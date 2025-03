“โอสถสภา” ปรับโครงสร้างธุรกิจ ทุบสถิติกำไรQ4/67 สูงสุดพุ่ง 38%

ผู้จัดการรายวัน 360 -” โอสถสภา” รายงานงบปี 67 ทำรายได้จากการขาย 27,069 ล้านบาท เติบโต 3.9% ปรับโครงสร้างธุรกิจ ดันอัตรากำไรขั้นต้น Q4/67 แตะ 38.5% ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เดินเกมรุกสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ปักธงสู่เป้าหมายนางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ Group Chief Financial Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6,422 ล้านบาท เติบโต 6.3% QoQ ในขณะที่ปี 2567 มีรายได้จากการขายรวม 27,069 ล้านบาท เติบโต 3.9% YoY จากกลยุทธ์ความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Brand Portfolio) ที่ผลักดันให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีรายได้รวม 22,154 ล้านบาท เติบโต 4.8% YoY และมีการเติบโตโดดเด่นในในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 29.6% YoY ด้วยรายได้ 6,199 ล้านบาท จากเมียนมาร์ ลาว และอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว และเริ่มขยายตลาดสู่เวียดนามซึ่งมีศักยภาพและอัตราการเติบโตสูง ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบ 2-in-1 Energy + Rehydration เมื่อปลายปี 2567 ซึ่งได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มผู้บริโภคท้องถิ่นทั้งนี้ โอสถสภาเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังด้วยส่วนแบ่งการตลาดรวม 45.8% ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคา ที่ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานที่แตกต่างกัน โดยมีแบรนด์ M-150 ครองส่วนแบ่งการตลาด 32% ในขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์เติบโต 9.3% YoY โดยมี C-Vitt เป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามินซีครองส่วนแบ่งการตลาด 74.5% เครื่องดื่มเปปทีนที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มคุณประโยชน์ครอบคลุมการบริโภคในโอกาสที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่มคาลพิสที่ทำการตลาดและออกสินค้ารสชาติใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลในประเทศเติบโต9.8%และในต่างประเทศเติบโต47.7%YoYจากเมียนมาร์ลาว และเวียดนามโดยรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์เบบี้มายด์เติบโต15.1%YoYและครองตำแหน่งผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กต่อเนื่องและกำลังก้าวสู่ผู้นำในตลาดแป้งเด็กและนำจุดแข็งความอ่อนโยนและความหอมต่อยอดสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น เบบี้ มายด์ แอนด์ บียอนด์ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กว้างขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กเล็กผู้หญิง และครอบครัว รวมถึงการCollaborationกับButterbearที่เข้าถึงคนหลากหลายวัยให้หันมาทดลองใช้สินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงแบรนด์‘ทเวลฟ์ พลัส’และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายแบรนด์‘เอ็กซิท’ เติบโต7.3%YoYจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายนางสาวรติพรกล่าวเพิ่มเติมว่า“โอสถสภาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปรับสัดส่วนกำลังการผลิตให้เหมาะสมและการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่ลดลงตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่มีอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น37.3%เติบโต2.8%YoYโดยในไตรมาสทำสถิติอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่38.5%เติบโต3%YoYและ2.4%QoQและมีกำไรสุทธิ567ล้านบาทเติบโต31.0%YoYและ256.9%QoQทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 1,638 ล้านบาท ลดลง31.8% YoY จากการปรับโครงสร้างธุรกิจผ่านการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และรับรู้ผลขาดทุนสุทธิรวมเป็น จำนวน1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว (One-Time Expenses) อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Core Business)ในปี 2567 จำนวน 3,038 ล้านบาท เติบโต39.3% YoY ตอกย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ”จากผลกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น ที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ จะเสนอจ่ายเงินปันผลรวม 0.60 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน1,802 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 110% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตอกย้ำว่าOSP เป็นหนึ่งในหุ้นปันผล (Dividend Stock)ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นโอสถสภาตอกย้ำวิสัยทัศน์ “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต” พร้อมเดินเกมรุกสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเดิม มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก (Grow the core)สร้างการเติบโตธุรกิจในอนาคต (Seed the future)สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าขยายฐานสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ รักษาตำแหน่งผู้นำตลาดในประเทศควบคู่ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ขยายการลงทุนในต่างประเทศ (Expand Internationally)สร้างการเติบโตในภูมิภาค สร้างโอกาสการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Inorganic Growth)และปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Organization transformation)พร้อมวางรากฐานเพื่อสร้างธุรกิจแห่งอนาคต