่อสาร “Language” ภาษา การเล่าเรื่องของแบรนด์ ที่ควรถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ได้ นำเสนอคอนเทนต์ได้น่าสนใจและตรงใจ ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วม ประทับใจ “Long-Term Relationship” การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย ความภักดีต่อแบรนด์อาจไม่ได้เกิดจากเพียงแค่คุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่แบรนด์จำเป็นต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น การอัปเดตเทรนด์ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ และ “LINE” แพลตฟอร์มสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในเชิงการสร้างแบรนด์และสร้างยอดขาย พร้อมด้วยหลากหลายเครื่องมือช่วยร้านค้าสร้างประสบการณ์ที่ดี ครอบคลุมตลอด Customer Journey ของลูกค้า ตั้งแต่ทำความรู้จัก การสร้างความสนใจ ตัดสินใจซื้อครั้งแรก และกลับมาซื้อซ้ำพร้อมบอกต่อ หากธุรกิจสามารถออกแบบประสบการณ์ในแต่ละ Customer Journey ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้แบรนด์เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนายศรัณย์ แบ่งกุศลจิต CEO & Co-founder Uppercuz Creative เอเจนซี่ดังด้านงานครีเอทีฟบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้บอกเล่าเทคนิคการใช้เครื่องมืออื่นๆ ในท้องตลาดที่ SME สามารถหยิบมาใช้ช่วยในการสร้างแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ อาทิ ChatGPT ที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะช่วยคิดแผนการตลาด เขียนคอนเทนต์ และให้คำแนะนำทางธุรกิจได้ Canva เครื่องมือช่วยสร้างภาพกราฟิกและงานออกแบบที่ดูสวยงาม เป็นมืออาชีพให้ CapCut เครื่องมือช่วยให้การผลิตและตัดต่อวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้นและคุ้มค่าทั้งนี้ LINE เองยังมี LINE Creative Labs อีกหนึ่งเครื่องมือตัวช่วยสำหรับ SME ไทย ในการสร้างชิ้นงานโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน มีเครื่องมือและเทคโนโลยีมากมาย SME หมั่นศึกษาเรียนรู้เพื่อใช้งานให้ตรงจุดประสงค์ เพื่อสร้างชิ้นงานตอบโจทย์คาแรคเตอร์ของแบรนด์ได้มีประสิทธิภาพ“การสร้างแบรนด์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์และการเพิ่มยอดขาย แบรนด์ที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากเพียงแค่การขายสินค้า แต่ต้องมีตัวตนชัดเจน สื่อสารโดดเด่น และมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันได้ เพื่อสร้างภาพจำที่ชัดเจนในใจลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันและความท้าทาย แบรนด์ที่เป็นที่จดจำและครองใจลูกค้าได้ ย่อมเป็นจุดได้เปรียบสร้างการเติบโตในระยะยาว” นายรัฐธีร์ กล่าว