“Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ผงาดเวทีนานาชาติ ในเทศกาล Fribourg Film Festival 2025 ที่สวิสเซอร์แลนด์

​“Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” แอนิเมชันสัญชาติไทย ผลงานของ บริษัท T&B Media Global ( ทีแอนด์ บี มีเดีย โกลบอล )ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เขาฉายในเวทีระดับนานาชาติอีกครั้ง ในเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติ Festival International de Films de Fribourg หรือ FIFF 2025 ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีที่จัดขึ้นในเมือง Fribourg (ฟริบูร์ก)ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่ทรงเกียรติที่สุดของโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2568 ภายในเทศกาลนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การฉายภาพยนตร์, การเสวนา, และเวิร์กช็อป โดย “Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ผลงานแอนิเมชันจากประเทศไทย จะได้ฉายให้กับผู้เข้าชมงานในวันที่ 23 และ 29 มีนาคม นี้ นับว่าเป็นการผงาดผลงานแอนิเมชันไทยในเวทีนานาชาติอีกครั้งจากครั้งแรกที่แอนิเมชัน “Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ได้ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในระดับระดับโลกมาแล้วจากการ ได้รับเลือกเป็น Annecy Selection จากภาพยนตร์กว่า 3,400 เรื่องทั่วโลกในงาน Anneecy International Animation Film Festival ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยรับเลือกเป็น 1 ใน 12 เรื่อง ให้เป็น "Annecy Selections" ในหมวด “Annecy Present ในเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Annecy International Animation Film Festival” และยังได้รับการคัดเลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Official Selection ในงาน Oulu Internatonal Children’s & Youth Film Festival 2024 ครั้งที่ 43 ในประเทศฟินแลนด์ ตามมาด้วยการได้รับคัดเลือกให้เป็น Official Selection ในงาน CTNX 2024 ณ เมืองเบอร์แบงก์ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงานที่รวมผู้มีชื่อเสียงในวงการ Animation ระดับโลก และยังได้รับเชิญให้ไปฉายในเทศกาล 11th Kolkata International Children's Film Festival ณ เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย และล่าสุดในงานภาพยนตร์นานาชาติ Festival International de Films de Fribourg หรือ FIFF 2025 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่ทรงเกียรติ และนำเสนอผลงานภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2568 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การฉายภาพยนตร์, การเสวนา และ เวิร์คช็อปโดยมุ่งเน้นการนำเสนอภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชีย, แอฟริกา, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชม​“Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ผลงานคุณภาพจากทีมผู้สร้างระดับโลก โดยมี ดร.แตน ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ Executive Producers ร่วมกับ Andrew Gordon และ Brandon Oldenburg นักสร้างสรรค์แอนิเมชันระดับ Hollywood กำกับการแสดงโดย Arturo Hernandez ซึ่งมีผลงานกำกับแอนิเมชันระดับมือพระกาฬ พร้อมด้วยทีมโปรดักชั่นระดับโลก จาก Base FX บริษัทแอนิเมชันชั้นนำจากจีนที่มีผลงานแอนิเมชันทั้งในประเทศจีนและ Hollywood โดยเป็นบริษัทเอเชียบริษัทแรกที่ได้รับรางวัล Emmy Award แถมได้รับติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ร่วมด้วยทีมโปรดักชันไทยโดย Riff Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอแอนิเมชันแถวหน้าของเมืองไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fiff.ch/en/out-nest