ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอนำส่งข่าว การเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับนางสาวนุรุสซาอาดะห์ มูฮาร์รัม (Ms. Nurussa'adah Muharram) รองกรรมการบริหาร และ นายอัซมิน บิ อิชัค (Mr. Azmin Bi Ishak) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการประจำบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย เนปาล สิงคโปร์ และประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank (ADB) ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C และใช้โอกาสนี้หารือร่วมหารือกันในประเด็นกรอบระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C และโครงการอื่น ๆ โดยใช้กลไกทางการเงินสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งนี้ DAD ได้ออกแบบและก่อสร้างอาคาร C ตามมาตรฐานอาคารเขียว ตั้งแต่โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ ตลอดจนการตกแต่ง รวมถึงการนำเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานเข้ามาติดตั้ง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบการจัดการน้ำสำหรับธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank (ADB) เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงการลดความยากจนและเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศสมาชิก ปัจจุบัน ADB มีสมาชิกกว่า 68 ประเทศ และเป็นหนึ่งในองค์กรการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย ช่วยส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆเช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทางการเงิน และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชากรในภูมิภาคนี้นอกจากนั้น ADB ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์หุ้นส่วนระดับประเทศฉบับใหม่ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านแผนโครงการเบื้องต้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือขึ้นในภูมิภาคอีกครั้งผ่านแผนงานอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเวทีอื่นๆ อีกด้วย