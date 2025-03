JETRO นำผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากญี่ปุ่นสาธิตเทคนิค หั่น แล่ เนื้อวากิวส่วน Non-loin หวังกระตุ้นการบริโภคในไทยเพิ่มขึ้น

"เจโทร" กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมโปรโมทเนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันใน สันนอก หวังกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในไทยมากขึ้น โดยนำผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากญี่ปุ่นมาสาธิตเทคนิคและวิธีการหั่น แล่ ที่ถูกต้อง สำหรับใช้ทำเมนูต่างๆ ประธานเจโทร กรุงเทพฯ Junichiro Kuroda ระบุเนื้อวากิวส่วน Non-loin สามารถใช้ประกอบอาหารได้มากกว่ายากินิกุที่คนไทยคุ้นเคย มีรสชาติอร่อยและราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื้อวากิวในส่วนที่เป็นสันใน สันนอก หวังว่าหลังจากนี้จะมีการนำไปทำเมนูอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการนำเข้าเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นมาไทยมากกว่าปีก่อนที่มีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านเยน ปี 2567 และเติบโต 39%องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ "เจโทร" สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมมือกับ The Food School โรงเรียนสอนการทำอาหารชั้นนำ ทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Extension Educational Program for Japanese Wagyu in Bangkok Cutting Techniques & Recipe Development for Non-Loin Parts ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ที่ The Food School จุฬา ซอย 9 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการตัด การแล่ เนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันที่ถูกต้องกับผู้เรียนทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากญี่ปุ่น อาจารย์โซโคฮาระ (Sokohara) จาก The National Meat SchoolMr. Junichiro Kuroda ประธาน JETRO กรุงเทพฯ กล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า ช่วงไม่กี่ปีมานี้คนไทยนิยมบริโภคเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดส่งออกมาไทยเพิ่ม 39% มีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านเยน ปี 2567 ซึ่งเป็นการเติบโตขึ้นจาก 5 ปีก่อนถึง 2.5 เท่า อย่างไรก็ตาม การบริโภคเนื้อวากิวของคนไทยส่วนมากจะนิยมใช้สันใน สันนอกไปทำเมนูสเต็ก ชาบูชาบู สุกี้ ส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันมักจะทำเมนูปิ้งย่าง หรือ ยากินิกุ ทั้งที่เนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันสามารถนำไปทำสเต็กได้อร่อยไม่แพ้กัน เพียงแค่ต้องรู้วิธีการตัด การแล่ ที่ถูกต้อง เราจึงได้นำผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากญี่ปุ่นมาสาธิตและถ่ายทอดเทคนิคการตัด การแล่ ที่เหมาะสมกับการนำเนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันไปทำอาหารในเมนูที่แตกต่างกันออกไปสำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อพิคานย่า (Non-Loin) โดยเฉพาะ ROUND และ KAMENOKO ซึ่งเป็นส่วนที่มีศักยภาพในการนำไปประกอบอาหารในเมนูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการนำเนื้อที่ได้จากการสอนครั้งนี้ไปปรุงอาหารในเมนูต่างๆ โดยเชฟชั้นนำ 3 คนของ The Food School ได้แก่ เชฟโยชิดะ (อาหารญี่ปุ่น), เชฟปิยะภาณี (อาหารไทย), เชฟคอนเฟนเต (อาหารอิตาเลียน)"หวังว่าหลังจากนี้เนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้น เพราะนอกจากจะมีรสชาติอร่อยไม่แพ้เนื้อสันแล้ว ยังมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย" ประธานเจโทร กล่าวด้าน Mr. Laurent Casteret ผู้อำนวยการ The Food School กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือทำโครงการดีๆ กับเจโทร ซึ่งถือว่าเป็นไปตามปณิธานของโรงเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างสมประสบการณ์ การมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากญี่ปุ่นมาให้ความรู้ในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีอยู่ในตำราสำหรับพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนของ The Food School ที่ผ่านการอบรมจำนวน 15 คน โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์จำนวน 68 คน รวมถึงบุคลากรจากร้านอาหารในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ รวมถึงผู้ค้าปลีกและร้านขายเนื้อMr. Junichiro Kuroda ประธาน JETRO กรุงเทพฯ กล่าวในการปิดการอบรมว่า ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ขอบคุณผู้เรียนทั้งออนไซต์และออนไลน์จากทั่วประเทศ ครั้งนี้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการตัด การแล่ และการนำเนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันไปปรุงอาหารเมนูต่างๆ หวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดต่อไป"หวังว่าทุกคนจะนำประกาศนียบัตรที่ได้รับไปติดไว้ที่ร้านหรือที่บ้าน และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อวากิวต่อไป" ประธานเจโทร กล่าวสำหรับวัตถุประสงค์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Extension Educational Program for Japanese Wagyu in Bangkok Cutting Techniques & Recipe Development for Non-Loin Parts จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความนิยมของเนื้อวากิวญี่ปุ่นส่วนที่เป็นเนื้อพิคานย่า (Non-Loin) ในประเทศไทย ปัจจุบัน เนื้อวากิวที่จำหน่ายในตลาดไทยส่วนใหญ่มักเป็นส่วนเนื้อสัน เช่น สันนอก (Sirloin) และ สันใน (Filet) ซึ่งนิยมใช้สำหรับทำสเต็กและเมนูอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันก็มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า ซึ่งในปีนี้ JETRO ได้จัดกิจกรรมชิมเนื้อวากิวส่วนที่ไม่ใช่เนื้อสันหลายครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี