“ช่องวัน31” จับมือ “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี” หาพรีเซ็นเตอร์เป็นนักแสดงช่องวัน31

ช่องวัน31 ผนึก กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ปั้นโปรเจกต์สุดพิเศษ “Big C Super Girl” ดึงจุดแข็งทั้ง 2 ฝ่าย เสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ผ่านคอนเทนต์ พร้อมชูโอกาสการเฟ้นหาพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ Big C และดันขึ้นแท่นเป็นนักแสดงช่องวัน31 เริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มีนาคม 2568ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดกลุ่ม, นิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร , สุธาสินี บุศราพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บรรจุภัณฑ์ และห้างค้าปลีก “บิ๊กซี” โดยมี อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี , ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี , กชกร อาคมธน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และสื่อสารการตลาด ร่วมเปิดตัวโปรเจกต์ Big C Super Girl เพื่อค้นหาพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ Big C พร้อมโอกาสในการเป็นนักแสดงช่องวัน31 และชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องสตาร์เลาจน์ ชั้น 20 ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เมื่อวานก่อนการจับมือทางธุรกิจของช่องวัน 31 คอนเทนต์ครีเอเตอร์ในกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee ผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงชั้นนำของประเทศที่เป็นมากกว่าช่องทีวี กับ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในครั้งนี้ ถือเป็นการใช้จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งความแข็งแกร่งของการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในตลาดค้าปลีกและความน่าสนใจของแบรนด์ บิ๊กซี ผนวกกับศักยภาพการผลิตคอนเทนต์บันเทิงของทาง ช่องวัน มาร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่านการปั้นคอนเทนต์ร่วมกัน และผลักดันให้โปรเจกต์นี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ความร่วมมือของการจัดทำโปรเจกต์ดังกล่าว ยังนับเป็นครั้งแรกในการเปิดโอกาสให้กับหญิงสาวอายุ 18-35 ปี ที่มีความทันสมัย โดดเด่นด้วยทักษะความสามารถ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ และพร้อมที่จะต่อยอดเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงช่องวัน31โดย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ว่า “อย่างที่ทราบว่าที่ผ่านมาทางบิ๊กซีมีการฉลองครบรอบ 32 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบรนด์คู่คนไทยในธุรกิจการค้าปลีก ที่จัดหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับทั้งคนไทย และคนในภูมิภาค แสดงให้เห็นว่าเราอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน และในเวลานี้เราจึงอยากที่จะเข้าถึงในส่วนของคน รุ่นใหม่ให้มากขึ้น และการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้เอง ที่ถือเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญของการสร้าง Brand Love และ Brand trust เช่นเดียวกับที่ผู้คนในรุ่นก่อนหน้านี้ให้ความรักแล้วก็อยู่กับบิ๊กซีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้เกิดเป็นโครงการ “Big C Super Girl” ขึ้นมาเพื่อเป็นการตามหาพรีเซ็นเตอร์ของบิ๊กซี ซึ่งนอกจากจะมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของบิ๊กซีแล้ว ยังมีโอกาสได้เล่นละครกับทางช่องวัน31ด้วย“ผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนเป็นแฟนคลับช่องวัน31 กันอยู่แล้ว ฉะนั้นการได้เล่นละครกับทางช่องวัน31 จึงนับว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับ ปัจจุบันนี้บิ๊กซี มีการขายผ่านช่องทางการขายออกจากร้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางออนไลน์, E-commerce รวมถึงการไลฟ์ต่างๆ เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในรอบ Audition ก็จะได้เข้ามา Workshop โดยช่องวัน31 จะนำกูรูผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยสอนเทคนิคความรู้ให้กับน้องๆ Big C Super Girl เรียกได้ว่าเป็นการเจียระไนเพชรขึ้นมา ทั้งนี้ในส่วนของ Super Girl ก็มีลักษณะที่สำคัญอยู่ นั่นก็คือคำว่า “B I G C” โดย B = beauty ความมีเสน่ห์, I = intelligent เรียกได้ว่าเป็นความไหวพริบหรือความฉลาด G = genuine การเป็นตัวของตัวเอง และ C คือ content creator จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาสมัครกัน รวมถึงพนักงานบิ๊กซีทั่วประเทศก็สามารถมาสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคมนี้ ครับ”ด้านฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวว่า “ต้องขอขอบพระคุณทางช่องวัน31 ที่ให้เกียรติและมอบโอกาสกับบิ๊กซี อย่างที่เราบอกเสมอว่าเรามั่นใจ ในความสามารถ ความเป็นมืออาชีพของทางช่องวัน31 ที่จะช่วยนำพาเราต่อไป ซึ่ง Big C Super Girl จะเป็นเสมือนน้องสาว Young Generation ที่เราจะคอยติดตาม และจะเป็นตัวแทนของน้องๆ บิ๊กซีทั้งหมด ที่จะส่งผ่านความน่ารักให้กับผู้ชม ในขณะเดียวกันน้องๆ บิ๊กซีทั้งหมด ก็จะได้ดู Super Girl เป็นแบบอย่าง เพื่อจะได้มีทั้งความน่ารักและเสน่ห์ต่าง ๆ เป็นที่จดจำและอยู่ในใจของทุกคน”ฟากบิ๊กบอส ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในครั้งนี้ว่า “ดีใจมาก ๆ ครับที่ได้รับความไว้วางใจและได้ร่วมงานกับทางบิ๊กซี ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่อย่าง Big C Super Girl อย่างที่คุณอัศวินได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นการตามหาหญิงสาวที่จะมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับทางบิ๊กซี รวมถึงได้เล่นละครกับทางช่องวัน31 เราอยากจะได้คนดี คนน่ารัก มีความสามารถ เป็น The Girl Next Door ซึ่งจะมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่และได้รับความไว้วางใจจากคนที่จะมาใช้บริการของทางบิ๊กซีครับ”ในขณะที่ นิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร “สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการทำร่วมกันแล้วดีมากเลยก็คือ การได้ทำคอนเทนต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งทางบิ๊กซีเองก็อยากจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นสิ่งที่ทำร่วมกันตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มีพลังมาก ทั้งนี้การสร้างอินฟลูเอนเซอร์ หรือการสร้างพรีเซ็นเตอร์ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินไปควบคู่กัน ดังนั้นการที่เรารู้วิธีดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Acting base ก็ดี เป็น Public Speaking หรือวิธีการขายในส่วนของ E-commerce เพราะการเป็น พรีเซ็นเตอร์หรือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ใช่แค่การเล่นละคร แต่ต้องมีความสามารถรอบด้าน การที่ทางเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆ อย่างบิ๊กซี จึงเป็นเหมือนการดึงจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของแบรด์ผ่านคอนเทนต์ที่สนุก”