THAIFEX ปีนี้คาดสะพัด 4 พันล. ผลักดันไทยสู่ฮับHoReCa เอเซีย

ผู้จัดการรายวัน 360- จัดใหญ่ “THAIFEX - HOREC ASIA 2025” หวังเป็นเวทีดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจ HoReCa ของเอเชีย จากความร่วมมือ 3 ฝ่าย พาณิชย์ DITP, TCC และ KM เริ่มแล้ว 5-7 มีนาคม นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดดูดผู้เข้างานกว่า 20,000 ราย เงินสะพัดแตะ 4,000 ล้านบาทนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานเปิดงาน THAIFEX - HOREC ASIA 2025 งานแสดงสินค้าและบริการกลุ่มธุรกิจ HoReCa (ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่และการจัดเลี้ยง) ครบวงจร กล่าวถึงการจัดงาน THAIFEX - HOREC ASIA 2025 ในครั้งนี้ว่า เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม HoReCa ซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่และบริการจัดเลี้ยง และเป็นการจัดครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริการหลังจากวิกฤตโควิด-19 ประกอบกับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม HoReCa เติบโตอย่างแข็งแกร่งงานนี้จึงเป็นเวทีการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับไทย รัฐบาลจึงมุ่งมั่นขยายข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ล่าสุดเราได้ลงนาม THAI-EFTA FTA ซึ่งเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงข้อตกลง THAI-Bhutan FTA และในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง FTA กับอิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้แคนาดา และสหราชอาณาจักร ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างโอกาสทางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคธุรกิจ HoReCaนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยปี 2567 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 35.54 ล้านคน ส่งผลให้กิจกรรมการค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจ HoReCa ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และนอกเหนือจากศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม HoReCa ครบถ้วน ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี และการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุดแล้ว เรายังมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานการให้บริการและการต้อนรับที่อบอุ่นประกอบกับที่ตั้งของไทยยังเป็น จุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก จึงส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนางสาวเวนดี้ ลิม ผู้จัดการทั่วไป โคโลญเมสเซ่ กล่าวว่า การจัดงาน THAIFEX - HOREC ASIA 2025 ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี (KM), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และหอการค้าไทย (TCC) ซึ่งงานนี้เป็นงานแสดงสินค้าธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) และการจัดเลี้ยง (Catering) แห่งเอเซีย ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Shaping the Future of HoReCa" มุ่งเน้นการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจ HoReCa ของเอเซียโดยปีนี้มีผู้จัดแสดงสินค้าต่างชาติรวม 250 บริษัท จากกว่า 22 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย และผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า 150 บริษัท รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานกว่า 400 บริษัท บนพื้นที่กว่า 27,000 ตารางเมตร ครอบคลุมสินค้าและบริการ 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ Bakery & Ice-Cream, Cafe & Bar, Cleaning & Laundry, Dining, Furnishing, Kitchen, Services, Tech was Wellness จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2568 นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 ราย และสร้างมูลค่าการสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาทนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงานครั้งที่ผ่านมาทำให้ผลตอบรับของการจัดงานครั้งนี้ดีเกินคาด มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า 150 บริษัท โดยนำสินค้าที่มีนวัตกรรม การออกแบบที่สร้างสรรค์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดรับกับเทรนด์ HoReCa มานำเสนอ พร้อมชวนกลุ่มนักธุรกิจจากเครือข่ายของหอการค้าไทย ทั้งนักธุรกิจจากหอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศในไทย สมาคมการค้าต่างๆ ทั้งเจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม เจ้าของธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่ตลอดจนเชฟ และธุรกิจจัดเลี้ยง เข้าร่วมชมงานโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจและสร้างมูลค่าการซื้อขายให้มากยิ่งขึ้น