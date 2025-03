โก โฮลเซลล์ เปิดแคมเปญ “โชห่วย GO Plus” รับซัมเมอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - โก โฮลเซลล์(GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจ 60 แบรนด์ดัง เปิดตัวแคมเปญ “โชห่วย GO Plus” ขนสินค้ายอดนิยมสำหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็กกว่า 3,200 รายการ จัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ลดต้นทุนสร้างกำไร เอาใจลูกค้าโชห่วย ร้านค้ามินิมาร์ท ช่วงฤดูขาย ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤษภาคม ณ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 13 สาขาทั่วประเทศนางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด เปิดเผยว่า ร้านโชห่วย หรือร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในชุมชน ถือเป็นเสน่ห์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และกระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งครองส่วนแบ่งมากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกของไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยจะมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือแบบติดแอร์ ตกแต่งเป็นมินิมาร์ท ธุรกิจนี้ถ้าปรับตัวได้ ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องถึงรุ่นลูกหลานแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ปรับตัวไม่ทัน ก็ต้องปิดกิจการไป ด้วยปัจจัยจากต้นทุนสินค้า ค่าขนส่ง ที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคในชุมชนเปลี่ยน อีกทั้งการแข่งขันรุนแรงของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ก็ล้วนมีส่วนทำให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กได้รับผลกระทบ การสรรหาแหล่งซื้อสินค้าที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างกำไรได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความต้องการมากเป็นอันดับหนึ่งโก โฮลเซลล์ จึงรวมพลังกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 60 แบรนด์ดัง จัดแคมเปญ “โชห่วย GO Plus ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 3,200 รายการ จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วย โดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลดต้นทุน สร้างกำไร” ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 พฤษภาคม 2568 ทุกสาขาของ โก โฮลเซลล์ หรือ 13 สาขาทั่วประเทศ"ช่วงฤดูร้อน ถือว่าเป็นฤดูขายที่สำคัญของโชห่วย เพราะโรงเรียนปิดเทอม มีเทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่อย่างสงกรานต์ ผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปอยู่กับครอบครัว และเป็นช่วงการท่องเที่ยวเดินทาง จึงมีเม็ดเงินจากการใช้จ่ายกระจายไปทั่ว ร้านโชห่วยจึงได้อานิสงส์ เพราะด้วยจุดเด่นของการเป็นร้านใกล้บ้าน มีอยู่ทั่วทุกแห่ง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตรอก ซอย ทุกชุมชน ทุกตำบล และอำเภอ ทำให้คนเข้าถึงได้ง่าย”โดย โก โฮลเซลล์ สำรวจพบว่า สินค้ายอดนิยมที่ขายดีที่สุดในร้านโชห่วย ประกอบด้วย เครื่องดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม, น้ำผลไม้ น้ำหวาน, กลุ่มขนมขบเคี้ยว, กลุ่มสินค้าพร้อมดื่ม กาแฟกระป๋อง สินค้าชงดื่ม 3IN1, กลุ่มข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน, กลุ่มเครื่องปรุง, อาหารกระป๋อง, เนื้อสัตว์, นมพร้อมดื่ม UHT, สินค้าเพื่อดูแลทำความสะอาดร่างกาย แชมพู ครีมนวดแคมเปญนี้ โก โฮลเซลล์ ใช้กลยุทธ์ง่ายและสะดวก ด้วยการสะสมยอดซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE รับความคุ้มแบบ Plus สองต่อ Plus 1 สะสมยอดซื้อครบยิ่งรับเพิ่ม คูปองเงินสดผ่านแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE มูลค่ารวมสูงสุด 5,000 บาท Plus 2 รับเลยคูปองส่วนลดเพิ่ม จากสินค้าแบรนด์ดังหมุนเวียนต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนน The 1 อีกด้วย“โก โฮลเซลล์ และพันธมิตรทางธุรกิจ คาดหวังร่วมกันว่า แคมเปญนี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ลดต้นทุนและสร้างกำไร มีโอกาสสร้างรายได้ในช่วงไฮซีซั่น เช่นเดียวกับหลายๆ ธุรกิจ” นางซันนี่ กล่าว