คิง เพาเวอร์ เปิดเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ปลุกพลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด

เวทีประกวดดนตรีสุดยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง!ตอกย้ำความสำเร็จของเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ ที่เป็นจุดกำเนิดศิลปินหน้าใหม่ป้อนสู่อุตสาหกรรมเพลงไทย ล่าสุด! เปิดพื้นที่ให้กับคนดนตรีทั่วประเทศได้โชว์ศักยภาพบนเวทีการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 ภายใต้คอนเซปต์โดยผนึกกำลังกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมค่ายเพลงชั้นนำ ประกอบด้วย Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand และXOXO Entertainment สุดพิเศษ! ปีนี้จัดยิ่งใหญ่เพิ่มความเข้มข้น และโอกาสสู่การก้าวเป็นศิลปินอาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเสริมทัพเพิ่มอีก 2 ค่ายเพลงที่จะมาร่วมเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ ได้แก่ YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เวทีประกวดดนตรีจะมีแมวมองจากค่ายเพลงดังมารวมตัวกันมากที่สุดในประเทศนอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรอื่น ๆ ที่มาร่วมสนับสนุนพลังทางดนตรี อาทิ Singha Corporation, T-POP STAGE, The Guitar Mag, Yamaha Music Thailand และ Multiply by Eight โดยการประกวดในครั้งนี้ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท! พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ โดยมีรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์,คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล,รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Muzik Move และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำกล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นสนับสนุนศักยภาพทางดนตรีของคนไทยมาอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีนี้เวที THE POWER BAND เดินทางมาถึง SEASON 5 ที่ผ่านมาเห็นการเติบโตของเวทีนี้ในทุก ๆ ปี สะท้อนได้จากจำนวนการสมัครของผู้เข้าประกวดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมดนตรีที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมมากขึ้น และเชื่อมั่นว่า THE POWER BAND เป็นเวทีประกวดดนตรีที่มีคุณภาพสูง สามารถเฟ้นหาศิลปินไปแจ้งเกิดได้จากเวทีนี้ ถือเป็นเวทีแห่งโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่กำลังเดินตามความฝัน ได้มีพื้นที่ในการแสดงพลังแห่งความเป็นไปได้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สานฝันสู่การเป็นศิลปินอาชีพ อยากให้มาประลองฝีมือ โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ เชื่อว่าเวที THE POWER BAND จะให้ประสบการณ์ทางดนตรีที่หาไม่ได้จากที่ไหน เป็นจุดกำเนิดศิลปินหน้าใหม่ที่จะพลิกชีวิตสู่การเป็นศิลปินอาชีพได้ในอนาคต เช่นเดียวกับ “PINGPING PANPAN (ปิ๊งปิ๊ง – ปันปัน)” ที่เพิ่งเปิดตัวในฐานะศิลปินอาชีพ พร้อมออกซิงเกิลแรกในชีวิต รวมไปถึงวง Kryptonyte ที่ถูกดึงตัวไปปั้นเป็นศิลปินหน้าใหม่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างความสำเร็จของน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมประกวด THE POWER BAND ที่ทำความฝันเป็นจริง“มากกว่าการแข่งขันดนตรีเรายังให้ความสำคัญกับ THE POWER BAND MUSIC CAMP แคมป์ดนตรีที่จะสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีมิวสิกกูรูระดับประเทศ รวมไปถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง มาถ่ายทอดความรู้ และติวเข้ม ถือเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ของคนดนตรีที่จะต่อยอดไปสู่นักดนตรีอาชีพต่อไป” ธีรชาติ กล่าวเปิดเผยว่า ศักยภาพอุตสาหกรรมดนตรีของไทยกำลังขยายตัวและได้รับการยอมรับในระดับสากล เห็นได้จากศิลปินไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งจะเป็นตัวจุดประกายให้นักดนตรีหน้าใหม่มีไอดอล และแรงบันดาลใจทางดนตรี ขณะเดียวกัน พื้นที่แห่งโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 จะเป็นใบเบิกทางให้ทุกความฝันก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพ โดยเวทีนี้จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีให้กับประเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในปีนี้ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 มีการแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) และรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) สำหรับรอบโซนนิ่งแสดงสด ที่จะลงพื้นที่ไปเฟ้นหาคนดนตรีคุณภาพในแต่ละภูมิภาค จะแบ่งสนามการแข่งขันดังนี้ สนามที่ 1 จังหวัดขอนแก่น, สนามที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่, สนามที่ 3 จังหวัดภูเก็ต และสนามที่ 4 กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่จะมาช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนให้กับผู้เข้าประกวดแบบจุดต่อจุด อาทิหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล,ผู้บริหารค่าย Boxx Music และZircle Muzik,ผู้บริหารค่าย Home Run Music และMusic Director ค่าย Melodic Corner เป็นต้นภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง INDIGO, MILLI & Flower.far และ BONNADOL ที่มาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจทางดนตรี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวด และติดตามรายละเอียด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ทาง www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และ Facebook : thepowerband.mahidol