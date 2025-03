วิทยุการบินฯ หารือพันธมิตรระดับโลก เร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี รับการบินโต

"มนพร"หนุนวิทยุการบินฯ จับมือพันธมิตรหาแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน สร้างทักษะความรู้ด้านการบิน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว หน่วยงานด้านการบินจำเป็นต้องเร่งพัฒนายกระดับเทคโนโลยีให้สูงยิ่งขึ้นทันกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ จึงได้มอบนโยบายให้วิทยุการบินฯ ดำเนินการหาแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและด้านการพัฒนาบุคลากรกับพันธมิตรประเทศต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาด้านการบินดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระดับภูมิภาคด้วยนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มอบหมายให้ บวท. ดำเนินการหาแนวทางความร่วมมือกับพันธมิตร เร่งพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการบิน บวท. จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Next Wave APAC Aviation Technologies through Synergy เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ซึ่ง บวท. และหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันหารือแนวทางในการวางแผน จัดหา ติดตั้ง ใช้งาน ซ่อมบำรุง ระบบ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับให้บริการการเดินอากาศ เช่น เทคโนโลยี Next-Generation AeroMACS ซึ่งใช้เทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นโครงข่ายสื่อสารไร้สายสำหรับสนามบิน สำหรับเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องช่วยเดินอากาศภายในสนามบิน และเป็นข่ายสื่อสารระหว่างเครื่องบินและภาคพื้นดิน ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็ว เทคโนโลยี Space-based VHF เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสื่อสารทางการบินผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารห้วงอากาศในพื้นที่มหาสมุทรระยะไกลและบริเวณที่ไม่มีโครงข่ายสื่อสารภาคพื้นดินรองรับช่วยให้การสื่อสารระหว่างนักบินและหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยี Space-based ADS-B เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการติดตามอากาศยานและการบริหารห้วงอากาศในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) เพื่อให้การเฝ้าระวังและบริหารจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี Cloud-Based UTM/ATM สำหรับการบริหารการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานปกติและอากาศยานไร้คนขับซึ่งติดตั้งใช้งานแบบ On-Cloud ซึ่งเป็นแนวดำเนินการให้บริการบนแพลตฟอร์มสำหรับอนาคต และเทคโนโลยี Post-Quantum Cryptography (PQC) เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยีการบินให้สามารถยกระดับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของระบบ ทั้งนี้ จากการประชุมฯ มีการเสนอให้จัดตั้ง Insight Exchange Forum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และข้อมูลด้านเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกด้วย”นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า ในเดือนมีนาคม 2568 บวท. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ให้บริการการเดินอากาศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia and Pacific ANSP Committee - AAC) เพื่อหาแนวทางพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการการเดินอากาศของภูมิภาค ในขณะเดียวกัน บวท. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการบิน และร่วมมีบทบาทในการพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการให้บริการการเดินอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ บวท. ได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้แนวทาง ICAO Next Generation of Aviation Professions (NGAP) โดย บวท. ให้ความสำคัญในการเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการให้บริการจราจรทางอากาศ ด้านมาตรฐาน และด้านวิศวกรรม ให้มีจำนวนเพียงพอ มีศักยภาพพร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ บวท. เร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบิน พร้อมทั้ง Digital Transformation เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ทางอากาศของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”