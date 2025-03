GQ Aloha Summer เปิดตัวสุดปัง! ชวนทุกคน Let’s Say Aloha คลายร้อนกับคอลเลกชันใหม่

เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ GQ Aloha Summer ณ หน้าร้าน GQ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่มาพร้อมเสื้อดีไซน์ ลวดลายซิกเนเจอร์ส่งตรงจากฮาวาย พร้อมเนื้อผ้าคุณภาพและนวัตกรรม GQ Anti-Odor Patch แผ่นลดกลิ่นเหงื่อสูงสุด 96%* เปลี่ยนฤดูร้อนให้กลายเป็นความสดชื่นและมั่นใจกว่าที่เคยบรรยากาศในงานเปิดตัวสุดคึกคัก งานนี้จัดเต็ม! ทั้งสื่อชั้นนำและบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมกิจกรรมมากมายตั้งแต่ Welcome-Drink ม็อกเทลสดชื่นที่ช่วยเติมความเฟรช พร้อมของขวัญสุดพิเศษ Welcome Crossbody สำหรับแขกที่มาร่วมงาน บรรยากาศภายในอีเว้นต์เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นอายทรอปิคอลสุดชิลสายถ่ายรูปต้องเลิฟกับ Fun Photo Booth ตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์สุดน่ารักที่นำกิมมิคเกาะฮาวายและคำทักทายใส่ลงในดีเทลให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันถ้วนหน้าดีไซน์เนอร์เผยแรงบันดาลใจเบื้องหลังคอลเลกชัน GQ Aloha Summer หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การพูดคุยกับทีมดีไซน์เนอร์ของ GQ ที่มาแชร์แนวคิดเบื้องหลังคอลเลกชันนี้ โดยเน้นถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการทักทายแบบฮาวายและไทยผ่านลวดลายสุดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นและสนุกสนานของฤดูร้อนMatch Your Look กับ GQ Designers! งานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้จับคู่ลุคซัมเมอร์สุดชิคกับดีไซน์เนอร์ของ GQ เพื่อสร้างสไตล์ที่ลงตัวที่สุดสำหรับแต่ละคน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานให้กับงานดีไซน์สุดพิเศษเฉพาะใน Offline Exclusive•เสื้อเชิ้ต Short Sleeve Shirt Men - มาพร้อมแพตเทิร์นใหม่ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งชายและหญิง ให้ลุคที่พอดีกับสรีระของคุณ•เสื้อฮาวาย Hawaii Shirt - ผลิตจากผ้าทวิลสุดนุ่ม พร้อมลายทรอปิคอลสุดสดชื่น เหมาะสำหรับหน้าร้อนนี้•เสื้อยืด T-Shirt - มาพร้อมลายสกรีนกิมมิคจากเกาะฮาวาย ที่จะพาทุกคนหนีร้อนเหมือนไปพักร้อนที่ฮาวายกันเลยใครที่พลาดงานเปิดตัว ไม่ต้องเสียใจ! สามารถจับจอง GQ Aloha Summer Collectionได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ GQ ในห้างสรรพสินค้า Central เเละ Robinson ร้าน GQ ทุกสาขา เพื่อเตรียมลุคซัมเมอร์ให้พร้อม แล้วมาร่วม Say Aloha ไปด้วยกัน!ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/GQApparel