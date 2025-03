“ลอรีอัล” โกย 4.3 หมื่นล้านยูโรปี67 ลา โรช-โพเซย์ อันดับ3สกินแคร์โลก

นายนิโคลา ฮิโรนิมุส (Nicolas Hieronimus) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของลอรีอัล กล่าวว่า ผลประกอบการปี2567มียอดขาย: 4.348 หมื่นล้านยูโร เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งและทั่วถึงที่ 5.1% โดยเติบโตแซงหน้าตลาดความงามโลกอีกครั้งหนึ่ง หากไม่นับเอเชียเหนือ ซึ่งยังคงมีความท้าทายในจีน ปี 2567 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราได้วางรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดและการวิจัยและพัฒนาด้วย AI และเทคโนโลยี พัฒนาการประสานงานด้านไอที ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ เรายังปรับปรุงพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง: เราได้ซื้อลิขสิทธิ์ Miu Miu และแบรนด์ Dr.G ของเกาหลี และเข้าถือหุ้นส่วนน้อยใน Galderma บริษัทเวชภัณฑ์โรคผิวหนังจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและชีววิทยาของผิว และใน Amouage แบรนด์น้ำหอมระดับไฮเอนด์ในกลุ่มอาหรับ สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นและไกลขึ้นในการพิชิตพื้นที่ความงามใหม่ๆ ทางภูมิศาสตร์ ประชากร และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมความงามที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผู้บริโภคในอนาคต“ในปี 2568 เรายังมองแนวโน้มของตลาดความงามโลกในทางที่ดี และมั่นใจในความสามารถของเราที่จะเติบโตแซงหน้าตลาด และบรรลุการเติบโตของยอดขายและกำไรอีกครั้งหนึ่ง เราคาดว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากแผนกระตุ้นความงามของเรา ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น และการสนับสนุนแบรนด์อย่างต่อเนื่อง"ส่วนผลการดำเนินงานตามแผนกมีดังนี้1. แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพแผนกนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 5.3% แซงหน้าตลาดผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ ด้วยแรงหนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับพรีเมียม และกลยุทธ์ออมนิแชนเนลที่ประสบความสำเร็จ พร้อมการเติบโตที่โดดเด่นทั้งในอีคอมเมิร์ซและช่องทางจำหน่ายแบบคัดสรร เคเรสตาส (Kérastase) ยังคงรักษาการเติบโตในระดับสองหลักอย่างแข็งแกร่ง กลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของแผนก ลอรีอัล โปรเฟสชันแนล (L’Oréal Professionnel) ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แผนกยังคงดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการผลักดันบรรจุภัณฑ์แบบเติม (ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่โดดเด่น เช่น เพรมิแยร์ (Première) โดย เคราตาส, และ แอ็บโซลูท รีแพร์ โมเลคิวลาร์ (Absolut Refill) และยืนยันตำแหน่งผู้นำใน Beauty Tech ด้วยการเปิดตัว แอร์ไลท์ โปร (AirLight Pro) เครื่องเป่าผมประหยัดพลังงานด้วยแสงอินฟาเรดที่ปฏิวัติวงการ2. แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภคเติบโต 5.4%การเติบโตมีความสมดุลทั้งด้านมูลค่าและปริมาณแบบผสมผสาน โดยแผนกยังคงสานต่อกลยุทธ์ในการยกระดับการเข้าถึงผู้บริโภคและการพัฒนาสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมียม แบรนด์หลักทั้ง 4 แบรนด์มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยที่ ลอรีอัล ปารีส (L’Oréal Paris) ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในปีนี้ โดยเฉพาะในโซนยุโรปและตลาดเกิดใหม่ ที่ยอดเยี่ยมพอที่จะชดเชยผลประกอบการที่อ่อนตัวลงในสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งทั้งสองตลาดได้รับผลกระทบในทางลบจากภาวะการเติบโตของตลาดที่อ่อนตัวลง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมคึกคักเป็นพิเศษ นำโดยลอรีอัล ปารีส ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นหมวดหมู่ที่เติบโตเร็วเป็นอันดับสอง เครื่องสำอางได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวมาสคาร่าพาโนรามา (Panorama) ของลอรีอัล ปารีส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เช่นแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นเทดดี้ (Teddy) โดย เมย์เบลลีน นิวยอร์ก (Maybelline New York)3. แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูงมีการเติบโตที่ระดับ 2.7%ในปี 2567 แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูงตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดความงามลักชัวรี่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเติบโตแข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลในแต่ละภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น หากไม่นับรวมเอเชียเหนือ แผนกนี้เติบโตอย่างน่าประทับใจในอัตราเลขสองหลัก โดยมีอเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่ใหญ่ที่สุด จนก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดความงามชั้นสูงได้เป็นครั้งแรก แผนกยังคงเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มน้ำหอม การเติบโตต่อเนื่องเป็นผลจากความสำเร็จระดับโลกทั้งในกลุ่มน้ำหอมผู้หญิง พาราด๊อกซ์ (Paradoxe) โดยพราด้า (Prada), บอร์น อิน โรมา (Born in Roma) โดย วาเลนติโน่ (Valentino), ลิเบรอ (Libre) โดย อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ (Yves Saint Laurent) และน้ำหอมผู้ชาย สตรองเกอร์ วิธ ยู (Stronger with You) โดย อาร์มานี่ (Armani), วอนเต็ด (Wanted) โดยอัซซาโร่ (Azzaro), โปโล 67 (Polo 67) โดย ราล์ฟ ลอเรน (Ralph Lauren), มายเซลฟ์ (MYSLF) โดย อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ การเติบโตของเครื่องสำอางเร่งตัวขึ้นด้วยแรงหนุนจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ ทั้งในตลาดตะวันตกและจีน ขับเคลื่อนโดยผลิตภัณฑ์หลักอย่าง อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ เลิฟชายน์ (YSL Loveshine) และ ทูช เอคลาต์ (Touche Eclat) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เอสอป (Aesop), ทาคามิ (Takami) และ ยูธ ทู เดอะ พีเพิล (Youth to the People) ได้ดำเนินกลยุทธ์การขยายตลาดทั่วโลกด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง4. แผนกผลิิิิตภัณฑ์เวชสำอางเติบโตอย่างโดดเด่นที่ระดับ 9.8%1แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอางมียอดขายทะลุ 7 พันล้านยูโรเป็นครั้งแรก โดยเติบโตแซงหน้าตลาดเวชสำอางโลก ซึ่งยังคงคึกคักแม้จะมีการชะลอตัวลงบ้าง แผนกเติบโตในทุกภูมิภาค โดยมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค SAPMENA และยุโรป ทั้งยังมีผลประกอบการที่เหนือกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญในเอเชียเหนือ และเติบโตนำหน้าตลาดในอเมริกาเหนือในส่วนของแบรนด์ ลา โรช-โพเซย์ (La Roche-Posay) มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของแผนกธุรกิจนี้มากที่สุด โดยได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่มารับไม้ต่อจาก เซราวี (CeraVe) ด้วยแรงหนุนจากความสำเร็จอย่างมากของ เมลา บีทรี (Mela B3) ทำให้ ลา โรช-โพเซย์ กลายเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในทุกช่องทาง แม้ว่าจะมีผลประกอบการในระดับทรงตัวในสหรัฐอเมริกา แต่ เซราวี ก็ทำยอดขายก็ได้ทะลุ 2 พันล้านยูโร ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการขยายตลาดต่างประเทศด้วยผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน SAPMENA จีน และบราซิล ซึ่งเซราวีเป็นผู้บุกเบิกตลาดของแผนกส่วนผลการดำเนินงาน สรุปตามภูมิภาคคือ ตลาดยุโรป เติบโต 8.2 % ตลาดอเมริกาเหนือ เติบโต 5.5% ตลาดเอเชียเหนือ หดตัว 3.2% ตลาดลาตินอเมริกา เติบโต 11.0% ตลาดภูมิภาค SAPMENA-SSA เติบโต 12.3% ตลาดภูมิภาค SAPMENA (เอเชียแปซิฟิกใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) มีการเติบโตอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกหมวดหมู่และทุกแผนก ด้วยแรงหนุนเชิงบวกจากการเติบโตของมูลค่าและปริมาณแบบผสมผสาน ประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ไทย ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม และอินเดียแผนกเวชสำอางมีการเติบโตแข็งแกร่งที่สุด ขับเคลื่อนโดยการเติบโตอย่างโดดเด่นของ เซราวี และความสำเร็จของ เมลา บีทรี จาก ลาโรช-โพเซย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูงยังคงรักษาจังหวะการเติบโตเลขสองหลัก ขับเคลื่อนโดย อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ และ พราด้า เป็นหลัก หมวดหมู่ที่มีความคึกคักมากที่สุด ได้แก่ น้ำหอมและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้รับแรงหนุนจากแผนกเวชสำอางและผลิตภัณฑ์อุปโภค การเติบโตของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั้งในตลาดแมสและระดับมืออาชีพได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง ช่องทางออนไลน์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ โดยเฉพาะในซาอุดิอาระเบีย อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนในภูมิภาค SSA (แอฟริกาใต้ซาฮารา) สร้างสถิติยอดขายสูงสุดอีกครั้ง โดยทุกประเทศและทุกแผนกเติบโตในระดับเลขสองหลัก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีความคึกคักมากที่สุด ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและน้ำหอม และมีแผนกผลิตภัณฑ์อุปโภคและแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอางเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก• ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทยสำหรับประเทศไทย บริษัทฯ ยังสามารถครองความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดความงาม โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยมีแบรนด์ การ์นิเย่ ยังคงเป็นแบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งของประเทศ และมีลอรีอัล ปารีส และ เซราวี อยู่ในท๊อป 5 ในส่วนเมคอัพ มีเมย์เบลลีน นิวยอร์ค ยึดตำแหน่งแบรนด์เมคอัพอันดับหนึ่ง ในส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมีเคเรสตาสครองอันดับ 1 ในตลาดพรีเมียมนอกจากนั้น ลอรีอัล ประเทศไทย ยังมีการปรับให้พอร์ตโฟลิโอแบรนด์เข้มแข็งขึ้น โดยนำแบรนด์ 3CE แบรนด์เมคอัพเกาหลีอันดับ 1 ของโลก มาภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2568 เพื่อปลุกตลาดเมคอัพ เช่นเดียวกับแผนกความงามชั้นสูงที่จะมีการนำแบรนด์เอสอปมาอยู่ภายใต้การดูแลช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 นี้ และแบรนด์ต่างๆ ได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่น่าสนใจมาให้ผู้บริโภคชาวไทยเผื่อผลักดันตลาดในทุกๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ลอรีอัล กรุ๊ป มียอดขายผลิตภัณฑ์ 3.826 หมื่นล้านยูโรในปี 2565 มีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงอีคอมเมิร์ซ ตลาดทั่วไป ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ซาลอน ร้านค้าปลีก ร้านค้าในสนามบิน และร้านค้าแบบบูติกของแบรนด์ และมีพนักงาน 85,400 คนทั่วโลก ลอรีอัลยึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 20 แห่งใน 11 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยทีมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมากกว่า 4,000 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 5,500 คน คิดค้นและพัฒนาความงามแห่งอนาคต เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำนำด้าน Beauty Tech ต่อไปส่วนลอรีอัล ประเทศไทย เป็นสาขาของบริษัทผู้นำความงามของโลก นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ระดับสากล ใน 4 แผนกผลิตภัณฑ์• แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค: ลอรีอัล ปารีส, การ์นิเย่ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก และ 3CE• แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง: ลังโคม, จิออร์จิโอ อาร์มานี, คีลส์, ชู อูเอมูระ และ อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์• แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ: ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล และเคเรสตาส• แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง: ลา โรช-โพเซย์, วิชี่ และเซราวี