AOTGA เผยโฉมใหม่ เลานจ์ผู้โดยสาร Private Jet “ดอนเมือง”ระดับพรีเมี่ยม รับตลาดการบินลักชัวรี

AOTGA เผยโฉมห้องรับรองพิเศษใหม่ “AOTGA Premium Lounge”อาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป"ดอนเมือง" บนพื้นที่กว่า 100 ตร.ม.คอนเซ็ปต์ “The New Chapter of Journey” ชูไฮไลท์ความเป็นไทยผ่านการออกแบบ ในโทนสีน้ำเงินทอง รองรับการขยายตัวของบริการ private jet แบบเช่าเหมาลำ กลุ่มวีไอพีนายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) หรือ AOTGA กล่าวว่า ตามที่ AOTGA ได้ประกาศปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ AOTGA Premium Lounge ที่ให้บริการผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ณ อาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป (General Aviation) ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ พร้อมเปิดให้บริการในโฉมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 นี้เป็นต้นไป สะท้อนความมุ่งมั่นของ AOTGA ในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมสู่อีกขั้น พร้อมมอบบริการภาคพื้นดินครบวงจรที่ได้มาตรฐานระดับสากลโดยทีมงานผู้ให้บริการที่มีความชำนาญในการให้บริการอากาศยานส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ณ อาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป (General Aviation Terminal) ท่าอากาศยานดอนเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The New Chapter of Journey” ชูไฮไลท์ด้วยการออกแบบสไตล์ Thai Contemporary ในโทนสีน้ำเงินทอง ผสานกลิ่นไอของความเป็นไทยที่นำสมัยบนพื้นที่กว่า 100 ตร.ม. มอบความสะดวกสบายและบริการที่เป็นเลิศในบรรยากาศผ่อนคลายก่อนและหลังการเดินทาง พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารว่างทั้งคาวหวานที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และบาร์เครื่องดื่มระดับพรีเมียม บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการขยายตัวของพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้บริการอากาศยานส่วนบุคคล (private jet) แบบเช่าเหมาลำ และผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลระดับวีไอพีกิตติพจน์ เวณุนันนทน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือ ทอท.กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมของกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม มีความต้องการใช้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล เพราะต้องการพื้นที่ส่วนตัว และการบริการที่สะดวกสบายก่อนการเดินทาง สะท้อนได้จากสถิติจำนวนอากาศยานส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากโควิด-19 ซึ่งการที่ AOTGA ได้มีการปรับโฉม AOTGA Premium Lounge ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มผู้โดยสารที่มีกำลังซื้อสูงที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับได้มากยิ่งขึ้นโดย AOTGA Premium Lounge โฉมใหม่นี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 20 คน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องประชุมส่วนตัว ขนาด 6 ที่นั่ง, บริการ WiFi ฟรี, ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ, ตู้ฝากสัมภาระ, รถรับ-ส่ง ขนาด 11 ที่นั่ง จากอาคารผู้โดยสารการบินทั่วไปสู่อากาศยานส่วนบุคคล รวมถึงพนักงานการโดยสารทีมพิเศษที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลผู้โดยสารกลุ่ม V.I.P พร้อมให้บริการอาหารแบบ Light meal, เครื่องดื่มจากพันธมิตรอย่าง บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบไปด้วย น้ำแร่อัดแก๊สธรรมชาติแบรนด์ San Benedetto จากเทือกเขา Alpine, เมนูเครื่องดื่มพิเศษ AOTGA Signature Mocktail สูตรเฉพาะที่มีบริการที่ AOTGA Premium Lounge เท่านั้น และกาแฟ illyนอกจากนี้ ยังต่อยอดโปรเจกต์ AOTGA x good goods ด้วยการเสิร์ฟเมนู Snacks ขนมทานเล่นขบเคี้ยวขึ้นชื่อหมุนเวียนจากชุมชนทั่วประเทศที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่นออร์แกนิก อาทิ ขนมมันญี่ปุ่น 4 สี จากจังหวัดเชียงราย ขนมผลไม้อบแห้งหลากหลายรสชาติ จากจังหวัดลำพูน และขนมป๊อปคอร์น รสน้ำตาลโตนด จากจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติภายใต้แนวคิด ESG