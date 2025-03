“แกร็บฟู้ด” เปิดตัว 4 พรีเซ็นเตอร์ใหม่ เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, สกาย-วงศ์รวี และ นานิ-หิรัญกฤษฎิ์

แกร็บฟู้ด ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มเดลิเวอรียอดนิยมอันดับ 1 ในไทย ประกาศเปิดตัว 4 หนุ่มไอดอลสุดฮอต เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, สกาย-วงศ์รวี และ นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ในฐานะ “Friends of Grab” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ล่าสุด เสริมทัพ เบลล่า-ราณี ขยายฐานผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประเดิมด้วยแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “GrabFood Mega Sale ลดใหญ่ ส่งไวทุกสนามหิว” เขย่าตลาดในไตรมาสแรก โดยผนึกพันธมิตรร้านอาหารทั่วประเทศ มอบดีลส่วนลดสูงสุดถึง 80% จัดเต็มความคุ้มกว่า 77,000 ดีล พร้อมลดเพิ่มอีกสูงสุด 60% ไม่มีขั้นต่ำเพียงใส่โค้ด MEGA และไฮไลท์โปรโมชันส่งฟรี การันตีส่งไวทันใจใน 30 นาทีนายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การแต่งตั้ง Friends of Grab ทั้ง 4 คนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ความพิเศษครั้งแรกในรอบ 4 ปี ของแกร็บ ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทในการสร้างสีสันและช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของแกร็บฟู้ดแล้ว การคว้าตัว 4 หนุ่มไอดอล ซึ่งเป็นสองคู่จิ้นแห่งยุคอย่าง เจมีไนน์-โฟร์ท และ สกาย-นานิ ยังสะท้อนความเป็นเทรนด์เซ็ตเตอร์ สนับสนุนภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้เจนซี-มิลเลนเนียล รวมถึงเหล่าแฟนคลับของศิลปินซึ่งเป็นตลาดซับคัลเจอร์ที่มีอิทธิพลในการสร้างเอนเกจเมนต์ร่วมกับแบรนด์ โดยยังคงมีนางเอกสาวขวัญใจคนไทย เบลล่า-ราณี เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของแกร็บ ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งและสร้างการจดจำของแบรนด์ในวงกว้างอีกด้วย”เพื่อตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำตลาดที่มุ่งเน้นการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ แกร็บฟู้ดได้เลือก 4 หนุ่ม Friends of Grab มาเป็นตัวแทนในการสื่อสารซับแบรนด์ “Hot Deals” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีความคุ้มที่เพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา ผ่านการนำเสนอดีลลดแรงจากร้านอาหารดังทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เชนร้านอาหารจานด่วน (QSR) สตรีทฟู้ดเจ้าเด็ด หรือร้านดังในกระแส ให้ผู้บริโภคอร่อยคุ้มได้ทุกมื้อ โดยตลอดทั้งปี 2567 Hot Deals ได้นำเสนอดีลคุ้มที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการแกร็บฟู้ดสามารถประหยัดเงินได้รวมถึง 2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ Affordability ที่แกร็บฟู้ดมุ่งนำเสนอความคุ้มค่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการรัดเข็มขัดหรือให้ความสำคัญกับเรื่องราคาเป็นหลักทั้งนี้ 4 หนุ่ม Friends of Grab จะปรากฎตัวอยู่ในแคมเปญการตลาดและสื่อต่างๆ ของแกร็บฟู้ดในปีนี้ ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยประเดิมด้วยแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ของไตรมาสแรกอย่าง “GrabFood Mega Sale ลดใหญ่ ส่งไวทุกสนามหิว” ที่มาพร้อมกับดีลสุดร้อนแรงจากร้านอาหารพันธมิตรกว่า 15,000 ร้านทั่วประเทศ ทั้งร้านอาหารแบรนด์ดังไปจนถึงร้านอาหารขนาดเล็ก รวมถึงร้านฮิตการันตีความอร่อยยกนิ้วจาก #GrabThumbsUp และร้านเด็ดจากซับแบรนด์ Only at Grab ที่มีเฉพาะในแกร็บฟู้ดเท่านั้น พร้อมมอบความคุ้มค่าด้วยดีลส่วนลดจัดเต็มถึง 3 ต่อ ทั้งส่วนลดพิเศษ Hot Deals สูงสุดถึง 80% พร้อมลดเพิ่มอีกสูงสุด 60% เมื่อใส่โค้ด MEGA และโปรโมชันส่งฟรี พร้อมการันตีส่งไวใน 30 นาที“แคมเปญนี้ตอกย้ำจุดแข็งของแกร็บฟู้ดทั้งในด้านความคุ้มค่า คุณภาพและความหลากหลายของอาหาร และบริการที่ไว้วางใจได้ ด้วยการรับประกันเวลาจัดส่งที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญมากไม่แพ้กัน” นายพนมกร กล่าว