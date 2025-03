THACCA - TCEB ผุดแคมเปญ Taste of the Very Thai Fest ดึงร้านอาหารโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ 13 กลุ่มอุตสาหกรรม

กล่าวว่า “ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล และหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะนำเราสู่เป้าหมายการสร้างรายได้ 4 ล้านล้านบาทใน 4 ปี คือการขับเคลื่อนศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดโลก โครงการริเริ่มพัฒนาเครือข่ายของร้านอาหารไทยทั่วโลกเป็นความพยายามที่เราจะรุกเวทีโลกผ่านร้านอาหารไทยที่มีอยู่แล้วจำนวนมากในทุกทวีปของโลกเพื่อเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยทุกแขนง โดยใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วทั่วโลก พัฒนาเป็นเครือข่ายการตลาดที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง โดยแคมเปญ Taste of The Very Thai Fest จะเป็นโครงการนำร่องที่น่าตื่นเต้น ส่งเสริมทั้งอาหารไทย สายการบินไทย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมอบรางวัลพิเศษให้กับลูกค้าที่อุดหนุนอาหารไทย พร้อมมาตรการเสริมประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ร่วมโครงการด้วย”หรือกล่าวว่า “โครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของ ทีเส็บ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ การจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมองค์กร การจัดงานแสดงสินค้า และงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันพบว่างานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ กำลังมีบทบาทมากขึ้นทั่วโลก ดังนั้นการนำเอาพลังของเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มาส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีที่งดงาม โดดเด่น จึงเป็นการนำสองจุดแข็งของไทยมาเชื่อมกันอย่างลงตัว ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนในท้องถิ่น และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ตามเป้าหมายของทั้งรัฐบาลและทีเส็บ”ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งตอบโจทย์นโบายสำคัญของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในการส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 13 อุตสาหกรรมของประเทศไทย ชูจุดขายใหม่ของประเทศไทย กระตุ้นนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลก สร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน