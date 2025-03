เดอะมอลล์ทุ่ม 300 ล. สาดแคมเปญรับซัมเมอร์ คาดโกย 6,000 ล้าน ทราฟฟิกเพิ่ม 15%

กลุ่มเดอะมอลล์ เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่อง อัดงบ 300 ล้านบาท จัดแคมเปญ ‘THE EPIC SUMMER - CATION’ มหากาพย์ดับร้อนแห่งปี ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายนนี้ ผนึกพันธมิตร ร้านค้า ปั้น Retail-tainment สร้างปรากฏการณ์ความสนุกแบบมหากาพย์ ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ส่งมอบประสบการณ์แฟชั่น ความสุข ความสนุก รับซัมเมอร์ จับมือพันธมิตรแบรนด์แฟชั่นและสปอร์ตชั้นนำมากกว่า 120 แบรนด์ดัง สร้างเอ็กคลูซีฟโชว์ (Exclusive Show) อวดลุคแฟชั่นในรันเวย์สุดแฟนตาซี เสริมด้วย OH! JUICE แบรนด์สมูทตี้ชื่อดังสัญชาติไทย ผู้นำเทรนด์น้ำผัก-ผลไม้ปั่นลัคชัวรี่ ยกระดับประสบการณ์พิเศษ Collaboration (Exclusive Launch) เมนูพิเศษขายก่อนใคร พร้อมต่อยอดกระแสมาสคอตฟีเวอร์! ปลุกความน่ารัก 3 M FRIENDS สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Engagement) รวมถึงอัดโปรแรงเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายในภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์โตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ “Easy E-Receipt 2.0” ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา สามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 30% ในระยะเวลา 44 วัน โดยมีปัจจัยหนุนจากเทศกาลตรุษจีน วาเลนไทน์ เข้ามาเสริมให้มีความต้องการ สินค้า บริการเพิ่มขึ้นในขณะที่ปี 2568 การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างระมัดระวัง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า การบริโภคภาคเอกชนจะเติบโต 2.4% ลดลงจากปี 2567 ที่เติบโตราว 4.6% สาเหตุหลักมาจากค่าครองชีพที่สูงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว ทำให้กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้พัฒนาโครงการค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้อัดฉีดงบประมาณ 300 ล้านบาท จัดแคมเปญช่วงซัมเมอร์ในเดือนมี.ค - เม.ย.นี้ กระตุ้นการจับจ่าย เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเพิ่มความคุ้มค่าในการจับจ่ายของลูกค้ามากขึ้น“แคมเปญซัมเมอร์ มีผลต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศ ในปีนี้กลุ่มเดอะมอลล์ อัดฉีดงบประมาณในแคมเปญซัมเมอร์เพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท เพื่อปลุกบรรยากาศให้คนไทยออกมาจับจ่ายใช้สอย ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวม โดยมีเทศกาลสงกรานต์ เป็นปัจจัยบวกสำคัญ ซึ่งแคมเปญซัมเมอร์ที่จัดขึ้นจะมอบทั้งความสุขและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายให้กับคนไทย”โดยตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน ได้จัดแคมเปญ ‘THE EPIC SUMMER - CATION’ มหากาพย์ดับร้อนแห่งปี ซึ่งจะมอบความคุ้มค่าทุกการช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และส่งมอบประสบการณ์มหากาพย์ความสุข ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า แบรนด์ชั้นนำ พันธมิตรธุรกิจ ด้วยกิจกรรมการตลาดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขาในซัมเมอร์นี้ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และแบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้าและห้างฯ กว่า 120 แบรนด์ ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์แฟชั่น ความสุข ความสนุกในซัมเมอร์ ตอกย้ำความเป็น “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” ซึ่งเป็นแนวคิดของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ภายใต้แนวทาง Retail-tainment ที่ครบทุกองค์ประกอบความสุข ความสนุกกับบรรยากาศและกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องแบบมหากาพย์• มหากาพย์แฟชั่น THE EPIC SUMMER JOURNEY FASHION SHOW กับการครีเอทลุคแฟชั่น คอลเลคชั่นใหม่ รวมกว่า 100 ลุค จากผู้ประกอบการแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ นำเสนอผ่านเพอร์ฟอร์แมนซ์ ที่ผสานความเป็นแฟชั่นในรูปแบบบรอดเวย์สุดแฟนตาซีครั้งแรก เปิดเวทีด้วยครอบครัวแฟชั่นนิสต้า ชื่อดัง ชมพู่-อารยา น้องสายฟ้า น้องพายุ และน้องแอบิเกล โดยมีให้ชมย้อนหลังที่ FB : The Mall Life Store Bangkapi และ YouTube : The Mall Group และให้ชมต่อเนื่องพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง• มหากาพย์ความสนุก กับการเปิดตัว M FRIENDS 3 มาสคอตสุดคิ้วท์ คาแรคเตอร์ตัวแทนนักช้อป คือ มิร่า มิร่า (MIRA MIRA) สาวสายแฟ เจ้าแม่แฟชั่น, มี มี่ (ME ME) เจ้าก้อนจอมซน สุดไฮเปอร์ และ เมอร์ เมอร์ (MUR MUR) นักชิมอาหารสายรีวิว ที่ไหนดีอะไรเด็ดพี่จะไม่พลาด มาร่วมสร้าง Engagement ต่อยอดปรากฏการณ์ความสนุกแบบมหากาพย์ ตอบรับกระแสมาสคอตฟีเว่อร์• มหากาพย์ความสุขนักช้อปนักชิม พบเมนูพิเศษจาก OH! JUICE “WAIKIKI SKY SMOOTHIES” เปิดตัวเป็นครั้งแรก และเปิดขายแบบ exclusive ให้ชิมก่อนใครในซัมเมอร์นี้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์เท่านั้น และรับโปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับทุกๆ การใช้จ่าย ในร้านอาหาร ส่วนลดร้านแฟชั่นแบรนด์ดัง พร้อมรับมากกว่าเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB, Bangkok Bank M Visa และ AEON หรือสมาชิก M Card รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช และรับสิทธิ์ลุ้นทองคำหนัก 1 บาท ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ค. เดือนละ 5 รางวัล เมื่อช้อปครบทุก 500 บาท (รับ 1 สิทธิ์) เพียงสแกนใบเสร็จร้านค้าในศูนย์ฯ ผ่าน Line Official The Mall Group ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook : The Mall Group• มหากาพย์กิจกรรม พบกิจกรรมสนุกสร้างสรรค์สำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่ Line Up ให้สนุกกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ กับการปักหมุดเล่นน้ำสงกรานต์ ชมมินิคอนเสิร์ตที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป พิเศษสุดที่ Habor Island จัดงานสงกรานต์มอบความสุขให้สนุกสนานกับมินิ คอนเสิร์ต พร้อมบูทดีเจและของที่ระลึกภายในงานช่วงวันที่ 12-15 เมษายนนี้ ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ประเดิมความฮอตรับซัมเมอร์ 2025 ระดมสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ และสินค้ายอดนิยมลดสูงสุด 70% พร้อมดีลพิเศษทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ รับของสมนาคุณรวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท เมื่อร่วมกิจกรรมช้อปตามกำหนด พิเศษทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ช้อปสะสม M STAR รับของสมนาคุณรวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท และช้อปผ่านบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA หรือ บัตรเครดิต กสิกรไทยครบตามที่กำหนด รับเพิ่ม M Cash Coupon สูงสุด 1,800 บาท (รวม GOURMET MARKET และ POWER MALL)• ช้อปภายในแผนก GOURMET MARKET หรือ HOME FRESH MART ครบ 1,500 บาท ในแผนก POWER MALL ครบ 10,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับของสมนาคุณพิเศษ• รับโปรแรงต่อเนื่องกับ PAY DAY SALE เปย์เดือด แจกหนัก ระหว่างวันที่ 27 มี.ค - 6 เม.ย สมาชิก M Card และบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 5,000 คะแนน เมื่อช้อปภายในห้างฯ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ พิเศษ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สมาชิก M Card แลก 20 M Point ผ่านแอพพลิเคชั่น M Card รับ E-Coupon ส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าภายในห้างฯ สมาชิกบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA แลกคะแนนสะสม 100 M Point รับ E-Coupon เพิ่มมูลค่า 100 บาท พร้อมร่วมสนุกกับมินิเกมส์รับของรางวัลอีกมากมาย• สุดยอดนักช้อป 10 ท่าน ยังสามารถรับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SPRING AIRLINES รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท• ลูกค้าต่างชาติรับ World Privilege Exclusive Deals for Global Tourist เมื่อช้อปในเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 1,200 บาท ช้อปที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ครบ 30,000 บาทขึ้นไป รับคูปองเงินสด 800 บาท เพื่อต่อยอดในการช้อปครั้งต่อไปนอกจากนี้ยังเอาใจเด็กๆ กับสวนน้ำลอยฟ้ามหึมาและสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดในไทย! Harbor Island (ฮาเบอร์ ไอแลนด์) บนพื้นที่กว่า 11,000 ตร.ม. พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และสวนสนุกในร่ม ที่มีเครื่องเล่นสุดท้าทายจากยุโรป รวมถึงพื้นที่สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่! พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยตลอดการเล่น! พร้อมภารกิจพิเศษ “HarborLand Rally 4 Free 1” เล่นครบ 4 สาขา รับฟรี Free Pass 1 Code พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ ถึง 50 รางวัล! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 68 ที่ ฮาร์เบอร์แลนด์ ชั้น 3ทั้งนี้จากมหากาพย์ความสุขรับซัมเมอร์ ที่อัดแรงต่อเนื่องในส่วนโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดแคมเปญ กลุ่มเดอะมอลล์ตั้งเป้าผลตอบรับการใช้จ่ายจากกลุ่มครอบครัว ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ในขณะที่ผลตอบรับการใช้จ่ายจากกลุ่มคนทำงาน นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นจะมาจากห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองอย่าง เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ โดยสามารถสร้างยอดขายโดยรวมจากแคมเปญกว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มทราฟฟิคภายในศูนย์ฯ และห้างฯ กว่า 15 %.