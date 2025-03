“เซ็นทรัลรีเทล” ทุ่ม 1.6 หมื่นล.ลุยปี68 ปี67โกย 2.6 แสนล.กอบกำไร 8. พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เร่งเครื่องขยายธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล อัดงบลงทุนกว่า 19,000 ล้านบาท ตัวไฮไลท์ผุด GO Wholesale อีก 4 สาขา เร่งการเติบโตและเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจหลักในเวียดนาม ด้วยการขยายสาขา Mall & Food ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เผยผลงานปี 67 รายได้ ทะลุ 262,804 ล้านบาท Core Profit พุ่ง 9% พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.60 บาทต่อหุ้นนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า ในปี 2568 เซ็นทรัล รีเทล พร้อมลุยเต็มพิกัด เพื่อสร้างศักยภาพทางธุรกิจที่เหนือกว่า ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านธุรกิจและการบริหาร ด้วยงบลงทุนกว่า 19,000 ล้านบาท ผ่านแนวคิดการ ขับเคลื่อนธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยเน้นการขยายและรีโนเวทธุรกิจหลัก รวมทั้งการขยายธุรกิจใหม่ ให้ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่ทุกกลุ่มพร้อมทั้ง ต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ GO Wholesale ที่สร้างปรากฏการณ์การขยายสาขาเร็วที่สุดในปีที่ผ่านมา โดยการขยายเพิ่มในปี 2568 อีก 4 สาขา ตั้งเป้าปิดปีที่ 14 สาขา และเร่งเครื่องการเติบโตและเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจหลักในเวียดนาม ด้วยการขยายสาขา Mall & Food ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตอกย้ำเบอร์ 1 การเป็นผู้นำค้าปลีกต่างชาติรายใหญ่สุดในเวียดนามไม่เพียงเท่านั้น เซ็นทรัล รีเทล ได้เสริมแกร่งศักยภาพให้พนักงานบนกลยุทธ์ HAI (Human Intelligence + Artificial Intelligence) เพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมุ่งพัฒนา Omnichannel Ecosystem ที่เชื่อมต่อการช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ ทำให้เซ็นทรัล รีเทล ไม่เพียงเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก แต่ยังเป็นองค์กรดิจิทัลที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคต และตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างเหนือชั้นนอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังยกระดับการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยงบลงทุนมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยการลงทุนครั้งนี้ครอบคลุม การขยายธุรกิจเชิงรุกและเร่งเครื่องเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังคงยึดมั่นการทำธุรกิจภายใต้หลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ตามหลักปรัชญา CRC Care ทั้ง 7 มิติ โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ Mindset ให้กับพนักงานทุกระดับถึงความสำคัญของการปฎิบัติงานตามกรอบ ESG และสุดท้ายคือการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ควบรวมกิจการ (M&A) ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแนวทางนี้ เซ็นทรัล รีเทล ไม่เพียงขยายขอบเขตธุรกิจ แต่ยังสร้าง Synergy ที่ทรงพลัง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันทั้ง Ecosystemสำหรับภาพรวมผลประกอบการปี 2567 เซ็นทรัล รีเทล สามารถสร้างนิวไฮต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการทั้งปี 2567 กวาดรายได้รวม 262,804 ล้านบาท (+6% YoY) และ Core Profit 8,870 ล้านบาท (+9% YoY) พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จภายใต้กลยุทธ์ CRC OMNI-Intelligence ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ทำให้สามารถรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทั้งในไทย เวียดนาม และอิตาลีอีกทั้งยังรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2567 ทำนิวไฮสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โกยรายได้ ถึง 69,267 ล้านบาท สร้าง Core Profit สูงถึง 2,971 ล้านบาทถึงแม้ในปี 2567 มีความท้าทายในอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่งและบริการหลายปัจจัย แต่เซ็นทรัล รีเทล ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกลยุทธ์การขยายสาขาและการรีโนเวทห้างร้านต่างๆ โดยมี ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การยกระดับ เซ็นทรัล ชิดลม เป็น “The Store of Bangkok” ที่สร้างกระแส “Chidlom Pink” ทำยอดขายโตขึ้นกว่า 60% หลังเปิดตัว, Tops ขยายเพิ่ม 9 สาขา, GO Wholesale เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการเปิด 10 สาขาภายใน 1 ปี, ไทวัสดุเสริมความแกร่งด้วย 7 สาขาใหม่ และปรับปรุง 4 สาขาเดิม รวมเป็นไทวัสดุ 86 สาขาทั่วไทย, โรบินสันไลฟ์สไตล์เปิดโมเดลใหม่ “Strip Mall” รองรับการช้อปปิ้งที่สะดวกขึ้น พร้อมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ SMEs รายย่อยในชุมชน และเวียดนามเติบโตด้วยการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปิดปี 67 มีศูนย์การค้า GO! ทั้งหมด 42 สาขา และไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! ทั้งหมด 41 สาขา และ Mini go! 14 สาขานอกจากนี้ ยังมุ่งตอบโจทย์กลุ่มไลฟ์สไตล์ลูกค้าชาวเวียดนามด้วยการเปิดตัวไลฟ์สไตล์แบรนด์ FitFlop, Crocs และ Dyson อีกทั้งยังทรานส์ฟอร์มห้างรีนาเชนเต เป็น Media Company และขยายโซน Odeon Hall ให้เป็นบิวตี้ฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ทั้งหมดนี้ ตอกย้ำให้เซ็นทรัล รีเทล ครองความเป็นผู้นำด้านรีเทลระดับโลก พร้อมการันตีความภาคภูมิใจด้วยการกวาดรางวัล 70 รางวัลจาก 38 เวทีระดับโลกและนิตยสารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ“ด้วยผลประกอบการทั้งหมดนี้ของเซ็นทรัล รีเทล สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารธุรกิจบนหลักปรัชญา CRC Care ทั้ง 7 มิติ ซึ่งเป็น Platform of Trust สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่ตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้าและคู่ค้า ถือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”