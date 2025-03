YouTrip ดึง “บาส Go Went Go” เปิดกลเม็ดบริหารเงินเที่ยวนอก

ผู้จัดการรายวัน 360 - YouTrip เดินหน้าจับกระแสคนไทยเที่ยวนอก จับมือ “บาส Go Went Go” ครีเอเตอร์ดังสายท่องเที่่ยว มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ YouTripแนะวิธีใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมั่นใจแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัว และธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ในปีนี้ แต่กระแสการเดินทางของคนไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) หลายแห่งรายงานว่า ยอดจองเที่ยวบินและที่พักสำหรับช่วงสงกรานต์ปีนี้เติบโตต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางไทยให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์การเดินทางมากขึ้นด้วยเหตุนี้ YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัล วอลเล็ต รองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จึงเดินหน้ากลยุทธ์ใหม่ เปิดตัวแคมเปญในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเข้าถึงนักเดินทางที่กำลังวางแผนออกเดินทางก่อนถึงวันหยุดสงกรานต์ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มูลค่าการใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น โดยจับมือกับ บาส ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ หรือ “บาส Go Went Go” ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของไทย เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ YouTripนางสาวจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTrip ประเทศไทย กล่าวว่า "YouTrip เข้าใจดีว่า นักเดินทางไทยไม่เพียงต้องการความสะดวกในการใช้จ่าย แต่ยังต้องการตัวช่วยที่ช่วยให้พวกเขาจ่ายเงินได้อย่างฉลาดขึ้นและมั่นใจขึ้น เราเลือกคุณบาส Go Went Go เพราะเขาเป็นนักเดินทางที่เข้าใจคนไทย มีวิธีเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่าย และสามารถส่งต่อความรู้และเทคนิคการใช้จ่ายให้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำตามได้จริง ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ YouTrip ในการสร้างความเชื่อมโยงกับนักเดินทางไทยยุคใหม่ ที่ต้องการมากกว่าการใช้จ่าย แต่ต้องการแนวทางที่ฉลาดขึ้นในการบริหารงบประมาณท่องเที่ยว”บาส Go Went Go ไม่ได้เป็นเพียงแค่ครีเอเตอร์สายเที่ยว แต่เป็นนักเดินทางตัวจริงที่รู้จักพฤติกรรมของคนไทยที่ออกเดินทางไปต่างประเทศ โดยนำเสนอคอนเทนต์ที่ช่วยให้ทุกทริปเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคจัดงบประมาณ วิธีการใช้จ่ายขณะเดินทาง และเคล็ดลับแลกเงินให้ได้เรทที่ดีที่สุดนายภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ หรือ บาส Go Went Go กล่าวเสริมว่า "ผมเดินทางตลอด และสิ่งที่ผมให้ความสำคัญคือ การควบคุมค่าใช้จ่ายระหว่างทริป ผมเคยพลาดเรื่องเรทแลกเงิน หรือรูดบัตรแล้วโดนค่าธรรมเนียมแบบไม่รู้ตัว ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับนักเดินทางหลายคน YouTrip เป็นตัวช่วยที่ทำให้การเดินทางของผมง่ายขึ้น เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และช่วยให้ผมได้เรทที่ดีกว่า ผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ YouTrip เพื่อแบ่งปันวิธีใช้จ่ายที่ฉลาดขึ้นให้กับนักเดินทางไทย”เพื่อช่วยให้นักเดินทางไทยเตรียมพร้อมก่อนช่วงพีคของการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ YouTrip ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดภายใต้แนวคิด “เรทดี มั่นใจ ใช้ง่ายทั่วโลก" เพื่อให้ข้อมูลและสิทธิพิเศษที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้จ่ายในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมแฝง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีและไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 2.5% ต่างจากบัตรเครดิต ช่วยให้นักเดินทางสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และมีอิสระในการใช้จ่ายระหว่างทริปได้อย่างคล่องตัว มั่นใจได้ว่าทุกบาทที่จ่ายไปคือเงินที่ใช้ได้เต็มจำนวนนอกจากนี้ ภายใต้แนวคิด "เรทดี มั่นใจ ใช้ง่ายทั่วโลก" YouTrip ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อกเรทอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประหยัดและใช้ประโยชน์จากความผันผวนของค่าเงิน โดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งยังคงเป็นสกุลเงินยอดนิยมของนักเดินทางไทย และพบว่าในปีที่ผ่านมา า ผู้ใช้ YouTrip มีการแลกเงินบาทเป็นเยนญี่ปุ่นล่วงหน้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากค่าเงินเยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงตลอดทั้งปี และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่สะดวกยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายที่ต่างประเทศ YouTrip ยังเปิดบริการ Google Pay ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้นักเดินทางสามารถใช้จ่ายได้อย่างไร้สัมผัส (contactless payments) อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นระหว่างเดินทางอีกด้วยทั้งนี้ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า YouTrip เตรียมมอบสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นเงินคืน (Cashback), ดีลพิเศษจากร้านค้าทั่วโลก และคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบาส Go Went Go ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดและเดินทางอย่างชาญฉลาดมากขึ้นYouTrip คือ ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างบริการทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ และเป็นผู้บุกเบิกด้านดิจิทัลวอลเล็ต รองรับหลายสกุลในภูมิภาคและเป็นอันดับ 1 ในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2561 YouTrip ขยายการให้บริการมายังประเทศไทยโดย ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากคนหลายล้านคนทั่วภูมิภาค และมียอดการทำ ธุรกรรมด้วย YouTrip รวมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งYouTrip ปิดระดมทุน Series B รอบล่าสุดที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำโดยบริษัท Venture Capital ชั้นนำระดับโลกอย่าง Lightspeed Venture Partners ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิวัติบริการทางการเงินดิจิทัลในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้