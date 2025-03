SCG Brand Official Platforms คว้ารางวัล Finalist Best Brand Performance On Social Media มุ่งใช้ AI ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

คุณศิรินทร์ อัศวพัฒนานนท์ Portfolio Marketing Manager, Housing Product Solution Business บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ผู้บริหารจัดการ SCG Brand Official Platforms ได้กล่าวในโอกาสอันเป็นเกียรตินี้ว่า "SCG ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าในทุกๆ Touchpoint เราไม่ได้มองโซเชียลมีเดียเป็นเพียงช่องทางสื่อสาร แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง โดยในปี 2024 เราได้ขยายการสื่อสารสู่แพลตฟอร์ม TikTok ภายใต้ชื่อช่อง ‘อิน House by SCG Smart Living’ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น และในปี 2025 เราจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค นำมาพัฒนากลยุทธ์ Digital Marketing แบบครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำตลอดทุกช่วงของ Customer Journey เพราะ SCG ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า แต่เรามุ่งหวังที่จะเป็นพันธมิตรในการสร้างบ้านที่เข้าใจ และพร้อมส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยของลูกค้าได้อย่างแท้จริง”ติดตามทุกเรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน จาก SCG ได้ง่ายๆ ผ่านทุกช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดังนี้• Facebook Page : SCG Brand หรือ https://www.facebook.com/SCGBrand • Instagram : scg.brand หรือ https://www.instagram.com/scg.brand/ • TikTok : อิน House by SCG Smart Living หรือ https://www.tiktok.com/@inhousebyscgsmartliving • YouTube : SCG Brand หรือ https://www.youtube.com/@SCGBrand • Line Official Account : @SCGBrand หรือ https://line.me/ti/p/%40SCGBrand • Official Website : https://www.scgsmartliving.com/ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 0-2586-2222