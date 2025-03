วิทยาลัยดุสิตธานี เตรียมจัด Hospitality Talent Fair 2025 รวมหลากหลายตำแหน่งงานในธุรกิจท่องเที่ยว

หนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุสิตธานีดังกล่าวก็คือ การจัดงาน Hospitality Talent Fair ซึ่งเป็นอีเว้นต์การจัดหางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะ โดยจัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งปีนี้งาน Hospitality Talent Fair 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2568 ณ ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์ (ติดกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์) เช่นเดิม งานนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตทั้งของวิทยาลัยดุสิตธานีและสถาบันอื่นๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้จ้างงานได้คัดสรรผู้ร่วมงานที่เหมาะสมได้ทันที ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของทั้งสองฝ่ายผู้เข้าร่วมงานสามารถยื่นใบสมัครได้โดยตรงกับสถานประกอบการที่มาเปิดบูธ หรือขอรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน โดยมีสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สปา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเปิดบูธรอรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น Amari Bangkok, Andaz Pattaya Jomtien Beach, Asiatique Restaurant, Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, Capella Hotel, Chatrium Hotels and Residences, COMO Metropolitan Bangkok, Conrad Bangkok, Cross Vibe Bangkok Sukhumvit, CHIVA-SOM INTERNATIONAL HEALTH RESORTS, Dusit Thani Public Co.,Ltd., dusitD2 Samyan, Bangkok, Empire Tower Restaurant, Grand Mercure Bangkok Atrium, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, IHG Hotels and Resorts, Le Meridien Suvarnabhumi Bangkok Golf Resort and Spa, Montara Hospitality Group, Oriental Residence, Park Hyatt Bangkok, Rosewood Bangkok, The Okura Prestige Bangkok, The Peninsula Bangkok, The Standard Hua Hin, Shama Yen-Akat Bangkok, CHAIXI CORPORATION CO., LTD., CP Axtra Public Company Limited (Makro Business Unit), Ob_Oon Catering, The Thai Silk Company และ Topgolf Megacityและสำหรับผู้ที่ต้องการไปฝึกงานหรือทำงานต่างประเทศ ก็มีธุรกิจต่างประเทศชั้นนำและบริษัทที่ดำเนินงานด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศมาร่วมเปิดบูธ อาทิ American Learning, IEO Study Abroad, IEE Thailand, iHappy Inter Education, Interchange TH, Placement International และ Worldwide Internships นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่า บริษัท และห้างร้านมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าด้วย